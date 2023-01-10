Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/gorlovka-1843787569.html
Украинские войска нанесли удар по Горловке
Украинские войска нанесли удар по Горловке - РИА Новости, 10.01.2023
Украинские войска нанесли удар по Горловке
Украинские войска вечером в понедельник обстреляли Горловку, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T00:28
2023-01-10T02:19
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843358240_0:0:3024:1702_1920x0_80_0_0_c093ec033ee9f3c47c525646d4d406b5.jpg
ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска вечером в понедельник обстреляли Горловку, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.50 — н.п. Новгородское – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20230107/obstrel-1843328142.html
горловка
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/07/1843358240_293:0:3024:2048_1920x0_80_0_0_56911af218182594afc63ba8f69a9357.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, стирол
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Стирол
00:28 10.01.2023 (обновлено: 02:19 10.01.2023)
 
Украинские войска нанесли удар по Горловке

ВСУ выпустили по Горловке в ДНР пять снарядов калибром 152 миллиметра

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкМестные жительницы убираются у дома, пострадавшего в результате ночного обстрела в Горловке.
Местные жительницы убираются у дома, пострадавшего в результате ночного обстрела в Горловке. - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Местные жительницы убираются у дома, пострадавшего в результате ночного обстрела в Горловке.. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 10 янв - РИА Новости. Украинские войска вечером в понедельник обстреляли Горловку, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 20.50 — н.п. Новгородское – н.п. Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в заявлении в Telegram-канале представительства.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки превышало 250 тысяч человек.
С 24 февраля проходит военная спецоперация на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.01.2023
7 января, 03:56Специальная военная операция на Украине
Из-за обстрела Горловки украинскими войсками пострадала мирная жительница
 
Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала