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Ремейки, кражи и заимствования: как в Голливуде снимают российские сценарии - РИА Новости, 10.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230110/kino-1843736367.html
Ремейки, кражи и заимствования: как в Голливуде снимают российские сценарии
Ремейки, кражи и заимствования: как в Голливуде снимают российские сценарии - РИА Новости, 10.01.2023
Ремейки, кражи и заимствования: как в Голливуде снимают российские сценарии
Великие идеи витают в воздухе: бывает, в прокат выходят фильмы с почти идентичным сюжетом. Мода на ремейки объясняется тем же. А иногда кинематографисты... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T08:00
2023-01-10T08:10
фрэнсис форд коппола
федор достоевский
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сша
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культура
кино и сериалы
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Великие идеи витают в воздухе: бывает, в прокат выходят фильмы с почти идентичным сюжетом. Мода на ремейки объясняется тем же. А иногда кинематографисты попросту воруют чужие сценарии. О том, как в Голливуде экранизируют русскую классику, — в материале РИА Новости.РемейкиСвежий пример — "Ирония судьбы в Голливуде", ремейк почти одноименной советской картины. По версии Марюса Вайсберга действие происходит в современном Бостоне в очень похожих домах. В канун Нового года риелтор Марго (Эмма Робертс) планирует принять предложение бойфренда, а адвокат Гриффин (Томас Манн) — попросить руки своей девушки.Но накануне Гриффин встречается с друзьями в бане, напивается — и мужская компания сажает его в такси, называя по ошибке адрес Марго. В итоге встреча героев оказывается не менее неожиданной и комичной, чем в советском оригинале.Новая версия истории более понятна международной аудитории. При этом интригу сохранили, хотя вторая часть картины значительно отличается от сюжета Эльдара Рязанова.В золотой век Голливуда в 1930-50-е кинематографисты тоже снимали ремейки советских картин. Например, оригиналом для американского фильма "Три русские девушки" (1943 год) Федора Оцепа и Генри Кеслера стали "Фронтовые подруги" (1941 год) Виктора Эйсымонта — дебют Сергея Михалкова как киносценариста.В российской картине рассказывалось о прифронтовой больнице во время советско-финской войны. В американский версии — о госпитале в Сталинграде, куда попадает сбитый при испытании самолета летчик из США Джон. В киноленте Оцепа главную роль исполнила советская и американская актриса Анна Стэн.Интересно, что в "Трех русских девушках" также использовали кадры кинохроники, снятые фронтовыми кинооператорами СССР.В 1945-м фильм Кеслера и Оцепа номинировали на "Оскар" за лучшую музыку.Спорный момент — что считать оригиналом, а что ремейком: истерн (приключенческий фильм, действие которого происходит в Средней Азии, на Кавказе, Сибири ) "Тринадцать" 1936 года, прославивший Михаила Ромма, или фильм "Сахара" Золтана Корды."Тринадцать" — история о том, как в Средней Азии красноармейцы с командиром, его супругой и геологом едут через пустыню к железнодорожной станции. Они находят колодец и спрятанные пулеметы, а потом сталкиваются с басмачами.Фильм был невероятно успешен в СССР, а в 1943-м Золтан Корда снял картину "Сахара" с Хамфри Богартом и получил три номинации на "Оскар". Версия США почти дословно цитирует российскую.Картина Корды рассказывала об американской танковой бригаде, суданском солдате, итальянском военнопленном и сбитом немецком летчике. Военные США на ливийско-египетской границе сталкивались с немецким батальоном. В остальном сюжет не претерпел особых изменений.Хотя в основе сюжета — советская картина и роман "Патруль" Филиппа Макдоналда, "Сахару" некорректно называть только ремейком. Ведь "Тринадцать" Ромма вдохновлены военно-приключенческим фильмом Джона Форда 1934 года "Потерянный патруль". А он, в свою очередь, — ремейк британского немого фильма Уолтера Саммерса о Первой мировой войне в Месопотамии, снятого в 1929-м.Разбираться, кто у кого что заимствовал, не менее увлекательно, чем следить за перипетиями сюжетов.ПлагиатПиратство есть даже в Голливуде: иногда фильмы не переснимают, а плагиатят.Один из самых известных примеров — советский "Садко". Историю про сказочного гусляра в 1950-х поставил Александр Птушко. За красочную экранизацию картину отметили на Венецианском кинофестивале.Через десять лет с легкой руки продюсера и режиссера Роджера Кормана, который специализировался на малобюджетных фильмах категории "Б", фильм стал "Волшебным путешествием Синдбада". Картину сократили на несколько минут, убрали музыкальные сцены, дублировали, а имена создателей и артистов без их ведома заменили. Так, Сергей Столяров стал Эдвардом Столаром, Александр Птушко — Альфредом Поско.Кстати, сценарий, по которому делали монтаж, написал Фрэнсис Форд Коппола.Справедливости ради надо заметить, что крупные голливудские студии не пошли бы на такой откровенный плагиат.