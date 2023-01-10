https://ria.ru/20230110/iran-1843894710.html
Дочь экс-президента Ирана приговорили к пяти годам тюрьмы
Дочь экс-президента Ирана приговорили к пяти годам тюрьмы - РИА Новости, 10.01.2023
Дочь экс-президента Ирана приговорили к пяти годам тюрьмы
Иранский суд приговорил дочь экс-президента Ирана Фаезе Хашеми Рафсанджани, которая была задержана за поддержку недавних массовых протестов в стране, к 5 годам... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:20
2023-01-10T14:20
2023-01-10T14:20
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Иранский суд приговорил дочь экс-президента Ирана Фаезе Хашеми Рафсанджани, которая была задержана за поддержку недавних массовых протестов в стране, к 5 годам тюремного заключения, заявила ее адвокат Неда Шамс. "Предварительный приговор" в иранской судебной системе подразумевает возможность его обжалования. Адвокат добавила, что ее подзащитная по-прежнему находится в тюрьме, на нее заведены еще несколько дел. Фаезе Хашеми Рафсанджани – политик реформистского толка, бывший член парламента. Она являлась сторонницей иранской оппозиции. Участвовала в антиправительственных демонстрациях и протестах. Впервые она была арестована в 2009 году, когда она поддержала в ходе президентских выборов одного из кандидатов реформистского крыла – Мир-Хосейна Мусави. В дальнейшем она была дважды осуждена на 6 месяцев тюремного заключения, ей также запрещали политическую деятельность сроком на пять лет. Фаезе была вновь задержана 27 сентября 2022 года за поддержку начавшихся массовых протестов в связи с гибелью задержанной полицией нравов девушки.
https://ria.ru/20230107/iran-1843338137.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, иран
Дочь экс-президента Ирана приговорили к пяти годам тюрьмы
Дочери экс-президента Ирана Фаезе Рафсанджани дали пять лет тюрьмы за поддержку протестов
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости.
Иранский суд приговорил дочь экс-президента Ирана Фаезе Хашеми Рафсанджани, которая была задержана за поддержку недавних массовых протестов в стране, к 5 годам тюремного заключения, заявила
ее адвокат Неда Шамс.
"Госпожа Фаезе Хашеми была предварительно приговорена к 5 годам тюремного заключения по выдвинутым по ее последнему делу обвинениям… Комментировать приговор, учитывая его неокончательность, неправильно", – написала Шамс в своем Twitter.
"Предварительный приговор" в иранской судебной системе подразумевает возможность его обжалования.
Адвокат добавила, что ее подзащитная по-прежнему находится в тюрьме, на нее заведены еще несколько дел.
Фаезе Хашеми Рафсанджани – политик реформистского толка, бывший член парламента. Она являлась сторонницей иранской оппозиции. Участвовала в антиправительственных демонстрациях и протестах. Впервые она была арестована в 2009 году, когда она поддержала в ходе президентских выборов одного из кандидатов реформистского крыла – Мир-Хосейна Мусави. В дальнейшем она была дважды осуждена на 6 месяцев тюремного заключения, ей также запрещали политическую деятельность сроком на пять лет.
Фаезе была вновь задержана 27 сентября 2022 года за поддержку начавшихся массовых протестов в связи с гибелью задержанной полицией нравов девушки.