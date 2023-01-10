Рейтинг@Mail.ru
В Британии начнут предлагать тесты на COVID-19 прилетающим из Китая - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230110/kovid-1843947141.html
В Британии начнут предлагать тесты на COVID-19 прилетающим из Китая
В Британии начнут предлагать тесты на COVID-19 прилетающим из Китая - РИА Новости, 10.01.2023
В Британии начнут предлагать тесты на COVID-19 прилетающим из Китая
Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что начинает предлагать тестирование на COVID-19 пассажирам, прибывшим из Китая. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:47
2023-01-10T16:47
в мире
китай
англия
пекин
великобритания
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740285122_0:0:3078:1732_1920x0_80_0_0_8e7189a00776cef469946397378671c8.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что начинает предлагать тестирование на COVID-19 пассажирам, прибывшим из Китая. "Программа будет предлагать взять мазки для проведения ПЦР-тестов у вплоть до 20% прибывающих с отдельных рейсов. Затем положительные тесты будут отправлены на секвенирование и анализ. Всех, кому предлагается пройти тест, призывают пройти его, хотя это тестирование не является обязательным для прибывающих", - говорится в сообщении Агентства по здравоохранению. В конце декабря сообщалось, что у прибывающих из Китая в Англию будут запрашиваться тесты на коронавирус, пройденные до вылета. При этом обязательное тестирование после прилета не предусмотрено. Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай считает дискриминационным требование ряда стран о ПЦР-тестировании всех прибывающих из КНР пассажиров, Пекин призывает отказаться от этой практики и намерен принять равноценные ответные меры. Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. Одновременно в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19, статус которого с 8 января китайские власти перевели из класса "А", к которому относятся особо опасные заболевания, в менее опасный класс "В". На фоне роста заболеваемости в Китае ряд стран решил ужесточить меры для прибывающих из КНР пассажиров. В частности, Япония, США, Италия, Южная Корея обязуют прибывающих из Китая сдавать тесты на COVID.
https://ria.ru/20230110/vaktsiny-1843856584.html
https://ria.ru/20230107/slezhka-1843394071.html
https://ria.ru/20230110/kitay-1843886962.html
китай
англия
пекин
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740285122_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_ff3110bb8f99a145ec5f86f72a036252.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, англия, пекин, великобритания, коронавирус covid-19
В мире, Китай, Англия, Пекин, Великобритания, Коронавирус COVID-19
16:47 10.01.2023
 
В Британии начнут предлагать тесты на COVID-19 прилетающим из Китая

В Британии начнут предлагать тесты на COVID-19 пассажирам, прилетающим из Китая

© Depositphotos.com / fpphotobank@gmail.comДевушка во время ПЦР-теста на COVID-19
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Depositphotos.com / fpphotobank@gmail.com
Девушка во время ПЦР-теста на COVID-19. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Агентство по здравоохранению Великобритании (UKHSA) сообщило, что начинает предлагать тестирование на COVID-19 пассажирам, прибывшим из Китая.
"Программа будет предлагать взять мазки для проведения ПЦР-тестов у вплоть до 20% прибывающих с отдельных рейсов. Затем положительные тесты будут отправлены на секвенирование и анализ. Всех, кому предлагается пройти тест, призывают пройти его, хотя это тестирование не является обязательным для прибывающих", - говорится в сообщении Агентства по здравоохранению.
Ампулы с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 12:13Распространение коронавируса
Журнал Vaccines подтвердил эффективность вакцины "Спутник V"
В конце декабря сообщалось, что у прибывающих из Китая в Англию будут запрашиваться тесты на коронавирус, пройденные до вылета. При этом обязательное тестирование после прилета не предусмотрено.
Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что Китай считает дискриминационным требование ряда стран о ПЦР-тестировании всех прибывающих из КНР пассажиров, Пекин призывает отказаться от этой практики и намерен принять равноценные ответные меры.
Вестминстерское Аббатство и Биг-Бен в Лондоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
7 января, 16:25
СМИ: спецслужбы Британии нашли китайский датчик в правительственной машине
Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.
Одновременно в стране наблюдается рост заболеваемости COVID-19, статус которого с 8 января китайские власти перевели из класса "А", к которому относятся особо опасные заболевания, в менее опасный класс "В". На фоне роста заболеваемости в Китае ряд стран решил ужесточить меры для прибывающих из КНР пассажиров. В частности, Япония, США, Италия, Южная Корея обязуют прибывающих из Китая сдавать тесты на COVID.
Мужчина на пешеходной улице в туристическом квартале в районе Ханькоу в Ухане - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 14:59Туризм
У туроператоров появились первые путевки в Китай
 
В миреКитайАнглияПекинВеликобританияКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала