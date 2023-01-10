https://ria.ru/20230110/karty-1843809886.html

Правительство поддержало признание карт, оспаривающих границы, экстремизмом

Правительство поддержало признание карт, оспаривающих границы, экстремизмом - РИА Новости, 10.01.2023

Правительство поддержало признание карт, оспаривающих границы, экстремизмом

Правительство поддержало с учетом доработки законопроект, относящий к экстремистским материалам публично распространяемые карты, оспаривающие территориальную... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T09:23

2023-01-10T09:23

2023-01-10T10:40

россия

правительство рф

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Правительство поддержало с учетом доработки законопроект, относящий к экстремистским материалам публично распространяемые карты, оспаривающие территориальную целостность России.Как отметили в кабмине, "картографические и иные подобные материалы, как правило, выполняют исключительно информативную функцию". В то же время их включение в понятие "экстремистские материалы" на основании предлагаемого критерия "подразумевает наличие у конкретного субъекта умысла" на оспаривание целостности территории страны. При этом в проекте не указаны характеристики, которые позволили бы однозначно рассматривать распространение или демонстрацию таких материалов как правонарушение.Также, в частности, неясно, будут ли подпадать под действие нормы материалы, находящиеся в обороте и изданные ранее, до решений о принятии в состав Федерации новых субъектов. Неопределенность в части квалификации может возникнуть и в отношении не находящихся в обороте карт, производство которых на момент принятия указанных решений было завершено, добавили в кабмине.Эту инициативу в Госдуму внесли глава комитета по безопасности Василий Пискарев и его заместители — Эрнест Валеев и Анатолий Выборный. Изменения вносятся в статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности". За распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность России, депутаты предложили штрафовать или заключать под стражу физлиц на срок до 15 суток. Для юридических лиц выплаты могут достичь миллиона рублей.Пискарев ранее заявил, что "активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны". По его словам, особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию, "как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины".

https://ria.ru/20230107/regiony-1843430671.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, правительство рф