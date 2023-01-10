Рейтинг@Mail.ru
Пьяная стоматолог в Улан-Удэ предлагала вылечить зубы автоинспекторам - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230110/gibdd-1843823820.html
Пьяная стоматолог в Улан-Удэ предлагала вылечить зубы автоинспекторам
Пьяная стоматолог в Улан-Удэ предлагала вылечить зубы автоинспекторам - РИА Новости, 10.01.2023
Пьяная стоматолог в Улан-Удэ предлагала вылечить зубы автоинспекторам
Стоматолог, которую в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД поймали пьяной за рулем, предложила полицейским взятку в виде лечения зубов, сообщает пресс-служба регионального РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T10:44
2023-01-10T10:44
происшествия
улан-удэ
республика бурятия
гибдд мвд рф
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
УЛАН-УДЭ, 10 янв - РИА Новости. Стоматолог, которую в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД поймали пьяной за рулем, предложила полицейским взятку в виде лечения зубов, сообщает пресс-служба регионального МВД. По их данным, 20 декабря в Улан-Удэ автоинспекторы остановили Honda, за рулём которого находилась 33-летняя водитель с признаками алкогольного опьянения. "Женщина просила инспекторов ДПС не составлять административный протокол взамен на услуги по лечению зубов", - говорится в сообщении. "Я зубы лечу, хотите, вам зубы буду лечить? Ну пожалуйста! Да, я выпила", - слышны ее слова на видео, опубликованном ведомством.
https://ria.ru/20230109/gibdd-1843602614.html
улан-удэ
республика бурятия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, улан-удэ, республика бурятия, гибдд мвд рф, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Улан-Удэ, Республика Бурятия, ГИБДД МВД РФ, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
10:44 10.01.2023
 
Пьяная стоматолог в Улан-Удэ предлагала вылечить зубы автоинспекторам

Пьяная стоматолог в Улан-Удэ предлагала вылечить зубы остановившим ее сотрудникам ДПС

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
УЛАН-УДЭ, 10 янв - РИА Новости. Стоматолог, которую в Улан-Удэ сотрудники ГИБДД поймали пьяной за рулем, предложила полицейским взятку в виде лечения зубов, сообщает пресс-служба регионального МВД.
По их данным, 20 декабря в Улан-Удэ автоинспекторы остановили Honda, за рулём которого находилась 33-летняя водитель с признаками алкогольного опьянения.
"Женщина просила инспекторов ДПС не составлять административный протокол взамен на услуги по лечению зубов", - говорится в сообщении.
"Я зубы лечу, хотите, вам зубы буду лечить? Ну пожалуйста! Да, я выпила", - слышны ее слова на видео, опубликованном ведомством.
Ледяные скульптуры в деревне Новобайрамгулово
Вчера, 11:13
Жительница села в Башкирии напугала пьяных водителей ледяным полицейским
 
ПроисшествияУлан-УдэРеспублика БурятияГИБДД МВД РФМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала