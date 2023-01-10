https://ria.ru/20230110/gorlovka-1843787569.html
Украинские войска нанесли удар по Горловке
Украинские войска нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 10.01.2023
Украинские войска нанесли удар по Горловке
Украинские войска вечером в понедельник обстреляли Горловку, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T00:28
2023-01-10T00:28
2023-01-10T02:19
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
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ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска вечером в понедельник обстреляли Горловку, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.50 — н.п. Новгородское – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230107/obstrel-1843328142.html
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол
00:28 10.01.2023 (обновлено: 02:19 10.01.2023)
Украинские войска нанесли удар по Горловке
ВСУ выпустили по Горловке в ДНР пять снарядов калибром 152 миллиметра