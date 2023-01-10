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Китай будет регулировать въезд иностранцев по эпидемиологической ситуации - РИА Новости, 10.01.2023
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Китай будет регулировать въезд иностранцев по эпидемиологической ситуации
Китай будет регулировать въезд иностранцев по эпидемиологической ситуации - РИА Новости, 10.01.2023
Китай будет регулировать въезд иностранцев по эпидемиологической ситуации
Власти Китая в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации продолжат научно корректировать свою визовую политику в отношении приезжающих в Китай... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:25
2023-01-10T11:25
в мире
китай
коронавирус covid-19
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ПЕКИН, 10 янв – РИА Новости. Власти Китая в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации продолжат научно корректировать свою визовую политику в отношении приезжающих в Китай иностранцев, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "На данный момент пандемия COVID-19 все еще не завершилась, Китай в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации продолжит научно и динамично корректировать свою визовую политику для приезжающих в Китай иностранцев, а также предоставлять необходимые удобства для людей из разных стран, приезжающих в КНР с различными целями", - заявил дипломат. Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. Власти оперативно стали отменять ограничения, что в свою очередь повлекло за собой резкий всплеск заболевания по всей стране. Китай с 8 января в рамках смягчения противоэпидемиологических мер и отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы. Ранее власти страны также заявили, что намерены возобновить предоставление услуг по выдаче обычных виз, разрешений на временное проживание и видов на жительство для иностранных граждан, в том числе возобновится реализация мер безвизового транзита в течение 24, 72 и 144 часов и выдача временных разрешений на въезд, однако точных сроков не называлось.
https://ria.ru/20230110/avtobusy-1843804448.html
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в мире, китай, коронавирус covid-19
В мире, Китай, Коронавирус COVID-19
11:25 10.01.2023
 
Китай будет регулировать въезд иностранцев по эпидемиологической ситуации

МИД: КНР будет регулировать визовую политику в зависимости от эпидемиологической ситуации

© AP Photo / Andy WongПассажиры в аэропорту Пекин Шоуду
Пассажиры в аэропорту Пекин Шоуду - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Andy Wong
Пассажиры в аэропорту Пекин Шоуду. Архивное фото
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ПЕКИН, 10 янв – РИА Новости. Власти Китая в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации продолжат научно корректировать свою визовую политику в отношении приезжающих в Китай иностранцев, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"На данный момент пандемия COVID-19 все еще не завершилась, Китай в соответствии с развитием эпидемиологической ситуации продолжит научно и динамично корректировать свою визовую политику для приезжающих в Китай иностранцев, а также предоставлять необходимые удобства для людей из разных стран, приезжающих в КНР с различными целями", - заявил дипломат.
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Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в крупнейших мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. Власти оперативно стали отменять ограничения, что в свою очередь повлекло за собой резкий всплеск заболевания по всей стране.
Китай с 8 января в рамках смягчения противоэпидемиологических мер и отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.
Ранее власти страны также заявили, что намерены возобновить предоставление услуг по выдаче обычных виз, разрешений на временное проживание и видов на жительство для иностранных граждан, в том числе возобновится реализация мер безвизового транзита в течение 24, 72 и 144 часов и выдача временных разрешений на въезд, однако точных сроков не называлось.
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