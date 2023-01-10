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В Кремле прокомментировали проект о признании неверных карт экстремистскими - РИА Новости, 10.01.2023
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В Кремле прокомментировали проект о признании неверных карт экстремистскими
В Кремле прокомментировали проект о признании неверных карт экстремистскими - РИА Новости, 10.01.2023
В Кремле прокомментировали проект о признании неверных карт экстремистскими
Кремль детально не знаком с законопроектом о штрафах либо аресте за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность РФ, понятно,... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:36
2023-01-10T14:12
россия
курильские острова
госдума рф
общество
дмитрий песков
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Кремль детально не знаком с законопроектом о штрафах либо аресте за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность РФ, понятно, что все карты надо менять, если где-то не успевают печатать новые - это учтут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В деталях, нет, не знакомы, там, безусловно, много вопросов, конечно, понятно, что все карты надо менять, но где-то не успевают это, где-то не успевают печатать новые и так далее, и тому подобное, поэтому здесь есть определенные нюансы, но нет сомнений, что все эти нюансы будут учитываться в ходе этой работы", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле относятся к законопроекту о внесении поправок к закону "О противодействии экстремистской деятельности", где к экстремистским материалам будут отнесены карты и изображения, оспаривающие территориальную целостность России и не включающие в состав РФ Крым, Курильские острова и новые регионы. Ранее правительство поддержало с учетом доработки законопроект, относящий к экстремистским материалам публично распространяемые карты, оспаривающие территориальную целостность РФ. Законопроект не содержит положений, указывающих на характеристики, позволяющие однозначно рассматривать распространение или публичное демонстрирование указанных изображений и продукции как оспаривание территориальной целостности РФ, говорится в отзыве. До этого в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий отнести к экстремистским материалам предназначенные для распространения либо публичного демонстрирования карты и иную продукцию, оспариваемую территориальную целостность РФ.
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россия, курильские острова, госдума рф, общество, дмитрий песков
Россия, Курильские острова, Госдума РФ, Общество, Дмитрий Песков
13:36 10.01.2023 (обновлено: 14:12 10.01.2023)
 
В Кремле прокомментировали проект о признании неверных карт экстремистскими

Песков о признании неверных карт экстремистскими: все нюансы будут учитывать

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Кремль детально не знаком с законопроектом о штрафах либо аресте за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность РФ, понятно, что все карты надо менять, если где-то не успевают печатать новые - это учтут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"В деталях, нет, не знакомы, там, безусловно, много вопросов, конечно, понятно, что все карты надо менять, но где-то не успевают это, где-то не успевают печатать новые и так далее, и тому подобное, поэтому здесь есть определенные нюансы, но нет сомнений, что все эти нюансы будут учитываться в ходе этой работы", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле относятся к законопроекту о внесении поправок к закону "О противодействии экстремистской деятельности", где к экстремистским материалам будут отнесены карты и изображения, оспаривающие территориальную целостность России и не включающие в состав РФ Крым, Курильские острова и новые регионы.
Ранее правительство поддержало с учетом доработки законопроект, относящий к экстремистским материалам публично распространяемые карты, оспаривающие территориальную целостность РФ. Законопроект не содержит положений, указывающих на характеристики, позволяющие однозначно рассматривать распространение или публичное демонстрирование указанных изображений и продукции как оспаривание территориальной целостности РФ, говорится в отзыве.
До этого в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий отнести к экстремистским материалам предназначенные для распространения либо публичного демонстрирования карты и иную продукцию, оспариваемую территориальную целостность РФ.
Дом правительства РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 09:23
Правительство поддержало признание карт, оспаривающих границы, экстремизмом
 
РоссияКурильские островаГосдума РФОбществоДмитрий Песков
 
 
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