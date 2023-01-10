https://ria.ru/20230110/gibdd-1843823820.html
Пьяная стоматолог в Улан-Удэ предлагала вылечить зубы автоинспекторам
Пьяная стоматолог в Улан-Удэ предлагала вылечить зубы автоинспекторам - РИА Новости, 10.01.2023
Пьяная стоматолог в Улан-Удэ предлагала вылечить зубы автоинспекторам
Стоматолог, которую в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД поймали пьяной за рулем, предложила полицейским взятку в виде лечения зубов, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T10:44
2023-01-10T10:44
2023-01-10T10:44
происшествия
улан-удэ
республика бурятия
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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УЛАН-УДЭ, 10 янв - РИА Новости. Стоматолог, которую в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД поймали пьяной за рулем, предложила полицейским взятку в виде лечения зубов, сообщает пресс-служба регионального МВД. По их данным, 20 декабря в Улан-Удэ автоинспекторы остановили Honda, за рулём которого находилась 33-летняя водитель с признаками алкогольного опьянения. "Женщина просила инспекторов ДПС не составлять административный протокол взамен на услуги по лечению зубов", - говорится в сообщении. "Я зубы лечу, хотите, вам зубы буду лечить? Ну пожалуйста! Да, я выпила", - слышны ее слова на видео, опубликованном ведомством.
https://ria.ru/20230109/gibdd-1843602614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, улан-удэ, республика бурятия, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Улан-Удэ, Республика Бурятия, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
Пьяная стоматолог в Улан-Удэ предлагала вылечить зубы автоинспекторам
Пьяная стоматолог в Улан-Удэ предлагала вылечить зубы остановившим ее сотрудникам ДПС
УЛАН-УДЭ, 10 янв - РИА Новости. Стоматолог, которую в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД поймали пьяной за рулем, предложила полицейским взятку в виде лечения зубов, сообщает пресс-служба регионального МВД.
По их данным, 20 декабря в Улан-Удэ автоинспекторы остановили Honda, за рулём которого находилась 33-летняя водитель с признаками алкогольного опьянения.
"Женщина просила инспекторов ДПС не составлять административный протокол взамен на услуги по лечению зубов", - говорится в сообщении.
"Я зубы лечу, хотите, вам зубы буду лечить? Ну пожалуйста! Да, я выпила", - слышны ее слова на видео, опубликованном ведомством.