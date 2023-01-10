https://ria.ru/20230110/komitet-1843922958.html
Луценко: профильный комитет вологодского ЗАКС оценит действия Долженко
Луценко: профильный комитет вологодского ЗАКС оценит действия Долженко - РИА Новости, 10.01.2023
Луценко: профильный комитет вологодского ЗАКС оценит действия Долженко
Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко дал поручение комитету по регламенту и депутатской деятельности областного парламента... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:35
2023-01-10T15:35
2023-01-10T19:30
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
олег кувшинников
денис долженко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565290241_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_71e90128a56eee65d4f992123a1fe25f.jpg
ВОЛОГДА, 10 янв – РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко дал поручение комитету по регламенту и депутатской деятельности областного парламента провести расширенное заседание и дать оценку действиям депутата Дениса Долженко, сообщил Луценко в социальных сетях.Он пояснил, что вологжане в соцсетях возмутились поведением Долженко, который в условиях проведения специальной военной операции (СВО) не только опубликовал пост об отдыхе за рубежом, но и упорно в комментариях доказывает, что не нарушает никаких норм, забывая о моральной стороне вопроса."Так вести себя депутатам в наше время недопустимо. Сейчас страна переживает сложную политическую, экономическую ситуацию. Для всех приоритет - это поддержка наших военнослужащих, участвующих в СВО, и их семей", - заявил Луценко.Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников раскритиковал депутата Законодательного собрания региона Дениса Долженко, съездившего в новогодние праздники в ОАЭ."Когда земляки рискуют жизнью и с оружием в руках защищают интересы нашей страны, кто-то считает для себя позволительным, как и прежде, беззаботно ездить в отпуск на люксовые курорты и сообщать об этом в соцсетях. А потом еще и с невероятным упорством в комментариях доказывать справедливо негодующим людям, что в этом нет ничего преступного. Преступного в этом, действительно, нет. Есть кое-что другое: общественный запрос на справедливость. С чиновников и депутатов он в сто крат жестче, чем с блогеров и прочих селебрити", - написал Кувшинников в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20221209/sotspodderzhka-1837447822.html
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565290241_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_994ff64b14f39178f7450d6c3779ce0c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области, олег кувшинников, денис долженко
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Законодательное Собрание Вологодской области, Олег Кувшинников, Денис Долженко
ВОЛОГДА, 10 янв – РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко дал поручение комитету по регламенту и депутатской деятельности областного парламента провести расширенное заседание и дать оценку действиям депутата Дениса Долженко, сообщил Луценко в социальных сетях.
Он пояснил, что вологжане в соцсетях возмутились поведением Долженко, который в условиях проведения специальной военной операции (СВО) не только опубликовал пост об отдыхе за рубежом, но и упорно в комментариях доказывает, что не нарушает никаких норм, забывая о моральной стороне вопроса.
"Так вести себя депутатам в наше время недопустимо. Сейчас страна переживает сложную политическую, экономическую ситуацию. Для всех приоритет - это поддержка наших военнослужащих, участвующих в СВО, и их семей", - заявил Луценко
.
Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
раскритиковал депутата Законодательного собрания региона Дениса Долженко, съездившего в новогодние праздники в ОАЭ
.
"Когда земляки рискуют жизнью и с оружием в руках защищают интересы нашей страны, кто-то считает для себя позволительным, как и прежде, беззаботно ездить в отпуск на люксовые курорты и сообщать об этом в соцсетях. А потом еще и с невероятным упорством в комментариях доказывать справедливо негодующим людям, что в этом нет ничего преступного. Преступного в этом, действительно, нет. Есть кое-что другое: общественный запрос на справедливость. С чиновников и депутатов он в сто крат жестче, чем с блогеров и прочих селебрити", - написал Кувшинников в своем Telegram-канале.