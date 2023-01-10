https://ria.ru/20230110/iran-1843975064.html

В ООН обвинили Иран в использовании смертной казни "в качестве оружия"

В ООН обвинили Иран в использовании смертной казни "в качестве оружия" - РИА Новости, 10.01.2023

В ООН обвинили Иран в использовании смертной казни "в качестве оружия"

Смертная казнь используется правительством Ирана для устрашения протестующих в нарушение международного права, говорится в заявлении верховного комиссара ООН по РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T18:32

2023-01-10T18:32

2023-01-10T18:32

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иран

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управление верховного комиссара оон по правам человека

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ЖЕНЕВА, 10 янв – РИА Новости. Смертная казнь используется правительством Ирана для устрашения протестующих в нарушение международного права, говорится в заявлении верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка. Тюрк добавил, что за последний месяц были казнены четыре человека, участвовавшие в недавних демонстрациях. "Правительство Ирана могло бы лучше служить своим интересам и интересам своего народа, прислушиваясь к их жалобам и проводя правовые и политические реформы, необходимые для обеспечения уважения разнообразия мнений, прав на свободу выражения мнений и собраний, а также полного уважения и защиты прав женщин во всех сферах жизни", - добавил глава УВКПЧ. По данным организации, еще по меньшей мере 17 человек были приговорены к смертной казни, и еще до 100 человек обвиняются в преступлениях, караемых смертной казнью и что неминуемы еще две казни - 19-летнего Мохаммада Борохани и Мохаммада Гобадлу 22 лет. Ранее иранские СМИ сообщали, что столичный суд вынес смертный приговор как минимум шестерым участникам беспорядков в республике. В Иране с середины сентября проходят массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Жители страны обвинили власти в смерти Махсы. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. За два с половиной месяца протесты приобрели радикально-экстремистский характер. Основными районами, где продолжились волнения, стали провинции Гилян, Хузестан, Систан и Белуджистан, Тегеран и Курдистан. Почти ежедневно участники беспорядков стали совершать нападения на духовных лиц, настоятелей иранских мечетей, представителей армии и сотрудников сил безопасности - полиции, КСИР, а также членов одной из крупных военных структур - Басидж. В конце октября и начале ноября в Иране также произошло два теракта: первый - в городе Шираз, второй - в небольшом городе в провинции Хузестан, на юге страны. Террористы обстреляли из полуавтоматического оружия группы гражданских лиц и сотрудников полиции.

https://ria.ru/20230110/iran-1843894710.html

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иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, иран, оон, управление верховного комиссара оон по правам человека