Другой пиратский проект с участием Кормана и Копполы — "Битва за пределами Солнца" 1962 года. В оригинале фильм "Небо зовет" сняли Александр Козырь и Михаил Карюков. Он рассказывал про космонавтов из СССР и США, которые соревнуются в полете на Марс. В советской версии, очевидно, первенство оставалось за советскими героями.Чтобы показать картину в Штатах, Корман ее перемонтировал: нанял студента киношколы Фрэнсиса Форда Копполу и изменил сюжет. Теперь действие происходило в будущем, а сюжет также был о классической гонке. Но имена персонажей, исполнителей и титры заменили на аналоги, звучащие более по-американски.Так, актеры Александр Шворин и Иван Переверзев стали Энди Стюартом и Эддом Перри, а режиссеры Михаил Карюков и Александр Козырь — Морисом Каплиным и Артуром Корвином.Кстати, в "Космической одиссее 2001 года" (вышла в 1968-м) использовали рисунки и графические решения из "Небо зовет". А кадры с космической станции из оригинального советского фильма показаны в американском "Путешествии на доисторическую планету" 1965-го. Последний — "версия" отечественного фильма "Планета бурь" 1962 года.ЭкранизацииЗато официально в Голливуде снимают фильмы по российской классике. "Анну Каренину" экранизируют очень часто. Фильм Александра Зархи с Татьяной Самойловой стал эталонным. Хотя первую попытку сделали еще в 1911-м — немую картину Мориса-Андре Мэтра с Сорохтиной и Николаем Васильевым снимали в Российской империи.В США Дж. Гордон Эдвардс адаптировал роман для экранов в 1915-м со знаменитой датской актрисой немого кино Бетти Нансен.Анной Карениной стала Грета Гарбо в версии Эдмунда Гулдинга. Картину "Любовь" (с Джоном Гилбертом) сняли по мотивам знаменитого произведения. Кстати, Гарбо повторила попытку перевоплощения в ленте Кларенса Брауна в 1935-м.Не менее достойными получились версии Карениной в исполнении Вивьен Ли, Софи Марсо в тандеме с Шоном Бином, а также — Киры Найтли с Аароном Тейлором-Джонсоном.Какая-то из интерпретаций выигрывает за счет костюмов, другая смотрится интересно из-за изменений классического сюжета, третья может заинтересовать актерской игрой.По количеству экранизаций с "Анной Карениной" спорит "Война и мир".Интересно, что эпическая драма Сергея Бондарчука 1967-го — не первая. Считается, что "первопроходцем" был Владимир Гардин и его картина 1925 года, которая не сохранилась. Следующую попытку сделали американцы в 1956-м. Кинг Видор создал версию с Одри Хепберн, Генри Фондой и Мелом Феррером. Несмотря на звездный каст и впечатляющие батальные сцены (а также номинации на "Оскар" за режиссуру, операторскую работу и костюмы), фильм не стал популярным у американской и европейской публики. А вот в СССР Дж. Гордон Эдвардс, наоборот, заставил советских кинематографистов задуматься о собственной экранизации, которая потом получила "золотого рыцаря".Затем были версии 1972 года с Энтони Хопкинсом, 2007-го с Клеманс Поэзи. Самое недавнее кинопрочтение — сериал Тома Харпера с Лили Джеймс, Джеймсом Нортоном, Полом Дано, Джиллиан Андерсон.Этот британский проект стал почти идеальным: аккуратное отношение к оригиналу, исторически верные костюмы, антураж петербургских дворцов, безупречная актерская игра.Другой литературный любимчик у голливудских кинематографистов — Федор Достоевский.Необычная экранизация — "Любовники" Джеймса Грэя 2008 года — вольная адаптация "Белых ночей". Здесь не Санкт-Петербург, а современный Нью-Йорк. Главный герой Леонард (Хоакин Феникс) страдает от депрессии, приезжает к родителям и влюбляется в таинственную соседку (Гвинет Пэлтроу). А родственники пытаются сосватать ему дочь бизнесмена, купившего их бизнес."Двойник" Ричарда Айоади 2013 года — осовремененная версия одноименной повести Достоевского. Герой — не титулярный советник, а офисный клерк, у которого его точная копия крадет жизнь — от работы до девушки. Фильм напоминает театральную постановку с элементами саспенса и триллера.Экранизируют и Николая Лескова: Уильям Олдройд интересно представил "Леди Макбет Мценского уезда" в 2016-м. Действие происходит в викторианской Англии. Главная героиня Кэтрин (Флоренс Пью) выходит за жестокого мужчину, который ее угнетает. Она влюбляется в молодого рабочего с фермы, а дальше — как в книжном оригинале.Но всех обошел Вуди Аллен с картиной "Любовь и смерть" 1975 года про провинциального дворянина, который рассуждает о смысле бытия.Режиссер в сатирическом и гротескном ключе проходится по всем известным русским романам. А под саундтрек Прокофьева здесь можно найти отсылки к картине "Броненосец "Потемкин" Эйзенштейна. Бонус — диалог героев, полностью состоящий из названий произведений Достоевского.Сюжеты русской классики универсальны: они понятны во всем мире и в любом веке.
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2023
Анна Нехаева
Анна Нехаева
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РИА Новости
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фрэнсис форд коппола, федор достоевский, михаил ромм, сша, голливуд, ссср, кино и сериалы, знаменитости, что посмотреть
Фрэнсис Форд Коппола, Федор Достоевский, Михаил Ромм, США, Голливуд, СССР, Культура, Кино и сериалы, Знаменитости, что посмотреть
08:00 10.01.2023 (обновлено: 08:10 10.01.2023)
 

