https://ria.ru/20230110/gosprogrammy-1843905967.html
Мишустин напомнил о дисциплине при реализации государственных программ
Мишустин напомнил о дисциплине при реализации государственных программ - РИА Новости, 10.01.2023
Мишустин напомнил о дисциплине при реализации государственных программ
Премьер-министр России Михаил Мишустин в начале этого года напомнил о дисциплине при реализации государственных программ. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:55
2023-01-10T14:55
2023-01-10T14:55
михаил мишустин
россия
политика
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в начале этого года напомнил о дисциплине при реализации государственных программ. "Хочу напомнить о четкой исполнительской дисциплине министерств и ведомств в отношении реализации государственных программ… Уже сегодня вы должны лично заниматься контрактацией", - сказал он на заседании кабмина во вторник, напомнив о неукоснительном соблюдении сроков реализации всей работы.
https://ria.ru/20221226/turizm-1841482898.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил мишустин, россия, политика
Михаил Мишустин, Россия, Политика
Мишустин напомнил о дисциплине при реализации государственных программ
Мишустин потребовал неукоснительно соблюдать сроки реализации государственных программ