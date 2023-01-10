https://ria.ru/20230110/koreya-1843810065.html

Сеул попросил южнокорейских активистов не посылать листовки в КНДР

Сеул попросил южнокорейских активистов не посылать листовки в КНДР - РИА Новости, 10.01.2023

Сеул попросил южнокорейских активистов не посылать листовки в КНДР

Министерство объединения Южной Кореи попросило активистов воздержаться от отправки антипхеньянских листовок с дронами в КНДР, такое намерение ранее высказала... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T09:24

2023-01-10T09:24

2023-01-10T09:24

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юн сок ель

южная корея

сеул

пхеньян

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СЕУЛ, 10 янв – РИА Новости. Министерство объединения Южной Кореи попросило активистов воздержаться от отправки антипхеньянских листовок с дронами в КНДР, такое намерение ранее высказала организация "Борцы за свободную Северную Корею" (FFNK), передает агентство Рёнхап со ссылкой на источник в ведомстве. Глава движения "Борцы за свободную Северную Корею" Пак Санг Хак ранее сообщил агентству, что его группа станет использовать беспилотники для отправки антипхеньянских листовок "в кратчайшие возможные сроки". Отмечается, что обычно материалы отправлялись на больших воздушных шарах, но для зимнего времени такой способ не подходит. В апреле 2020 года организация уже запускала беспилотник с листовками в Северную Корею. Активисты также несколько раз отправили шары с антипхеньянскими материалами, медикаментами и предметами для борьбы с коронавирусом в КНДР в 2021 году. "Для соблюдения соответствующих законов, учета ситуации в межкорейских отношениях и защиты жизней и безопасности людей необходимо, чтобы активисты воздерживались от проведения кампаний с листовками, которые могут вызвать ненужные риски", - заявил чиновник министерства объединения. Договоренность о восстановлении мира и прекращении всех враждебных действий, в том числе отправки агитационных материалов, была достигнута на саммите КНДР и Южной Кореи 27 апреля 2018 года в приграничном пункте Пханмунджом. Отправка листовок в КНДР южнокорейскими активистами не раз вызывала напряжение в межкорейских отношениях, а летом 2020 года привела к прекращению почти всех контактов между двумя странами, после того как Пхеньян заявил, что у него "закончилось терпение". Парламент Южной Кореи после этого принял поправки к закону о развитии межкорейских отношений, которые вводят запрет на отправку пропагандистских листовок и других объектов в Северную Корею. Сейчас таким распространителям анти-северокорейских материалов может грозить до трех лёт тюрьмы или штраф в размере до 30 миллионов вон (примерно 23,7 тысячи долларов). В отношении главы организации "Борцы за свободную Северную Корею" Пак Сан Хака было заведено дело. По мнению противников запрета, поправка ущемляет свободу слова и противоречит конституции. Министерство объединения ранее заявило, что оно начало правовую проверку возобновления вещания по громкоговорителям и распространения антипхеньянских листовок через границу. А президент страны Юн Сок Ёль 4 января приказал в случае новой провокации КНДР, нарушающей южнокорейскую границу, рассмотреть возможность приостановления действия межкорейского военного соглашения 2018 года. Пять северокорейских беспилотников вторглись на территорию Южной Кореи 26 декабря. Южнокорейским военным не удалось их сбить, дроны вернулись в КНДР или пропали с радаров. По данным военных, это были дроны малого масштаба. Позже стало известно, что один из дронов даже ненадолго проник в бесполетную зону P-73 радиусом 3,7 километра вокруг офиса президента Южной Кореи в центральной части Сеула и мог, теоретически, провести там съемку.

https://ria.ru/20210506/kndr-1731267412.html

https://ria.ru/20221226/koreya-1841356655.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, юн сок ель, южная корея, сеул, пхеньян