Ремейки, кражи и заимствования: как в Голливуде снимают российские сценарии

© One Of Us (2012)Кадр из фильма "Анна Каренина"
Кадр из фильма Анна Каренина
© One Of Us (2012)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Великие идеи витают в воздухе: бывает, в прокат выходят фильмы с почти идентичным сюжетом. Мода на ремейки объясняется тем же. А иногда кинематографисты попросту воруют чужие сценарии. О том, как в Голливуде экранизируют русскую классику, — в материале РИА Новости.

Ремейки

Свежий пример — "Ирония судьбы в Голливуде", ремейк почти одноименной советской картины. По версии Марюса Вайсберга действие происходит в современном Бостоне в очень похожих домах. В канун Нового года риелтор Марго (Эмма Робертс) планирует принять предложение бойфренда, а адвокат Гриффин (Томас Манн) — попросить руки своей девушки.
Но накануне Гриффин встречается с друзьями в бане, напивается — и мужская компания сажает его в такси, называя по ошибке адрес Марго. В итоге встреча героев оказывается не менее неожиданной и комичной, чем в советском оригинале.
© Aldamisa Entertainment (2022)Кадр из фильма "Ирония судьбы в Голливуде"
Кадр из фильма Ирония судьбы в Голливуде
© Aldamisa Entertainment (2022)
Кадр из фильма "Ирония судьбы в Голливуде"
Новая версия истории более понятна международной аудитории. При этом интригу сохранили, хотя вторая часть картины значительно отличается от сюжета Эльдара Рязанова.
В золотой век Голливуда в 1930-50-е кинематографисты тоже снимали ремейки советских картин. Например, оригиналом для американского фильма "Три русские девушки" (1943 год) Федора Оцепа и Генри Кеслера стали "Фронтовые подруги" (1941 год) Виктора Эйсымонта — дебют Сергея Михалкова как киносценариста.
© R-F Productions (1943)Кадр из фильма "Три русские девушки"
Кадр из фильма Три русские девушки
1 из 3
Кадр из фильма "Три русские девушки"
© R-F Productions (1943)
© Ленфильм (1941)

