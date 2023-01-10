https://ria.ru/20230110/gosoboronzakaz-1843959124.html

Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа

Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа - РИА Новости, 10.01.2023

Медведев предупредил об уголовном наказании за срыв гособоронзаказа

Российские власти в случае необходимости применят новые меры наказания за срыв контрактов по гособоронзаказу, сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T17:28

2023-01-10T17:28

2023-01-10T23:58

безопасность

дмитрий медведев

владимир путин

санкт-петербург

россия

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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Российские власти в случае необходимости применят новые меры наказания за срыв контрактов по гособоронзаказу, сообщил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев.Он провел совещание по контролю за производством военной техники и вооружений во время поездки на "61-й бронетанковый ремонтный завод" в Санкт-Петербурге."Задачи здесь очевидные, их нужно оперативно решать. Ни в коей мере не допуская срыва тех сроков, которые утверждены. Потому что такие случаи, как известно, есть. Ну и в данном случае в этой ситуации также хочу напомнить, что никто не отменял ответственности — и ответственности самих заводов, и дисциплинарной ответственности для руководства", — подчеркнул Медведев.Зампредседателя Совбеза указал, что повторные нарушения предусматривают специальное наказание в соответствии с Уголовным кодексом.В сентябре Владимир Путин подписал закон, предусматривающий до десяти лет лишения свободы за нарушение условий государственного контракта в сфере гособоронзаказа.За отказ или уклонение от обязательного заключения контракта уже определенным подрядчиком или поставщиком грозит до восьми лет тюремного заключения, если нарушитель уже подвергался административному наказанию за подобные действия. Освобождение от наказания возможно, если нарушения устранили добровольно.

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Дарья Буймова

безопасность, дмитрий медведев, владимир путин, санкт-петербург, россия