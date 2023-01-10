https://ria.ru/20230110/gosprogrammy-1843905967.html

Мишустин напомнил о дисциплине при реализации государственных программ

Мишустин напомнил о дисциплине при реализации государственных программ - РИА Новости, 10.01.2023

Мишустин напомнил о дисциплине при реализации государственных программ

Премьер-министр России Михаил Мишустин в начале этого года напомнил о дисциплине при реализации государственных программ. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:55

2023-01-10T14:55

2023-01-10T14:55

михаил мишустин

россия

политика

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в начале этого года напомнил о дисциплине при реализации государственных программ. "Хочу напомнить о четкой исполнительской дисциплине министерств и ведомств в отношении реализации государственных программ… Уже сегодня вы должны лично заниматься контрактацией", - сказал он на заседании кабмина во вторник, напомнив о неукоснительном соблюдении сроков реализации всей работы.

https://ria.ru/20221226/turizm-1841482898.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

михаил мишустин, россия, политика