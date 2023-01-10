03:29 10.01.2023 (обновлено: 10:45 10.01.2023)
Компания Virgin Orbit сообщила о неудачном запуске ракеты
Британская компания Virgin Orbit сообщила о неудачном запуске ракеты со спутниками
© Фото : Virgin OrbitЗапуск ракеты-носителя Virgin Orbit с борта самолета Boeing-747
© Фото : Virgin Orbit
Запуск ракеты-носителя Virgin Orbit с борта самолета Boeing-747. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 янв – РИА Новости. Ракета-носитель Virgin Orbit, запущенная с борта самолета, не смогла вывести космические спутники на орбиту Земли, об этом заявили в компании британского бизнесмена Ричарда Бренсона.
"Похоже, мы столкнулись с аномалией, которая не позволила нам достичь орбиты. Мы анализируем информацию", - говорится в сообщении Virgin Orbit в Twitter.
Virgin Orbit впервые попыталась запустить ракету с девятью спутниками на борту с самолета Boeing-747 в Великобритании.
Сам самолет благополучно вернулся на аэродром вместе с экипажем.
Это не первый инцидент с кораблями Virgin Orbit. В мае 2020 года закончились неудачей испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne. В декабре того же года в ходе очередного испытания космический корабль SpaceShipTwo после отделения от несущего самолета не смог включить двигатель, но благополучно вернулся на Землю.
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