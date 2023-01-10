https://ria.ru/20230110/kapital-1843915281.html
В ГД предложили ежегодно информировать об остатке материнского капитала
В ГД предложили ежегодно информировать об остатке материнского капитала - РИА Новости, 10.01.2023
В ГД предложили ежегодно информировать об остатке материнского капитала
Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ежегодно информировать владельцев сертификата на... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:21
2023-01-10T15:21
2023-01-10T15:27
общество
госдума рф
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Глава комитета ГД по вопросам семьи Нина Останина внесла в Госдуму законопроект, которым предлагается ежегодно информировать владельцев сертификата на материнский капитал о размере остатка материнского капитала, соответствующий законопроект размещен в думской электронной базе. "Предлагается вернуться к ранее действовавшей форме взаимоотношений органа, администрирующего материнский (семейный) капитал (с 1 января 2023 года это Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации), и гражданина - к ежегодному информированию", - сообщается в тексте пояснительной записки к проекту. Как отмечается в пояснительной записке к проекту, на данный момент данная информация предоставляется по запросу гражданина. Уточняется, что некоторые семьи не имеют технической возможности направить такой запрос.
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общество, госдума рф
15:21 10.01.2023 (обновлено: 15:27 10.01.2023)
В ГД предложили ежегодно информировать об остатке материнского капитала
В Госдуму внесли проект о ежегодном информировании об остатке материнского капитала