Сцена из фильма "Фронтовые подруги"

Кадр из фильма Фронтовые подруги
2 из 3

Сцена из фильма "Фронтовые подруги"

© Ленфильм (1941)
© Ленфильм (1941)

Фрагмент фильма "Фронтовые подруги"

Кадр из фильма Фронтовые подруги
3 из 3

Фрагмент фильма "Фронтовые подруги"

© Ленфильм (1941)
1 из 3
Кадр из фильма "Три русские девушки"
© R-F Productions (1943)
2 из 3

Сцена из фильма "Фронтовые подруги"

© Ленфильм (1941)
3 из 3

Фрагмент фильма "Фронтовые подруги"

© Ленфильм (1941)
В российской картине рассказывалось о прифронтовой больнице во время советско-финской войны. В американский версии — о госпитале в Сталинграде, куда попадает сбитый при испытании самолета летчик из США Джон. В киноленте Оцепа главную роль исполнила советская и американская актриса Анна Стэн.
Интересно, что в "Трех русских девушках" также использовали кадры кинохроники, снятые фронтовыми кинооператорами СССР.
В 1945-м фильм Кеслера и Оцепа номинировали на "Оскар" за лучшую музыку.
© Мосфильм (1936)Кадр из фильма "Тринадцать"
Кадр из фильма Тринадцать
© Мосфильм (1936)
Кадр из фильма "Тринадцать"
Спорный момент — что считать оригиналом, а что ремейком: истерн (приключенческий фильм, действие которого происходит в Средней Азии, на Кавказе, Сибири ) "Тринадцать" 1936 года, прославивший Михаила Ромма, или фильм "Сахара" Золтана Корды.
"Тринадцать" — история о том, как в Средней Азии красноармейцы с командиром, его супругой и геологом едут через пустыню к железнодорожной станции. Они находят колодец и спрятанные пулеметы, а потом сталкиваются с басмачами.
© Мосфильм (1936)Кадр из фильма "Тринадцать"
Кадр из фильма Тринадцать
1 из 3
Кадр из фильма "Тринадцать"
© Мосфильм (1936)
© Мосфильм (1936)

Сцена из фильма "Тринадцать"

Кадр из фильма Тринадцать
2 из 3

Сцена из фильма "Тринадцать"

© Мосфильм (1936)
© Мосфильм (1936)

Фрагмент фильма "Тринадцать"

Кадр из фильма Тринадцать
3 из 3

Фрагмент фильма "Тринадцать"

© Мосфильм (1936)
1 из 3
Кадр из фильма "Тринадцать"
© Мосфильм (1936)
2 из 3

Сцена из фильма "Тринадцать"

© Мосфильм (1936)
3 из 3

Фрагмент фильма "Тринадцать"

© Мосфильм (1936)
Фильм был невероятно успешен в СССР, а в 1943-м Золтан Корда снял картину "Сахара" с Хамфри Богартом и получил три номинации на "Оскар". Версия США почти дословно цитирует российскую.
Картина Корды рассказывала об американской танковой бригаде, суданском солдате, итальянском военнопленном и сбитом немецком летчике. Военные США на ливийско-египетской границе сталкивались с немецким батальоном. В остальном сюжет не претерпел особых изменений.
© Columbia Pictures Corporation (1943)Кадр из фильма "Сахара"
Кадр из фильма Сахара
1 из 3
Кадр из фильма "Сахара"
© Columbia Pictures Corporation (1943)
© Columbia Pictures Corporation (1943)

Сцена из фильма "Сахара"

Кадр из фильма Сахара
2 из 3

Сцена из фильма "Сахара"

© Columbia Pictures Corporation (1943)
© Columbia Pictures Corporation (1943)

Фрагмент фильма "Сахара"

Кадр из фильма Сахара
3 из 3

Фрагмент фильма "Сахара"

© Columbia Pictures Corporation (1943)
1 из 3
Кадр из фильма "Сахара"
© Columbia Pictures Corporation (1943)
2 из 3

Сцена из фильма "Сахара"

© Columbia Pictures Corporation (1943)
3 из 3

Фрагмент фильма "Сахара"

