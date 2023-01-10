https://ria.ru/20230110/komitet-1843922958.html

Луценко: профильный комитет вологодского ЗАКС оценит действия Долженко

Луценко: профильный комитет вологодского ЗАКС оценит действия Долженко - РИА Новости, 10.01.2023

Луценко: профильный комитет вологодского ЗАКС оценит действия Долженко

Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко дал поручение комитету по регламенту и депутатской деятельности областного парламента... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:35

2023-01-10T15:35

2023-01-10T19:30

вологодская область

вологодская область

андрей луценко

законодательное собрание вологодской области

олег кувшинников

денис долженко

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ВОЛОГДА, 10 янв – РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко дал поручение комитету по регламенту и депутатской деятельности областного парламента провести расширенное заседание и дать оценку действиям депутата Дениса Долженко, сообщил Луценко в социальных сетях.Он пояснил, что вологжане в соцсетях возмутились поведением Долженко, который в условиях проведения специальной военной операции (СВО) не только опубликовал пост об отдыхе за рубежом, но и упорно в комментариях доказывает, что не нарушает никаких норм, забывая о моральной стороне вопроса."Так вести себя депутатам в наше время недопустимо. Сейчас страна переживает сложную политическую, экономическую ситуацию. Для всех приоритет - это поддержка наших военнослужащих, участвующих в СВО, и их семей", - заявил Луценко.Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников раскритиковал депутата Законодательного собрания региона Дениса Долженко, съездившего в новогодние праздники в ОАЭ."Когда земляки рискуют жизнью и с оружием в руках защищают интересы нашей страны, кто-то считает для себя позволительным, как и прежде, беззаботно ездить в отпуск на люксовые курорты и сообщать об этом в соцсетях. А потом еще и с невероятным упорством в комментариях доказывать справедливо негодующим людям, что в этом нет ничего преступного. Преступного в этом, действительно, нет. Есть кое-что другое: общественный запрос на справедливость. С чиновников и депутатов он в сто крат жестче, чем с блогеров и прочих селебрити", - написал Кувшинников в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20221209/sotspodderzhka-1837447822.html

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Алёна Пава

вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области, олег кувшинников, денис долженко