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Компания Virgin Orbit сообщила о неудачном запуске ракеты - РИА Новости, 10.01.2023
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Наука
https://ria.ru/20230110/kosmos-1843793373.html
Компания Virgin Orbit сообщила о неудачном запуске ракеты
Компания Virgin Orbit сообщила о неудачном запуске ракеты - РИА Новости, 10.01.2023
Компания Virgin Orbit сообщила о неудачном запуске ракеты
Ракета-носитель Virgin Orbit, запущенная с борта самолета, не смогла вывести космические спутники на орбиту Земли, об этом заявили в компании британского... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T03:29
2023-01-10T10:45
наука
земля
великобритания
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Ракета-носитель Virgin Orbit, запущенная с борта самолета, не смогла вывести космические спутники на орбиту Земли, об этом заявили в компании британского бизнесмена Ричарда Бренсона.Virgin Orbit впервые попыталась запустить ракету с девятью спутниками на борту с самолета Boeing-747 в Великобритании.Сам самолет благополучно вернулся на аэродром вместе с экипажем.Это не первый инцидент с кораблями Virgin Orbit. В мае 2020 года закончились неудачей испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne. В декабре того же года в ходе очередного испытания космический корабль SpaceShipTwo после отделения от несущего самолета не смог включить двигатель, но благополучно вернулся на Землю.
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земля, великобритания, boeing 747
Наука, Земля, Великобритания, Boeing 747
03:29 10.01.2023 (обновлено: 10:45 10.01.2023)
 
Компания Virgin Orbit сообщила о неудачном запуске ракеты

Британская компания Virgin Orbit сообщила о неудачном запуске ракеты со спутниками

© Фото : Virgin OrbitЗапуск ракеты-носителя Virgin Orbit с борта самолета Boeing-747
Запуск ракеты-носителя Virgin Orbit с борта самолета Boeing-747 - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Virgin Orbit
Запуск ракеты-носителя Virgin Orbit с борта самолета Boeing-747. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Ракета-носитель Virgin Orbit, запущенная с борта самолета, не смогла вывести космические спутники на орбиту Земли, об этом заявили в компании британского бизнесмена Ричарда Бренсона.

"Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая не позволила нам достичь орбиты. Мы анализируем информацию", - говорится в сообщении Virgin Orbit в Twitter.

Virgin Orbit впервые попыталась запустить ракету с девятью спутниками на борту с самолета Boeing-747 в Великобритании.
Сам самолет благополучно вернулся на аэродром вместе с экипажем.
Это не первый инцидент с кораблями Virgin Orbit. В мае 2020 года закончились неудачей испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne. В декабре того же года в ходе очередного испытания космический корабль SpaceShipTwo после отделения от несущего самолета не смог включить двигатель, но благополучно вернулся на Землю.
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