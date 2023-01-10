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Российский командир рассказал о планах ВСУ наступать на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 10.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/karty-1843797216.html
Российский командир рассказал о планах ВСУ наступать на Ростов-на-Дону
Российский командир рассказал о планах ВСУ наступать на Ростов-на-Дону - РИА Новости, 10.01.2023
Российский командир рассказал о планах ВСУ наступать на Ростов-на-Дону
Командование ВСУ планировало наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог, соответствующие пометки как минимум полугодовой давности есть на... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T06:35
2023-01-10T08:56
специальная военная операция на украине
нед прайс
украина
сша
атлантический совет
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Командование ВСУ планировало наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог, соответствующие пометки как минимум полугодовой давности есть на картах, обнаруженных на брошенных украинских позициях под Авдеевкой, рассказал РИА Новости командир одного из российских подразделений с позывным "Саныч".Он показал эти карты корреспонденту РИА Новости, их фрагменты сняты на видео."Что видно: Ростов-на-Дону, отметки, маршруты, Донецк, Луганская Народная Республика, также Харьков — движение как в нашу сторону, так и в обратную. Это направление движения, либо техники, либо сил и средств противника как в нашу, так и в противоположную сторону. Поэтому можно определить направление движения сил и средств. Одно из направлений - это Ростов-на-Дону, Таганрог. Это возможно, что они хотят или хотели (захватить – ред.)", - сказал командир.Карты, по его словам, нашли при обследовании занятых позиций под Авдеевкой — в домах, где размещались командные пункты противника. Эти карты передали компетентным органам, где, по словам "Саныча", сделали вывод, что отметки о наступлении были нанесены не позднее, чем в июле 2022 года.Активизация боевых действийРанее начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует весной активизировать боевые действия. Месяцем наиболее ожесточенных боевых действий, по его утверждению, станет март.Аналитик Атлантического совета Питер Дикинсон, в свою очередь, заявил, что ВСУ готовят силы для масштабного наступления зимой. Украинская армия, по мнению эксперта, планирует нанести удар до того, как промерзнет земля. По прогнозу Дикинсона, это наступление будет иметь решающее значение "в борьбе за сохранение международной поддержки для Украины"."Еще один кровавый год"Новая военная помощь Запада Украине, в том числе обещание предоставления бронемашин, говорит о том, что Запад поддерживает наступательную тактику Киева, подготовку "еще к одному кровавому году" и нежелание прийти к мирным переговорам в скором будущем, сообщила газета New York Times со ссылкой на аналитиков.Газета считает, что объявление о предоставлении новой помощи демонстрирует изменение курса в Вашингтоне, Париже и Берлине в вопросе отправки тяжелых и более опасных вооружений Киеву. Издание добавляет, что объявленные в рамках нового пакета бронированные машины — "самыми современные" из отправляемых Киеву.Поставка вооружений КиевуВ минувшую пятницу США объявили о выделении очередного – крупнейшего – пакета военной помощи для Украины объемом свыше трех миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы.Кроме того, как сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленные источники, США рассматривают возможность передачи Украине современных бронетранспортеров Stryker в рамках нового транша военной помощи, о котором может быть объявлено на следующей неделе.Как заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, США стремятся изменить текущую динамику конфликта на Украине путем поставок Киеву военной помощи, включая бронетехнику и системы ПВО.По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации.
https://ria.ru/20230109/soledar-1843661289.html
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60
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60
Командир с позывным "Саныч" о планировании ВСУ наступления на Ростов-на-Дону
Командование украинских войск планировало наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог, соответствующие пометки как минимум полугодовой давности есть на картах, обнаруженных на брошенных украинских позициях под Авдеевкой, рассказал РИА Новости командир одного из российских подразделений с позывным "Саныч"
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нед прайс, украина, сша, атлантический совет , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Нед Прайс, Украина, США, Атлантический совет , Вооруженные силы Украины
06:35 10.01.2023 (обновлено: 08:56 10.01.2023)
 
Российский командир рассказал о планах ВСУ наступать на Ростов-на-Дону

Российский командир "Саныч" показал карты ВСУ с планами наступления на Ростов-на-Дону

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Командование ВСУ планировало наступление на российские города Ростов-на-Дону и Таганрог, соответствующие пометки как минимум полугодовой давности есть на картах, обнаруженных на брошенных украинских позициях под Авдеевкой, рассказал РИА Новости командир одного из российских подразделений с позывным "Саныч".
Он показал эти карты корреспонденту РИА Новости, их фрагменты сняты на видео.
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"Что видно: Ростов-на-Дону, отметки, маршруты, Донецк, Луганская Народная Республика, также Харьков — движение как в нашу сторону, так и в обратную. Это направление движения, либо техники, либо сил и средств противника как в нашу, так и в противоположную сторону. Поэтому можно определить направление движения сил и средств. Одно из направлений - это Ростов-на-Дону, Таганрог. Это возможно, что они хотят или хотели (захватить – ред.)", - сказал командир.
Карты, по его словам, нашли при обследовании занятых позиций под Авдеевкой — в домах, где размещались командные пункты противника. Эти карты передали компетентным органам, где, по словам "Саныча", сделали вывод, что отметки о наступлении были нанесены не позднее, чем в июле 2022 года.
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Активизация боевых действий

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев планирует весной активизировать боевые действия. Месяцем наиболее ожесточенных боевых действий, по его утверждению, станет март.
Аналитик Атлантического совета Питер Дикинсон, в свою очередь, заявил, что ВСУ готовят силы для масштабного наступления зимой. Украинская армия, по мнению эксперта, планирует нанести удар до того, как промерзнет земля. По прогнозу Дикинсона, это наступление будет иметь решающее значение "в борьбе за сохранение международной поддержки для Украины".
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"Еще один кровавый год"

Новая военная помощь Запада Украине, в том числе обещание предоставления бронемашин, говорит о том, что Запад поддерживает наступательную тактику Киева, подготовку "еще к одному кровавому году" и нежелание прийти к мирным переговорам в скором будущем, сообщила газета New York Times со ссылкой на аналитиков.
Газета считает, что объявление о предоставлении новой помощи демонстрирует изменение курса в Вашингтоне, Париже и Берлине в вопросе отправки тяжелых и более опасных вооружений Киеву. Издание добавляет, что объявленные в рамках нового пакета бронированные машины — "самыми современные" из отправляемых Киеву.
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Вчера, 13:01Специальная военная операция на Украине
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Поставка вооружений Киеву

В минувшую пятницу США объявили о выделении очередного – крупнейшего – пакета военной помощи для Украины объемом свыше трех миллиардов долларов. В него, в частности, войдут БМП Bradley, самоходные гаубицы, бронированные машины, снаряды для РСЗО HIMARS, а также другие средства и боеприпасы.
Кроме того, как сообщило издание Politico со ссылкой на осведомленные источники, США рассматривают возможность передачи Украине современных бронетранспортеров Stryker в рамках нового транша военной помощи, о котором может быть объявлено на следующей неделе.
Как заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, США стремятся изменить текущую динамику конфликта на Украине путем поставок Киеву военной помощи, включая бронетехнику и системы ПВО.
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, поставки Западом вооружений Украине принципиально ничего не смогут изменить, это не способно сорвать процесс достижения целей спецоперации.
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