© Columbia Pictures Corporation (1943)
Хотя в основе сюжета — советская картина и роман "Патруль" Филиппа Макдоналда, "Сахару" некорректно называть только ремейком. Ведь "Тринадцать" Ромма вдохновлены военно-приключенческим фильмом Джона Форда 1934 года "Потерянный патруль". А он, в свою очередь, — ремейк британского немого фильма Уолтера Саммерса о Первой мировой войне в Месопотамии, снятого в 1929-м.
Разбираться, кто у кого что заимствовал, не менее увлекательно, чем следить за перипетиями сюжетов.
© Мосфильм (1936)Кадр из фильма "Тринадцать"
Кадр из фильма Тринадцать
© Мосфильм (1936)
Кадр из фильма "Тринадцать"

Плагиат

Пиратство есть даже в Голливуде: иногда фильмы не переснимают, а плагиатят.
Один из самых известных примеров — советский "Садко". Историю про сказочного гусляра в 1950-х поставил Александр Птушко. За красочную экранизацию картину отметили на Венецианском кинофестивале.
© Мосфильм (1952)Кадр из фильма "Садко"
Кадр из фильма Садко
© Мосфильм (1952)
Кадр из фильма "Садко"
Через десять лет с легкой руки продюсера и режиссера Роджера Кормана, который специализировался на малобюджетных фильмах категории "Б", фильм стал "Волшебным путешествием Синдбада". Картину сократили на несколько минут, убрали музыкальные сцены, дублировали, а имена создателей и артистов без их ведома заменили. Так, Сергей Столяров стал Эдвардом Столаром, Александр Птушко — Альфредом Поско.
© Мосфильм (1952)Кадр из фильма "Садко"
Кадр из фильма Садко
1 из 2
Кадр из фильма "Садко"
© Мосфильм (1952)
© Мосфильм (1952)

Сцена из фильма "Садко"

Кадр из фильма Садко
2 из 2

Сцена из фильма "Садко"

© Мосфильм (1952)
1 из 2
Кадр из фильма "Садко"
© Мосфильм (1952)
2 из 2

Сцена из фильма "Садко"

© Мосфильм (1952)
Кстати, сценарий, по которому делали монтаж, написал Фрэнсис Форд Коппола.
Справедливости ради надо заметить, что крупные голливудские студии не пошли бы на такой откровенный плагиат.
Другой пиратский проект с участием Кормана и Копполы — "Битва за пределами Солнца" 1962 года. В оригинале фильм "Небо зовет" сняли Александр Козырь и Михаил Карюков. Он рассказывал про космонавтов из СССР и США, которые соревнуются в полете на Марс. В советской версии, очевидно, первенство оставалось за советскими героями.
© Мосфильм (1959)Кадр из фильма "Небо зовет"
Кадр из фильма Небо зовет
1 из 3
Кадр из фильма "Небо зовет"
© Мосфильм (1959)
© Мосфильм (1959)

Сцена из фильма "Небо зовет"

Кадр из фильма Небо зовет
2 из 3

Сцена из фильма "Небо зовет"

© Мосфильм (1959)
© Мосфильм (1959)

Фрагмент из фильма "Небо зовет"

Кадр из фильма Небо зовет
3 из 3

Фрагмент из фильма "Небо зовет"

© Мосфильм (1959)
1 из 3
Кадр из фильма "Небо зовет"
© Мосфильм (1959)
2 из 3

Сцена из фильма "Небо зовет"

© Мосфильм (1959)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Небо зовет"

© Мосфильм (1959)
Чтобы показать картину в Штатах, Корман ее перемонтировал: нанял студента киношколы Фрэнсиса Форда Копполу и изменил сюжет. Теперь действие происходило в будущем, а сюжет также был о классической гонке. Но имена персонажей, исполнителей и титры заменили на аналоги, звучащие более по-американски.
Так, актеры Александр Шворин и Иван Переверзев стали Энди Стюартом и Эддом Перри, а режиссеры Михаил Карюков и Александр Козырь — Морисом Каплиным и Артуром Корвином.
© Мосфильм (1959)Кадр из фильма "Небо зовет"
Кадр из фильма Небо зовет
© Мосфильм (1959)
Кадр из фильма "Небо зовет"
Кстати, в "Космической одиссее 2001 года" (вышла в 1968-м) использовали рисунки и графические решения из "Небо зовет". А кадры с космической станции из оригинального советского фильма показаны в американском "Путешествии на доисторическую планету" 1965-го. Последний — "версия" отечественного фильма "Планета бурь" 1962 года.

