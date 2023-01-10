https://ria.ru/20230110/kovid-1843947141.html

В Британии начнут предлагать тесты на COVID-19 прилетающим из Китая

В Британии начнут предлагать тесты на COVID-19 прилетающим из Китая - РИА Новости, 10.01.2023

В Британии начнут предлагать тесты на COVID-19 прилетающим из Китая

Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что начинает предлагать тестирование на COVID-19 пассажирам, прибывшим из Китая. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T16:47

2023-01-10T16:47

2023-01-10T16:47

в мире

китай

англия

пекин

великобритания

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что начинает предлагать тестирование на COVID-19 пассажирам, прибывшим из Китая. "Программа будет предлагать взять мазки для проведения ПЦР-тестов у вплоть до 20% прибывающих с отдельных рейсов. Затем положительные тесты будут отправлены на секвенирование и анализ. Всех, кому предлагается пройти тест, призывают пройти его, хотя это тестирование не является обязательным для прибывающих", - говорится в сообщении Агентства по здравоохранению. В конце декабря сообщалось, что у прибывающих из Китая в Англию будут запрашиваться тесты на коронавирус, пройденные до вылета. При этом обязательное тестирование после прилета не предусмотрено. Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай считает дискриминационным требование ряда стран о ПЦР-тестировании всех прибывающих из КНР пассажиров, Пекин призывает отказаться от этой практики и намерен принять равноценные ответные меры. Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. Одновременно в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19, статус которого с 8 января китайские власти перевели из класса "А", к которому относятся особо опасные заболевания, в менее опасный класс "В". На фоне роста заболеваемости в Китае ряд стран решил ужесточить меры для прибывающих из КНР пассажиров. В частности, Япония, США, Италия, Южная Корея обязуют прибывающих из Китая сдавать тесты на COVID.

https://ria.ru/20230110/vaktsiny-1843856584.html

https://ria.ru/20230107/slezhka-1843394071.html

https://ria.ru/20230110/kitay-1843886962.html

китай

англия

пекин

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в мире, китай, англия, пекин, великобритания, коронавирус covid-19