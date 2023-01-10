https://ria.ru/20230110/gosduma-1843798324.html

В Госдуме назвали агонией планы Киева вступить в Евросоюз

В Госдуме назвали агонией планы Киева вступить в Евросоюз - РИА Новости, 10.01.2023

В Госдуме назвали агонией планы Киева вступить в Евросоюз

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал агонией стремление киевской власти ускорить вступление Украины в Евросоюз. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T07:08

2023-01-10T07:08

2023-01-10T07:08

михаил шеремет

украина

киев

госдума рф

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/09/1843598345_307:662:2771:2048_1920x0_80_0_0_29a08cb026ef9e4bc1497517361fe611.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал агонией стремление киевской власти ускорить вступление Украины в Евросоюз. Ранее депутат украинского парламента от группы "Доверие" Лариса Билозир заявила, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз перенесли с осени на весну. По ее словам, в феврале состоится саммит Украина — ЕС, где будут обсуждаться планы на этот год. "Режим Зеленского трещит по швам на всех фронтах, в том числе на политическом и экономическом поле. Попытка переноса переговоров - это важный знак и явные признаки агонии киевского режима, его отчаянные попытки удержать ситуацию в стране под контролем", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, отсутствие в достаточных объемах запрашиваемой западной помощи, а также уважения у "многократно обманутого населения и украинской армии не позволит Зеленскому сохраниться у власти". "Для Зеленского и его окружения этот год станет последним, так и не позволившим ему реализовать свои диктаторские мечты и амбиции", - сказал депутат.

https://ria.ru/20221124/karlik-1833894964.html

https://ria.ru/20221201/tribunal-1835569246.html

украина

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил шеремет, украина, киев, госдума рф, евросоюз