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Медучреждения Запорожской области получили 78 автономных дизель-генераторов - РИА Новости, 10.01.2023
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Медучреждения Запорожской области получили 78 автономных дизель-генераторов
Медучреждения Запорожской области получили 78 автономных дизель-генераторов - РИА Новости, 10.01.2023
Медучреждения Запорожской области получили 78 автономных дизель-генераторов
В медучреждения Запорожской области для обеспечения энергобезопасности передано 78 автономных дизельных генераторов, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:31
2023-01-10T15:31
здоровье - общество
евгений балицкий
запорожская область
россия
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В медучреждения Запорожской области для обеспечения энергобезопасности передано 78 автономных дизельных генераторов, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий. Он уточнил, что они были закуплены Минздравом РФ и переданы для использования в больницах различного профиля, стационарах, поликлиниках и амбулаториях. "Запорожская область получила 78 автономных дизельных генераторов для обеспечения энергобезопасности медицинских учреждений, которые обслуживают более 830 тысяч жителей региона", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. Как отметил врио губернатора, пункты постоянного базирования скорой помощи преимущественно расположены в сельской местности, ряд медучреждений находятся на линии соприкосновения боевых действий и часто испытывают проблемы с подачей электроэнергии. "Абсолютно все районы региона получили дизельные источники питания. Созданы резервные емкости с запасом топлива для генераторов", - заключил Балицкий.
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здоровье - общество, евгений балицкий, запорожская область, россия
Здоровье - Общество, Евгений Балицкий, Запорожская область, Россия
15:31 10.01.2023
 
Медучреждения Запорожской области получили 78 автономных дизель-генераторов

Балицкий: в медучреждения Запорожской области поступило 78 автономных дизель-генераторов

© Балицкий Евгений/TelegramЗапорожская область получила 78 автономных дизельных генераторов для обеспечения энергобезопасности медицинских учреждений. Кадр видео
Запорожская область получила 78 автономных дизельных генераторов для обеспечения энергобезопасности медицинских учреждений. Кадр видео
© Балицкий Евгений/Telegram
Запорожская область получила 78 автономных дизельных генераторов для обеспечения энергобезопасности медицинских учреждений. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. В медучреждения Запорожской области для обеспечения энергобезопасности передано 78 автономных дизельных генераторов, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.
Он уточнил, что они были закуплены Минздравом РФ и переданы для использования в больницах различного профиля, стационарах, поликлиниках и амбулаториях.
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"Запорожская область получила 78 автономных дизельных генераторов для обеспечения энергобезопасности медицинских учреждений, которые обслуживают более 830 тысяч жителей региона", - написал Балицкий в своем Telegram-канале.
Как отметил врио губернатора, пункты постоянного базирования скорой помощи преимущественно расположены в сельской местности, ряд медучреждений находятся на линии соприкосновения боевых действий и часто испытывают проблемы с подачей электроэнергии.
"Абсолютно все районы региона получили дизельные источники питания. Созданы резервные емкости с запасом топлива для генераторов", - заключил Балицкий.
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