https://ria.ru/20230110/iran-1843894710.html

Дочь экс-президента Ирана приговорили к пяти годам тюрьмы

Дочь экс-президента Ирана приговорили к пяти годам тюрьмы - РИА Новости, 10.01.2023

Дочь экс-президента Ирана приговорили к пяти годам тюрьмы

Иранский суд приговорил дочь экс-президента Ирана Фаезе Хашеми Рафсанджани, которая была задержана за поддержку недавних массовых протестов в стране, к 5 годам... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:20

2023-01-10T14:20

2023-01-10T14:20

в мире

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843894152_503:450:2576:1616_1920x0_80_0_0_59953f16fcde2b0246122a1f19470e81.jpg

МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Иранский суд приговорил дочь экс-президента Ирана Фаезе Хашеми Рафсанджани, которая была задержана за поддержку недавних массовых протестов в стране, к 5 годам тюремного заключения, заявила ее адвокат Неда Шамс. "Предварительный приговор" в иранской судебной системе подразумевает возможность его обжалования. Адвокат добавила, что ее подзащитная по-прежнему находится в тюрьме, на нее заведены еще несколько дел. Фаезе Хашеми Рафсанджани – политик реформистского толка, бывший член парламента. Она являлась сторонницей иранской оппозиции. Участвовала в антиправительственных демонстрациях и протестах. Впервые она была арестована в 2009 году, когда она поддержала в ходе президентских выборов одного из кандидатов реформистского крыла – Мир-Хосейна Мусави. В дальнейшем она была дважды осуждена на 6 месяцев тюремного заключения, ей также запрещали политическую деятельность сроком на пять лет. Фаезе была вновь задержана 27 сентября 2022 года за поддержку начавшихся массовых протестов в связи с гибелью задержанной полицией нравов девушки.

https://ria.ru/20230107/iran-1843338137.html

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, иран