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В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 10.01.2023
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В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 10.01.2023
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ
Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю сократилась более чем наполовину, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:17
2023-01-10T13:02
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
грипп
орви
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю сократилась более чем наполовину, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ситуация остается непростой, так как граждане в праздничные дни меньше обращались за медицинской помощью, указали в ведомстве. Сейчас их будет гораздо больше из-за необходимости открывать больничные и в связи с ухудшением состояния здоровья.Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила регионам не снижать контроля за ситуацией и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия. Она напомнила о необходимости тестировать пациентов параллельно на грипп и на COVID-19.Отмечается, что среди респираторных заболеваний сейчас преобладают вирусы гриппа, самым распространенным штаммом остается А(H1N1)2009.Накануне замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что в России фиксируют случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19. Чаще всего они встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей. Такие случаи обычно протекают более тяжело, с развитием вирусной пневмонии, острый период может продолжаться две — три недели и более. В то же время не существует специфических симптомов одновременного заражения обеими инфекциями, выявить их сочетание может только тестирование.
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общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, орви, здоровье - общество
Общество, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Грипп, ОРВИ, Здоровье - Общество
12:17 10.01.2023 (обновлено: 13:02 10.01.2023)
 
В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Роспотребнадзор: заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю снизилась на 52 процента

© Pixabay/günterРтутный термометр
Ртутный термометр
© Pixabay/günter
Ртутный термометр. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю сократилась более чем наполовину, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

"Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ за последнюю неделю снизился по сравнению с предыдущей на 52 процента. Общее количество заболевших составило более 580 тысяч человек", — говорится в релизе.

Ситуация остается непростой, так как граждане в праздничные дни меньше обращались за медицинской помощью, указали в ведомстве. Сейчас их будет гораздо больше из-за необходимости открывать больничные и в связи с ухудшением состояния здоровья.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила регионам не снижать контроля за ситуацией и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия. Она напомнила о необходимости тестировать пациентов параллельно на грипп и на COVID-19.
Отмечается, что среди респираторных заболеваний сейчас преобладают вирусы гриппа, самым распространенным штаммом остается А(H1N1)2009.
Накануне замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что в России фиксируют случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19. Чаще всего они встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей. Такие случаи обычно протекают более тяжело, с развитием вирусной пневмонии, острый период может продолжаться две — три недели и более. В то же время не существует специфических симптомов одновременного заражения обеими инфекциями, выявить их сочетание может только тестирование.
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