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Лидер южнокорейской оппозиции заявил, что от него хотят избавиться - РИА Новости, 10.01.2023
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Лидер южнокорейской оппозиции заявил, что от него хотят избавиться
Лидер южнокорейской оппозиции заявил, что от него хотят избавиться - РИА Новости, 10.01.2023
Лидер южнокорейской оппозиции заявил, что от него хотят избавиться
Лидер южнокорейской основной оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён, прибыв на допрос в прокуратуру, заявил, что обвинения сфабрикованы, и РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T09:10
2023-01-10T09:35
в мире
кенгидо
южная корея
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СЕУЛ, 10 янв – РИА Новости. Лидер южнокорейской основной оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён, прибыв на допрос в прокуратуру, заявил, что обвинения сфабрикованы, и нынешняя консервативная администрация хочет таким образом избавиться от него, передает агентство Рёнхап. В отношении Ли Чжэ Мёна ведется расследование по подозрению в получении взятки. Прокуратура считает, что пока лидер оппозиции был мэром города Соннам (2010 – 2018 год, два срока), городское правительство в период с 2016 по 2018 год привлекло 17 миллиардов вон (13,7 миллиона долларов) в виде корпоративных пожертвований своему муниципальному футбольному клубу в обмен на административные услуги. Среди компаний, которые якобы давали пожертвования, названы корпорация Naver и компания Doosan Engineering &amp; Construction. Ли Чжэ Мён отрицает все обвинения и утверждает, что суммы были не пожертвованиями, а платой за рекламные услуги, отмечая, что привлечение рекламы муниципальным футбольным клубом Соннама позволяло снизить налоги для жителей города. Во вторник лидер оппозиции явился в прокуратуру на допрос и назвал расследование предвзятым, ловушкой, задуманной для него нынешней консервативной администрацией и прокуратурой. Он добавил, что правда должна будет быть раскрыта в суде и что он "не сделал ничего плохого", поэтому не будет избегать расследования. Это уже четвертый раз, когда Ли Чжэ Мен является в прокуратуру для расследования по различным обвинениям. Полиция также возобновила расследование в отношении его сына Ли Дон Хо в покупке секс-услуг, хотя ранее уже сняла похожие обвинения. Параллельно ведется многолетнее расследование дела о коррупции при развитии района Тэчжандон и продаже апартаментов в городе Соннам, где замешаны бывшие помощники Ли Чжэ Мена, причем ряд ключевых подозреваемых по делу покончил жизнь самоубийством. Также в прокуратуру передано дело о сотруднице правительства провинции Кёнгидо, которая использовала корпоративные карточки, чтобы покупать вещи и еду жене Ли Чжэ Мёна с 2018 по 2021 год, когда Ли был губернатором провинции. Кроме того, жена лидера оппозиции подозревалась и в том, что в прошлом использовала корпоративный автомобиль в личных целях, заставляла сотрудников выполнять ее личные поручения.
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в мире, кенгидо, южная корея
В мире, Кенгидо, Южная Корея
09:10 10.01.2023 (обновлено: 09:35 10.01.2023)
 
Лидер южнокорейской оппозиции заявил, что от него хотят избавиться

Лидер оппозиции Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что правительство хочет от него избавиться

© AP Photo / Ahn Young-joonЛидер главной оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Джэ Мён (в центре) прибывает в отделение окружной прокуратуры Сувона в Соннаме, Южная Корея
Лидер главной оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Джэ Мён (в центре) прибывает в отделение окружной прокуратуры Сувона в Соннаме, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Ahn Young-joon
Лидер главной оппозиционной Демократической партии Южной Кореи Ли Джэ Мён (в центре) прибывает в отделение окружной прокуратуры Сувона в Соннаме, Южная Корея
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СЕУЛ, 10 янв – РИА Новости. Лидер южнокорейской основной оппозиционной Объединенной демократической партии Ли Чжэ Мён, прибыв на допрос в прокуратуру, заявил, что обвинения сфабрикованы, и нынешняя консервативная администрация хочет таким образом избавиться от него, передает агентство Рёнхап.
В отношении Ли Чжэ Мёна ведется расследование по подозрению в получении взятки. Прокуратура считает, что пока лидер оппозиции был мэром города Соннам (2010 – 2018 год, два срока), городское правительство в период с 2016 по 2018 год привлекло 17 миллиардов вон (13,7 миллиона долларов) в виде корпоративных пожертвований своему муниципальному футбольному клубу в обмен на административные услуги. Среди компаний, которые якобы давали пожертвования, названы корпорация Naver и компания Doosan Engineering & Construction.
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Ли Чжэ Мён отрицает все обвинения и утверждает, что суммы были не пожертвованиями, а платой за рекламные услуги, отмечая, что привлечение рекламы муниципальным футбольным клубом Соннама позволяло снизить налоги для жителей города.
Во вторник лидер оппозиции явился в прокуратуру на допрос и назвал расследование предвзятым, ловушкой, задуманной для него нынешней консервативной администрацией и прокуратурой.
"Нет смысла объяснять правду прокуратуре. Невозможно объяснить странную логику прокуратуры иначе как тем, что расследование сфабриковано и нацелено на то, чтобы убрать политического врага", - заявил Ли Чжэ Мён.
Он добавил, что правда должна будет быть раскрыта в суде и что он "не сделал ничего плохого", поэтому не будет избегать расследования.
Это уже четвертый раз, когда Ли Чжэ Мен является в прокуратуру для расследования по различным обвинениям.
Полиция также возобновила расследование в отношении его сына Ли Дон Хо в покупке секс-услуг, хотя ранее уже сняла похожие обвинения.
Параллельно ведется многолетнее расследование дела о коррупции при развитии района Тэчжандон и продаже апартаментов в городе Соннам, где замешаны бывшие помощники Ли Чжэ Мена, причем ряд ключевых подозреваемых по делу покончил жизнь самоубийством.
Также в прокуратуру передано дело о сотруднице правительства провинции Кёнгидо, которая использовала корпоративные карточки, чтобы покупать вещи и еду жене Ли Чжэ Мёна с 2018 по 2021 год, когда Ли был губернатором провинции. Кроме того, жена лидера оппозиции подозревалась и в том, что в прошлом использовала корпоративный автомобиль в личных целях, заставляла сотрудников выполнять ее личные поручения.
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