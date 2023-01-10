https://ria.ru/20230110/gosduma-1843798324.html
В Госдуме назвали агонией планы Киева вступить в Евросоюз
В Госдуме назвали агонией планы Киева вступить в Евросоюз - РИА Новости, 10.01.2023
В Госдуме назвали агонией планы Киева вступить в Евросоюз
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал агонией стремление киевской власти ускорить вступление Украины в Евросоюз. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T07:08
2023-01-10T07:08
2023-01-10T07:08
михаил шеремет
украина
киев
госдума рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал агонией стремление киевской власти ускорить вступление Украины в Евросоюз. Ранее депутат украинского парламента от группы "Доверие" Лариса Билозир заявила, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз перенесли с осени на весну. По ее словам, в феврале состоится саммит Украина — ЕС, где будут обсуждаться планы на этот год. "Режим Зеленского трещит по швам на всех фронтах, в том числе на политическом и экономическом поле. Попытка переноса переговоров - это важный знак и явные признаки агонии киевского режима, его отчаянные попытки удержать ситуацию в стране под контролем", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, отсутствие в достаточных объемах запрашиваемой западной помощи, а также уважения у "многократно обманутого населения и украинской армии не позволит Зеленскому сохраниться у власти". "Для Зеленского и его окружения этот год станет последним, так и не позволившим ему реализовать свои диктаторские мечты и амбиции", - сказал депутат.
https://ria.ru/20221124/karlik-1833894964.html
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михаил шеремет, украина, киев, госдума рф, евросоюз
Михаил Шеремет, Украина, Киев, Госдума РФ, Евросоюз
В Госдуме назвали агонией планы Киева вступить в Евросоюз
Депутат Шеремет назвал агонией стремление Киева ускорить вступление Украины в Евросоюз
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал агонией стремление киевской власти ускорить вступление Украины в Евросоюз.
Ранее депутат украинского парламента от группы "Доверие" Лариса Билозир заявила, что переговоры о вступлении Украины в Евросоюз перенесли с осени на весну. По ее словам, в феврале состоится саммит Украина — ЕС, где будут обсуждаться планы на этот год.
"Режим Зеленского трещит по швам на всех фронтах, в том числе на политическом и экономическом поле. Попытка переноса переговоров - это важный знак и явные признаки агонии киевского режима, его отчаянные попытки удержать ситуацию в стране под контролем", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, отсутствие в достаточных объемах запрашиваемой западной помощи, а также уважения у "многократно обманутого населения и украинской армии не позволит Зеленскому сохраниться у власти".
"Для Зеленского и его окружения этот год станет последним, так и не позволившим ему реализовать свои диктаторские мечты и амбиции", - сказал депутат.