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Луценко: профильный комитет вологодского ЗАКС оценит действия Долженко - РИА Новости, 10.01.2023
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Вологодская область
https://ria.ru/20230110/komitet-1843922958.html
Луценко: профильный комитет вологодского ЗАКС оценит действия Долженко
Луценко: профильный комитет вологодского ЗАКС оценит действия Долженко - РИА Новости, 10.01.2023
Луценко: профильный комитет вологодского ЗАКС оценит действия Долженко
Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко дал поручение комитету по регламенту и депутатской деятельности областного парламента... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:35
2023-01-10T19:30
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
олег кувшинников
денис долженко
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ВОЛОГДА, 10 янв – РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко дал поручение комитету по регламенту и депутатской деятельности областного парламента провести расширенное заседание и дать оценку действиям депутата Дениса Долженко, сообщил Луценко в социальных сетях.Он пояснил, что вологжане в соцсетях возмутились поведением Долженко, который в условиях проведения специальной военной операции (СВО) не только опубликовал пост об отдыхе за рубежом, но и упорно в комментариях доказывает, что не нарушает никаких норм, забывая о моральной стороне вопроса."Так вести себя депутатам в наше время недопустимо. Сейчас страна переживает сложную политическую, экономическую ситуацию. Для всех приоритет - это поддержка наших военнослужащих, участвующих в СВО, и их семей", - заявил Луценко.Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников раскритиковал депутата Законодательного собрания региона Дениса Долженко, съездившего в новогодние праздники в ОАЭ."Когда земляки рискуют жизнью и с оружием в руках защищают интересы нашей страны, кто-то считает для себя позволительным, как и прежде, беззаботно ездить в отпуск на люксовые курорты и сообщать об этом в соцсетях. А потом еще и с невероятным упорством в комментариях доказывать справедливо негодующим людям, что в этом нет ничего преступного. Преступного в этом, действительно, нет. Есть кое-что другое: общественный запрос на справедливость. С чиновников и депутатов он в сто крат жестче, чем с блогеров и прочих селебрити", - написал Кувшинников в своем Telegram-канале.
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вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области, олег кувшинников, денис долженко
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Законодательное Собрание Вологодской области, Олег Кувшинников, Денис Долженко
15:35 10.01.2023 (обновлено: 19:30 10.01.2023)
 

Луценко: профильный комитет вологодского ЗАКС оценит действия Долженко

© Фото : Заксобрание Вологодской областиПредседатель Заксобрания Вологодской области, лидер фракции "Единая Россия" Андрей Луценко
Председатель Заксобрания Вологодской области, лидер фракции Единая Россия Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : Заксобрание Вологодской области
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ВОЛОГДА, 10 янв – РИА Новости. Председатель Законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко дал поручение комитету по регламенту и депутатской деятельности областного парламента провести расширенное заседание и дать оценку действиям депутата Дениса Долженко, сообщил Луценко в социальных сетях.
Он пояснил, что вологжане в соцсетях возмутились поведением Долженко, который в условиях проведения специальной военной операции (СВО) не только опубликовал пост об отдыхе за рубежом, но и упорно в комментариях доказывает, что не нарушает никаких норм, забывая о моральной стороне вопроса.
"Так вести себя депутатам в наше время недопустимо. Сейчас страна переживает сложную политическую, экономическую ситуацию. Для всех приоритет - это поддержка наших военнослужащих, участвующих в СВО, и их семей", - заявил Луценко.
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Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников раскритиковал депутата Законодательного собрания региона Дениса Долженко, съездившего в новогодние праздники в ОАЭ.
"Когда земляки рискуют жизнью и с оружием в руках защищают интересы нашей страны, кто-то считает для себя позволительным, как и прежде, беззаботно ездить в отпуск на люксовые курорты и сообщать об этом в соцсетях. А потом еще и с невероятным упорством в комментариях доказывать справедливо негодующим людям, что в этом нет ничего преступного. Преступного в этом, действительно, нет. Есть кое-что другое: общественный запрос на справедливость. С чиновников и депутатов он в сто крат жестче, чем с блогеров и прочих селебрити", - написал Кувшинников в своем Telegram-канале.
 
Вологодская областьВологодская областьАндрей ЛуценкоЗаконодательное Собрание Вологодской областиОлег КувшинниковДенис Долженко
 
 
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