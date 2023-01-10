https://ria.ru/20230110/gibdd-1843823820.html

Пьяная стоматолог в Улан-Удэ предлагала вылечить зубы автоинспекторам

Пьяная стоматолог в Улан-Удэ предлагала вылечить зубы автоинспекторам - РИА Новости, 10.01.2023

Пьяная стоматолог в Улан-Удэ предлагала вылечить зубы автоинспекторам

Стоматолог, которую в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД поймали пьяной за рулем, предложила полицейским взятку в виде лечения зубов, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T10:44

2023-01-10T10:44

2023-01-10T10:44

происшествия

улан-удэ

республика бурятия

гибдд мвд рф

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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УЛАН-УДЭ, 10 янв - РИА Новости. Стоматолог, которую в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД поймали пьяной за рулем, предложила полицейским взятку в виде лечения зубов, сообщает пресс-служба регионального МВД. По их данным, 20 декабря в Улан-Удэ автоинспекторы остановили Honda, за рулём которого находилась 33-летняя водитель с признаками алкогольного опьянения. "Женщина просила инспекторов ДПС не составлять административный протокол взамен на услуги по лечению зубов", - говорится в сообщении. "Я зубы лечу, хотите, вам зубы буду лечить? Ну пожалуйста! Да, я выпила", - слышны ее слова на видео, опубликованном ведомством.

https://ria.ru/20230109/gibdd-1843602614.html

улан-удэ

республика бурятия

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Кирилл Волков

происшествия, улан-удэ, республика бурятия, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)