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Попова поручила принять меры после ослабления COVID-ограничений в Китае - РИА Новости, 10.01.2023
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230110/kitay-1843861803.html
Попова поручила принять меры после ослабления COVID-ограничений в Китае
Попова поручила принять меры после ослабления COVID-ограничений в Китае - РИА Новости, 10.01.2023
Попова поручила принять меры после ослабления COVID-ограничений в Китае
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила продолжить контроль на пунктах пропуска через границу в связи с ослаблением ковид-ограничений в Китае, сообщила... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:28
2023-01-10T12:28
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
китай
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
анна попова
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила продолжить контроль на пунктах пропуска через границу в связи с ослаблением ковид-ограничений в Китае, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Государственное управление по делам миграции КНР сообщало, что с 8 января скорректирует меры миграционной политики, в том числе возобновится прием заявлений граждан КНР на получение паспортов для поездок за границу с целью туризма или посещения друзей, а также выдача разрешений на въезд и выезд из Китая и оформление пропусков на въезд и выезд из пограничных зон страны. "Анна Попова поручила продолжить контроль на пунктах пропуска через госграницу в связи с изменившимися подходами в части перемещения граждан из КНР",- говорится в сообщении. Эпидобстановка по COVID-19 в России остается достаточно стабильной, показатель заболеваемости снизился на 40% по сравнению с предыдущей неделей, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230109/kovid-1843751056.html
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коронавирус covid-19, китай, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, анна попова
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Китай, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Анна Попова
12:28 10.01.2023
 
Попова поручила принять меры после ослабления COVID-ограничений в Китае

Попова поручила продолжить контроль на границе после ослабления COVID-ограничений в Китае

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкИзмерение температуры пассажиров в аэропорту
Измерение температуры пассажиров в аэропорту - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Измерение температуры пассажиров в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила продолжить контроль на пунктах пропуска через границу в связи с ослаблением ковид-ограничений в Китае, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Государственное управление по делам миграции КНР сообщало, что с 8 января скорректирует меры миграционной политики, в том числе возобновится прием заявлений граждан КНР на получение паспортов для поездок за границу с целью туризма или посещения друзей, а также выдача разрешений на въезд и выезд из Китая и оформление пропусков на въезд и выезд из пограничных зон страны.
"Анна Попова поручила продолжить контроль на пунктах пропуска через госграницу в связи с изменившимися подходами в части перемещения граждан из КНР",- говорится в сообщении.
Эпидобстановка по COVID-19 в России остается достаточно стабильной, показатель заболеваемости снизился на 40% по сравнению с предыдущей неделей, уточнили в ведомстве.
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Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19КитайРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ОбществоАнна Попова
 
 
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