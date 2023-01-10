https://ria.ru/20230110/kino-1843736367.html

Ремейки, кражи и заимствования: как в Голливуде снимают российские сценарии

Ремейки, кражи и заимствования: как в Голливуде снимают российские сценарии - РИА Новости, 10.01.2023

Ремейки, кражи и заимствования: как в Голливуде снимают российские сценарии

Великие идеи витают в воздухе: бывает, в прокат выходят фильмы с почти идентичным сюжетом. Мода на ремейки объясняется тем же. А иногда кинематографисты... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T08:00

2023-01-10T08:00

2023-01-10T08:10

фрэнсис форд коппола

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости, Анна Нехаева. Великие идеи витают в воздухе: бывает, в прокат выходят фильмы с почти идентичным сюжетом. Мода на ремейки объясняется тем же. А иногда кинематографисты попросту воруют чужие сценарии. О том, как в Голливуде экранизируют русскую классику, — в материале РИА Новости.РемейкиСвежий пример — "Ирония судьбы в Голливуде", ремейк почти одноименной советской картины. По версии Марюса Вайсберга действие происходит в современном Бостоне в очень похожих домах. В канун Нового года риелтор Марго (Эмма Робертс) планирует принять предложение бойфренда, а адвокат Гриффин (Томас Манн) — попросить руки своей девушки.Но накануне Гриффин встречается с друзьями в бане, напивается — и мужская компания сажает его в такси, называя по ошибке адрес Марго. В итоге встреча героев оказывается не менее неожиданной и комичной, чем в советском оригинале.Новая версия истории более понятна международной аудитории. При этом интригу сохранили, хотя вторая часть картины значительно отличается от сюжета Эльдара Рязанова.В золотой век Голливуда в 1930-50-е кинематографисты тоже снимали ремейки советских картин. Например, оригиналом для американского фильма "Три русские девушки" (1943 год) Федора Оцепа и Генри Кеслера стали "Фронтовые подруги" (1941 год) Виктора Эйсымонта — дебют Сергея Михалкова как киносценариста.В российской картине рассказывалось о прифронтовой больнице во время советско-финской войны. В американский версии — о госпитале в Сталинграде, куда попадает сбитый при испытании самолета летчик из США Джон. В киноленте Оцепа главную роль исполнила советская и американская актриса Анна Стэн.Интересно, что в "Трех русских девушках" также использовали кадры кинохроники, снятые фронтовыми кинооператорами СССР.В 1945-м фильм Кеслера и Оцепа номинировали на "Оскар" за лучшую музыку.Спорный момент — что считать оригиналом, а что ремейком: истерн (приключенческий фильм, действие которого происходит в Средней Азии, на Кавказе, Сибири ) "Тринадцать" 1936 года, прославивший Михаила Ромма, или фильм "Сахара" Золтана Корды."Тринадцать" — история о том, как в Средней Азии красноармейцы с командиром, его супругой и геологом едут через пустыню к железнодорожной станции. Они находят колодец и спрятанные пулеметы, а потом сталкиваются с басмачами.Фильм был невероятно успешен в СССР, а в 1943-м Золтан Корда снял картину "Сахара" с Хамфри Богартом и получил три номинации на "Оскар". Версия США почти дословно цитирует российскую.Картина Корды рассказывала об американской танковой бригаде, суданском солдате, итальянском военнопленном и сбитом немецком летчике. Военные США на ливийско-египетской границе сталкивались с немецким батальоном. В остальном сюжет не претерпел особых изменений.Хотя в основе сюжета — советская картина и роман "Патруль" Филиппа Макдоналда, "Сахару" некорректно называть только ремейком. Ведь "Тринадцать" Ромма вдохновлены военно-приключенческим фильмом Джона Форда 1934 года "Потерянный патруль". А он, в свою очередь, — ремейк британского немого фильма Уолтера Саммерса о Первой мировой войне в Месопотамии, снятого в 1929-м.Разбираться, кто у кого что заимствовал, не менее увлекательно, чем следить за перипетиями сюжетов.ПлагиатПиратство есть даже в Голливуде: иногда фильмы не переснимают, а плагиатят.Один из самых известных примеров — советский "Садко". Историю про сказочного гусляра в 1950-х поставил Александр Птушко. За красочную экранизацию картину отметили на Венецианском кинофестивале.Через десять лет с легкой руки продюсера и режиссера Роджера Кормана, который специализировался на малобюджетных фильмах категории "Б", фильм стал "Волшебным путешествием Синдбада". Картину сократили на несколько минут, убрали музыкальные сцены, дублировали, а имена создателей и артистов без их ведома заменили. Так, Сергей Столяров стал Эдвардом Столаром, Александр Птушко — Альфредом Поско.Кстати, сценарий, по которому делали монтаж, написал Фрэнсис Форд Коппола.Справедливости ради надо заметить, что крупные голливудские студии не пошли бы на такой откровенный плагиат.