https://ria.ru/20230110/kitay-1843861803.html
Попова поручила принять меры после ослабления COVID-ограничений в Китае
Попова поручила принять меры после ослабления COVID-ограничений в Китае - РИА Новости, 10.01.2023
Попова поручила принять меры после ослабления COVID-ограничений в Китае
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила продолжить контроль на пунктах пропуска через границу в связи с ослаблением ковид-ограничений в Китае, сообщила... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:28
2023-01-10T12:28
2023-01-10T12:28
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
китай
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
анна попова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570305613_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6ade1ce36deb75727558a45b4132caa1.jpg
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила продолжить контроль на пунктах пропуска через границу в связи с ослаблением ковид-ограничений в Китае, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Государственное управление по делам миграции КНР сообщало, что с 8 января скорректирует меры миграционной политики, в том числе возобновится прием заявлений граждан КНР на получение паспортов для поездок за границу с целью туризма или посещения друзей, а также выдача разрешений на въезд и выезд из Китая и оформление пропусков на въезд и выезд из пограничных зон страны. "Анна Попова поручила продолжить контроль на пунктах пропуска через госграницу в связи с изменившимися подходами в части перемещения граждан из КНР",- говорится в сообщении. Эпидобстановка по COVID-19 в России остается достаточно стабильной, показатель заболеваемости снизился на 40% по сравнению с предыдущей неделей, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20230109/kovid-1843751056.html
китай
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570305613_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_903a2e3160531cbc4f26828cd7409e31.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, китай, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, анна попова
Распространение коронавируса, Коронавирус COVID-19, Китай, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Общество, Анна Попова
Попова поручила принять меры после ослабления COVID-ограничений в Китае
Попова поручила продолжить контроль на границе после ослабления COVID-ограничений в Китае