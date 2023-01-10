23:14 10.01.2023 (обновлено: 23:43 10.01.2023)
Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства
Зеленский лишил депутатов Рады Медведчука, Деркача, Козака и Кузьмина гражданства Украины
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение о лишении гражданства депутатов Верховной рады Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.
"На основании материалов, подготовленных СБУ и государственной миграционной службой, я одобрил решение о прекращении гражданства четырех лиц: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича", — сказал он в своем вечернем видеообращении.
Зеленский добавил, что "это не последние такие решения, службы работают".
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Медведчука передали российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании депутата по поручению Владимира Зеленского. Сотрудники правоохранительных органов 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. Сам парламентарий заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Как заявляло Госбюро расследований Украины, Ренату Кузьмину также объявили о подозрении в госизмене. Андрею Деркачу СБУ приписывали работу на российскую разведку. Тараса Козака подозревали в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.
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