Экранизации

Зато официально в Голливуде снимают фильмы по российской классике.
© РИА Новости / В. Бондаревская / Перейти в медиабанкКадр из фильма режиссера А. Зархи "Анна Каренина"
Кадр из фильма режиссера А. Зархи Анна Каренина - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / В. Бондаревская
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма режиссера А. Зархи "Анна Каренина"
"Анну Каренину" экранизируют очень часто. Фильм Александра Зархи с Татьяной Самойловой стал эталонным. Хотя первую попытку сделали еще в 1911-м — немую картину Мориса-Андре Мэтра с Сорохтиной и Николаем Васильевым снимали в Российской империи.
В США Дж. Гордон Эдвардс адаптировал роман для экранов в 1915-м со знаменитой датской актрисой немого кино Бетти Нансен.
Анной Карениной стала Грета Гарбо в версии Эдмунда Гулдинга. Картину "Любовь" (с Джоном Гилбертом) сняли по мотивам знаменитого произведения. Кстати, Гарбо повторила попытку перевоплощения в ленте Кларенса Брауна в 1935-м.
© London Film Productions (1948)

Вивьен Ли и Кирон Мур в фильме Жюльена Дювивье "Анна Каренина", 1948 год

Вивьен Ли и Кирон Мур в фильме Анна Каренина
1 из 3

Вивьен Ли и Кирон Мур в фильме Жюльена Дювивье "Анна Каренина", 1948 год

© London Film Productions (1948)
© Metro-Goldwyn-Mayer

Грета Гарбо в роли Анны Карениной в фильме Эдмунда Гулдинга "Любовь", 1927 год

Грета Гарбо в фильме Любовь
2 из 3

Грета Гарбо в роли Анны Карениной в фильме Эдмунда Гулдинга "Любовь", 1927 год

© Metro-Goldwyn-Mayer
© Metro-Goldwyn-Mayer

Грета Гарбо и Фредрик Марч в фильме Кларенса Брауна "Анна Каренина", 1935 год

Грета Гарбо и Фредрик Марч в фильме Анна Каренина
3 из 3

Грета Гарбо и Фредрик Марч в фильме Кларенса Брауна "Анна Каренина", 1935 год

© Metro-Goldwyn-Mayer
1 из 3

Вивьен Ли и Кирон Мур в фильме Жюльена Дювивье "Анна Каренина", 1948 год

© London Film Productions (1948)
2 из 3

Грета Гарбо в роли Анны Карениной в фильме Эдмунда Гулдинга "Любовь", 1927 год

© Metro-Goldwyn-Mayer
3 из 3

Грета Гарбо и Фредрик Марч в фильме Кларенса Брауна "Анна Каренина", 1935 год

© Metro-Goldwyn-Mayer
Не менее достойными получились версии Карениной в исполнении Вивьен Ли, Софи Марсо в тандеме с Шоном Бином, а также — Киры Найтли с Аароном Тейлором-Джонсоном.
Какая-то из интерпретаций выигрывает за счет костюмов, другая смотрится интересно из-за изменений классического сюжета, третья может заинтересовать актерской игрой.
По количеству экранизаций с "Анной Карениной" спорит "Война и мир".
© РИА Новости / В. Уваров / Перейти в медиабанкКадр из фильма "Война и мир"
Кадр из фильма Война и мир - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
© РИА Новости / В. Уваров
Перейти в медиабанк
Кадр из фильма "Война и мир"
Интересно, что эпическая драма Сергея Бондарчука 1967-го — не первая. Считается, что "первопроходцем" был Владимир Гардин и его картина 1925 года, которая не сохранилась.
Следующую попытку сделали американцы в 1956-м. Кинг Видор создал версию с Одри Хепберн, Генри Фондой и Мелом Феррером. Несмотря на звездный каст и впечатляющие батальные сцены (а также номинации на "Оскар" за режиссуру, операторскую работу и костюмы), фильм не стал популярным у американской и европейской публики. А вот в СССР Дж. Гордон Эдвардс, наоборот, заставил советских кинематографистов задуматься о собственной экранизации, которая потом получила "золотого рыцаря".
© Ponti-De Laurentiis Cinematografica (1956)Кадр из фильма "Война и мир"
Кадр из фильма Война и мир
1 из 2
Кадр из фильма "Война и мир"
© Ponti-De Laurentiis Cinematografica (1956)
© BBC Cymru Wales (2016)

