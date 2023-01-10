https://ria.ru/20230110/kitay-1843861803.html

Попова поручила принять меры после ослабления COVID-ограничений в Китае

Попова поручила принять меры после ослабления COVID-ограничений в Китае - РИА Новости, 10.01.2023

Попова поручила принять меры после ослабления COVID-ограничений в Китае

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила продолжить контроль на пунктах пропуска через границу в связи с ослаблением ковид-ограничений в Китае, сообщила... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:28

2023-01-10T12:28

2023-01-10T12:28

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

китай

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

анна попова

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила продолжить контроль на пунктах пропуска через границу в связи с ослаблением ковид-ограничений в Китае, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. Государственное управление по делам миграции КНР сообщало, что с 8 января скорректирует меры миграционной политики, в том числе возобновится прием заявлений граждан КНР на получение паспортов для поездок за границу с целью туризма или посещения друзей, а также выдача разрешений на въезд и выезд из Китая и оформление пропусков на въезд и выезд из пограничных зон страны. "Анна Попова поручила продолжить контроль на пунктах пропуска через госграницу в связи с изменившимися подходами в части перемещения граждан из КНР",- говорится в сообщении. Эпидобстановка по COVID-19 в России остается достаточно стабильной, показатель заболеваемости снизился на 40% по сравнению с предыдущей неделей, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20230109/kovid-1843751056.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

коронавирус covid-19, китай, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество, анна попова