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Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства - РИА Новости, 10.01.2023
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Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства
Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства - РИА Новости, 10.01.2023
Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства
Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение о лишении гражданства депутатов Верховной рады Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T23:14
2023-01-10T23:43
украина
в мире
владимир зеленский
виктор медведчук
тарас козак
служба безопасности украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение о лишении гражданства депутатов Верховной рады Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.Зеленский добавил, что "это не последние такие решения, службы работают".Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Медведчука передали российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании депутата по поручению Владимира Зеленского. Сотрудники правоохранительных органов 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. Сам парламентарий заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.Как заявляло Госбюро расследований Украины, Ренату Кузьмину также объявили о подозрении в госизмене. Андрею Деркачу СБУ приписывали работу на российскую разведку. Тараса Козака подозревали в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.
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украина, в мире, владимир зеленский, виктор медведчук, тарас козак, служба безопасности украины, верховная рада украины
Украина, В мире, Владимир Зеленский, Виктор Медведчук, Тарас Козак, Служба безопасности Украины, Верховная Рада Украины
23:14 10.01.2023 (обновлено: 23:43 10.01.2023)
 
Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства

Зеленский лишил депутатов Рады Медведчука, Деркача, Козака и Кузьмина гражданства Украины

CC BY 4.0 / Офис президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
CC BY 4.0 / Офис президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение о лишении гражданства депутатов Верховной рады Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.

"На основании материалов, подготовленных СБУ и государственной миграционной службой, я одобрил решение о прекращении гражданства четырех лиц: Деркача Андрея Леонидовича, Козака Тараса Романовича, Кузьмина Рената Равельевича и Медведчука Виктора Владимировича", — сказал он в своем вечернем видеообращении.

Зеленский добавил, что "это не последние такие решения, службы работают".
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Медведчука передали российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании депутата по поручению Владимира Зеленского. Сотрудники правоохранительных органов 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. Сам парламентарий заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.
Как заявляло Госбюро расследований Украины, Ренату Кузьмину также объявили о подозрении в госизмене. Андрею Деркачу СБУ приписывали работу на российскую разведку. Тараса Козака подозревали в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.
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УкраинаВ миреВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукТарас КозакСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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