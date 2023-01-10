https://ria.ru/20230110/grazhdanstvo-1844010189.html

Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства

Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства - РИА Новости, 10.01.2023

Зеленский лишил Медведчука украинского гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение о лишении гражданства депутатов Верховной рады Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T23:14

2023-01-10T23:14

2023-01-10T23:43

украина

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владимир зеленский

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тарас козак

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верховная рада украины

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский одобрил решение о лишении гражданства депутатов Верховной рады Виктора Медведчука, Андрея Деркача, Тараса Козака и Рената Кузьмина.Зеленский добавил, что "это не последние такие решения, службы работают".Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Медведчука передали российской стороне в результате обмена пленными с Украиной. СБУ в апреле прошлого года сообщила о задержании депутата по поручению Владимира Зеленского. Сотрудники правоохранительных органов 8 октября 2021 года огласили Медведчуку очередное подозрение в госизмене и содействии терроризму. Сам парламентарий заявлял, что считает открытые против него уголовные дела политическим преследованием.Как заявляло Госбюро расследований Украины, Ренату Кузьмину также объявили о подозрении в госизмене. Андрею Деркачу СБУ приписывали работу на российскую разведку. Тараса Козака подозревали в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

https://ria.ru/20220928/stati-1819963338.html

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украина, в мире, владимир зеленский, виктор медведчук, тарас козак, служба безопасности украины, верховная рада украины