Другой пиратский проект с участием Кормана и Копполы — "Битва за пределами Солнца" 1962 года. В оригинале фильм "Небо зовет" сняли Александр Козырь и Михаил Карюков. Он рассказывал про космонавтов из СССР и США, которые соревнуются в полете на Марс. В советской версии, очевидно, первенство оставалось за советскими героями.Чтобы показать картину в Штатах, Корман ее перемонтировал: нанял студента киношколы Фрэнсиса Форда Копполу и изменил сюжет. Теперь действие происходило в будущем, а сюжет также был о классической гонке. Но имена персонажей, исполнителей и титры заменили на аналоги, звучащие более по-американски.Так, актеры Александр Шворин и Иван Переверзев стали Энди Стюартом и Эддом Перри, а режиссеры Михаил Карюков и Александр Козырь — Морисом Каплиным и Артуром Корвином.Кстати, в "Космической одиссее 2001 года" (вышла в 1968-м) использовали рисунки и графические решения из "Небо зовет". А кадры с космической станции из оригинального советского фильма показаны в американском "Путешествии на доисторическую планету" 1965-го. Последний — "версия" отечественного фильма "Планета бурь" 1962 года.ЭкранизацииЗато официально в Голливуде снимают фильмы по российской классике. "Анну Каренину" экранизируют очень часто. Фильм Александра Зархи с Татьяной Самойловой стал эталонным. Хотя первую попытку сделали еще в 1911-м — немую картину Мориса-Андре Мэтра с Сорохтиной и Николаем Васильевым снимали в Российской империи.В США Дж. Гордон Эдвардс адаптировал роман для экранов в 1915-м со знаменитой датской актрисой немого кино Бетти Нансен.Анной Карениной стала Грета Гарбо в версии Эдмунда Гулдинга. Картину "Любовь" (с Джоном Гилбертом) сняли по мотивам знаменитого произведения. Кстати, Гарбо повторила попытку перевоплощения в ленте Кларенса Брауна в 1935-м.Не менее достойными получились версии Карениной в исполнении Вивьен Ли, Софи Марсо в тандеме с Шоном Бином, а также — Киры Найтли с Аароном Тейлором-Джонсоном.Какая-то из интерпретаций выигрывает за счет костюмов, другая смотрится интересно из-за изменений классического сюжета, третья может заинтересовать актерской игрой.По количеству экранизаций с "Анной Карениной" спорит "Война и мир".Интересно, что эпическая драма Сергея Бондарчука 1967-го — не первая. Считается, что "первопроходцем" был Владимир Гардин и его картина 1925 года, которая не сохранилась. Следующую попытку сделали американцы в 1956-м. Кинг Видор создал версию с Одри Хепберн, Генри Фондой и Мелом Феррером. Несмотря на звездный каст и впечатляющие батальные сцены (а также номинации на "Оскар" за режиссуру, операторскую работу и костюмы), фильм не стал популярным у американской и европейской публики. А вот в СССР Дж. Гордон Эдвардс, наоборот, заставил советских кинематографистов задуматься о собственной экранизации, которая потом получила "золотого рыцаря".Затем были версии 1972 года с Энтони Хопкинсом, 2007-го с Клеманс Поэзи. Самое недавнее кинопрочтение — сериал Тома Харпера с Лили Джеймс, Джеймсом Нортоном, Полом Дано, Джиллиан Андерсон.Этот британский проект стал почти идеальным: аккуратное отношение к оригиналу, исторически верные костюмы, антураж петербургских дворцов, безупречная актерская игра.Другой литературный любимчик у голливудских кинематографистов — Федор Достоевский.Необычная экранизация — "Любовники" Джеймса Грэя 2008 года — вольная адаптация "Белых ночей". Здесь не Санкт-Петербург, а современный Нью-Йорк. Главный герой Леонард (Хоакин Феникс) страдает от депрессии, приезжает к родителям и влюбляется в таинственную соседку (Гвинет Пэлтроу). А родственники пытаются сосватать ему дочь бизнесмена, купившего их бизнес."Двойник" Ричарда Айоади 2013 года — осовремененная версия одноименной повести Достоевского. Герой — не титулярный советник, а офисный клерк, у которого его точная копия крадет жизнь — от работы до девушки. Фильм напоминает театральную постановку с элементами саспенса и триллера.Экранизируют и Николая Лескова: Уильям Олдройд интересно представил "Леди Макбет Мценского уезда" в 2016-м. Действие происходит в викторианской Англии. Главная героиня Кэтрин (Флоренс Пью) выходит за жестокого мужчину, который ее угнетает. Она влюбляется в молодого рабочего с фермы, а дальше — как в книжном оригинале.Но всех обошел Вуди Аллен с картиной "Любовь и смерть" 1975 года про провинциального дворянина, который рассуждает о смысле бытия.Режиссер в сатирическом и гротескном ключе проходится по всем известным русским романам. А под саундтрек Прокофьева здесь можно найти отсылки к картине "Броненосец "Потемкин" Эйзенштейна. Бонус — диалог героев, полностью состоящий из названий произведений Достоевского.Сюжеты русской классики универсальны: они понятны во всем мире и в любом веке.

https://ria.ru/20230105/kino-1841880175.html

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Анна Нехаева

Анна Нехаева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Анна Нехаева

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