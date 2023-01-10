https://ria.ru/20230110/karta-1843884984.html

В Кремле прокомментировали проект о признании неверных карт экстремистскими

В Кремле прокомментировали проект о признании неверных карт экстремистскими - РИА Новости, 10.01.2023

В Кремле прокомментировали проект о признании неверных карт экстремистскими

Кремль детально не знаком с законопроектом о штрафах либо аресте за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность РФ, понятно,... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T13:36

2023-01-10T13:36

2023-01-10T14:12

россия

курильские острова

госдума рф

общество

дмитрий песков

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795784581_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_37bea9021db3aa4d5f30d0e25e8e01ca.jpg

МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Кремль детально не знаком с законопроектом о штрафах либо аресте за распространение карт или изображений, оспаривающих территориальную целостность РФ, понятно, что все карты надо менять, если где-то не успевают печатать новые - это учтут, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "В деталях, нет, не знакомы, там, безусловно, много вопросов, конечно, понятно, что все карты надо менять, но где-то не успевают это, где-то не успевают печатать новые и так далее, и тому подобное, поэтому здесь есть определенные нюансы, но нет сомнений, что все эти нюансы будут учитываться в ходе этой работы", - сказал Песков журналистам на вопрос, как в Кремле относятся к законопроекту о внесении поправок к закону "О противодействии экстремистской деятельности", где к экстремистским материалам будут отнесены карты и изображения, оспаривающие территориальную целостность России и не включающие в состав РФ Крым, Курильские острова и новые регионы. Ранее правительство поддержало с учетом доработки законопроект, относящий к экстремистским материалам публично распространяемые карты, оспаривающие территориальную целостность РФ. Законопроект не содержит положений, указывающих на характеристики, позволяющие однозначно рассматривать распространение или публичное демонстрирование указанных изображений и продукции как оспаривание территориальной целостности РФ, говорится в отзыве. До этого в Госдуму был внесен законопроект, предлагающий отнести к экстремистским материалам предназначенные для распространения либо публичного демонстрирования карты и иную продукцию, оспариваемую территориальную целостность РФ.

https://ria.ru/20230110/karty-1843809886.html

россия

курильские острова

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, курильские острова, госдума рф, общество, дмитрий песков