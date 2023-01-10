https://ria.ru/20230110/gripp-1843858470.html

В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ - РИА Новости, 10.01.2023

В России снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю сократилась более чем наполовину, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:17

2023-01-10T12:17

2023-01-10T13:02

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

грипп

орви

здоровье - общество

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю сократилась более чем наполовину, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.Ситуация остается непростой, так как граждане в праздничные дни меньше обращались за медицинской помощью, указали в ведомстве. Сейчас их будет гораздо больше из-за необходимости открывать больничные и в связи с ухудшением состояния здоровья.Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила регионам не снижать контроля за ситуацией и продолжать санитарно-эпидемиологические мероприятия. Она напомнила о необходимости тестировать пациентов параллельно на грипп и на COVID-19.Отмечается, что среди респираторных заболеваний сейчас преобладают вирусы гриппа, самым распространенным штаммом остается А(H1N1)2009.Накануне замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что в России фиксируют случаи одновременного заражения гриппом и COVID-19. Чаще всего они встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей. Такие случаи обычно протекают более тяжело, с развитием вирусной пневмонии, острый период может продолжаться две — три недели и более. В то же время не существует специфических симптомов одновременного заражения обеими инфекциями, выявить их сочетание может только тестирование.

https://ria.ru/20221230/virusnye_infektsii-1842531722.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), грипп, орви, здоровье - общество