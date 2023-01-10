https://ria.ru/20230110/itogi-1843908508.html

Правительство подведет итоги по отраслевым направлениям экономики

Правительство подведет итоги по отраслевым направлениям экономики - РИА Новости, 10.01.2023

Правительство подведет итоги по отраслевым направлениям экономики

Правительство подведет итоги по отраслевым направлениям экономики в первом квартале 2023 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:00

2023-01-10T15:00

2023-01-10T15:23

экономика

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Правительство подведет итоги по отраслевым направлениям экономики в первом квартале 2023 года, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Нам еще предстоит подвести итоги по направлениям отраслевым, и мы обязательно это сделаем в первом квартале, но в целом показатели неплохие", - сказал он на заседании правительства.

https://ria.ru/20230110/obyazatelstva-1843908121.html

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экономика, михаил мишустин, россия