Сцена из фильма "Война и мир"

Кадр из фильма Война и мир
2 из 2

Сцена из фильма "Война и мир"

© BBC Cymru Wales (2016)
1 из 2
Кадр из фильма "Война и мир"
© Ponti-De Laurentiis Cinematografica (1956)
2 из 2

Сцена из фильма "Война и мир"

© BBC Cymru Wales (2016)
Затем были версии 1972 года с Энтони Хопкинсом, 2007-го с Клеманс Поэзи. Самое недавнее кинопрочтение — сериал Тома Харпера с Лили Джеймс, Джеймсом Нортоном, Полом Дано, Джиллиан Андерсон.
Этот британский проект стал почти идеальным: аккуратное отношение к оригиналу, исторически верные костюмы, антураж петербургских дворцов, безупречная актерская игра.
© BBC Cymru Wales (2016)Кадр из сериала "Война и мир"
Кадр из сериала Война и мир
© BBC Cymru Wales (2016)
Кадр из сериала "Война и мир"
Другой литературный любимчик у голливудских кинематографистов — Федор Достоевский.
Необычная экранизация — "Любовники" Джеймса Грэя 2008 года — вольная адаптация "Белых ночей". Здесь не Санкт-Петербург, а современный Нью-Йорк. Главный герой Леонард (Хоакин Феникс) страдает от депрессии, приезжает к родителям и влюбляется в таинственную соседку (Гвинет Пэлтроу). А родственники пытаются сосватать ему дочь бизнесмена, купившего их бизнес.
© Tempesta Films (2008)Кадр из фильма "Любовники"
Кадр из фильма Любовники
© Tempesta Films (2008)
Кадр из фильма "Любовники"
"Двойник" Ричарда Айоади 2013 года — осовремененная версия одноименной повести Достоевского. Герой — не титулярный советник, а офисный клерк, у которого его точная копия крадет жизнь — от работы до девушки. Фильм напоминает театральную постановку с элементами саспенса и триллера.
© BBC Films (2016)Кадр из фильма "Леди Макбет"
Кадр из фильма Леди Макбет
© BBC Films (2016)
Кадр из фильма "Леди Макбет"
Экранизируют и Николая Лескова: Уильям Олдройд интересно представил "Леди Макбет Мценского уезда" в 2016-м. Действие происходит в викторианской Англии. Главная героиня Кэтрин (Флоренс Пью) выходит за жестокого мужчину, который ее угнетает. Она влюбляется в молодого рабочего с фермы, а дальше — как в книжном оригинале.
© BBC Films (2016)Кадр из фильма "Леди Макбет"
Кадр из фильма Леди Макбет
1 из 2
Кадр из фильма "Леди Макбет"
© BBC Films (2016)
© BBC Films (2016)

Сцена из фильма "Леди Макбет"

Кадр из фильма Леди Макбет
2 из 2

Сцена из фильма "Леди Макбет"

© BBC Films (2016)
1 из 2
Кадр из фильма "Леди Макбет"
© BBC Films (2016)
2 из 2

Сцена из фильма "Леди Макбет"

© BBC Films (2016)
Но всех обошел Вуди Аллен с картиной "Любовь и смерть" 1975 года про провинциального дворянина, который рассуждает о смысле бытия.
Режиссер в сатирическом и гротескном ключе проходится по всем известным русским романам. А под саундтрек Прокофьева здесь можно найти отсылки к картине "Броненосец "Потемкин" Эйзенштейна. Бонус — диалог героев, полностью состоящий из названий произведений Достоевского.
Сюжеты русской классики универсальны: они понятны во всем мире и в любом веке.
Кадр из сериала Предпоследняя инстанция, второй сезон
5 января, 08:00Культура
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