https://ria.ru/20230110/kosmos-1843793373.html

Компания Virgin Orbit сообщила о неудачном запуске ракеты

Компания Virgin Orbit сообщила о неудачном запуске ракеты - РИА Новости, 10.01.2023

Компания Virgin Orbit сообщила о неудачном запуске ракеты

Ракета-носитель Virgin Orbit, запущенная с борта самолета, не смогла вывести космические спутники на орбиту Земли, об этом заявили в компании британского... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T03:29

2023-01-10T03:29

2023-01-10T10:45

наука

земля

великобритания

boeing 747

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ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Ракета-носитель Virgin Orbit, запущенная с борта самолета, не смогла вывести космические спутники на орбиту Земли, об этом заявили в компании британского бизнесмена Ричарда Бренсона.Virgin Orbit впервые попыталась запустить ракету с девятью спутниками на борту с самолета Boeing-747 в Великобритании.Сам самолет благополучно вернулся на аэродром вместе с экипажем.Это не первый инцидент с кораблями Virgin Orbit. В мае 2020 года закончились неудачей испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne. В декабре того же года в ходе очередного испытания космический корабль SpaceShipTwo после отделения от несущего самолета не смог включить двигатель, но благополучно вернулся на Землю.

https://ria.ru/20220407/raketa-1782296278.html

земля

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2023

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земля, великобритания, boeing 747