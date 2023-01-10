https://ria.ru/20230110/iskander-1843795803.html

Минобороны показало пуск ракеты "Искандера" по инфраструктуре ВСУ

Минобороны показало пуск ракеты "Искандера" по инфраструктуре ВСУ - РИА Новости, 10.01.2023

Минобороны показало пуск ракеты "Искандера" по инфраструктуре ВСУ

Минобороны России показало видео пуска ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" по объекту военной инфраструктуры украинских военных в зоне... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T05:06

2023-01-10T05:06

2023-01-10T11:51

специальная военная операция на украине

россия

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Минобороны России показало видео пуска ракеты оперативно-тактического комплекса "Искандер" по объекту военной инфраструктуры украинских военных в зоне спецоперации. На ролике запечатлен выезд комплекса на стартовую позицию. Машина преодолевает сначала лесистые участки, а затем движется по размытым полям. На кадрах хорошо видны элементы маскировки четырехосной машины. Пусковая установка закрыта специальной сетью, которая пропитана химическим составом, нейтрализующим радиоволны. Такой материал поглощает сигнал противника и уберегает машину от сканирования.Также показана работа командира батареи в командно-штабной машине, предшествующая пуску, и сам старт ракеты. После того как ракета уходит, пусковая установка покидает позицию. Впрочем, как отметили в Минобороны, если позиция, по данным разведки, не вскрыта, машина может остаться для еще одного залпа. В целом же экипажи стараются менять укрытия после каждого пуска. Пополнить боекомплект можно либо на точке заряжания, либо "в поле", если заряжающая машина сама придет на точку пуска. При этом такая интенсивность перемещений не отражается на боеспособности, если координаты целей поступают от разведки во время марша, ракетчики фиксируют установку, наводят и производят пуск.Как рассказал получивший медаль Жукова командир батареи Артем, его сослуживцы участвуют в спецоперации "с самого начала, достаточно давно". По его словам, они обучены всему необходимому и могут выполнить любую задачу. Военнослужащий, награжденный за поражение ракетного дивизиона противника, отметил, что испытывает чувство гордости за свою страну, где никого не забывают и "все получают по заслугам". Комплексы работают по подземным бункерам, командным пунктам, аэродромам, складам техники и боеприпасов. Баллистическая ракета неуязвима для ПВО противника и способна уничтожить скопления живой силы и бронетехники, а также подземные, укрытые бетоном сооружения. В арсенале "Искандера" есть и крылатые ракеты, которые летят на сверхнизкой высоте и огибают рельеф местности. "Оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" находятся за многие километры от линии фронта, но противник постоянно чувствует угрозу, исходящую от них, а свои войска — поддержку. Для ракетчиков нет принципиальной разницы, в какое время суток его производить. Ракетные дивизионы "Искандеров" несут круглосуточное боевое дежурство", — рассказали в Минобороны России.Москва с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://radiosputnik.ria.ru/20221224/sotrudnichestvo-1841033946.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221119/iskander-m-1832704521.html

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Пуск ракеты "Искандера" по военной инфраструктуре ВСУ Минобороны России показало пуск ракеты "Искандера" по объекту военной инфраструктуры украинских военных в зоне спецоперации. 2023-01-10T05:06 true PT2M08S

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