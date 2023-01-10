https://ria.ru/20230110/gaz-1843914406.html

В Австрии газ в ноябре подорожал на 109 процентов

В Австрии газ в ноябре подорожал на 109 процентов - РИА Новости, 10.01.2023

В Австрии газ в ноябре подорожал на 109 процентов

Цены на энергоресурсы в Австрии в ноябре прошедшего года продолжали оставаться высокими, природный газ подорожал на 109,2% по сравнению с аналогичным периодом... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:19

2023-01-10T15:19

2023-01-10T15:32

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ВЕНА, 10 янв - РИА Новости. Цены на энергоресурсы в Австрии в ноябре прошедшего года продолжали оставаться высокими, природный газ подорожал на 109,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, однако его стоимость понизилась на 0,6% по сравнению с октябрем, говорится в опубликованном во вторник обзоре Австрийского энергетического агентства (АЕА). Энергетический ценовой индекс, который отражает стоимость всех энергоресурсов, в ноябре "значительно снизился на 2,8% по сравнению с октябрем", сообщило агентство, однако по сравнению с аналогичными показателями 2021 года "эффект невелик", он демонстрирует рост индекса в ноябре на 42,1%. Пеллеты, которые используют для отопления более чем в 660 тысячах домохозяйств в стране, подешевели в ноябре по сравнению с октябрем на 1,6%, однако по сравнению с аналогичным периодом 2021 года цена выросла на 147,5%, сообщило агентство. Дрова подорожали, соответственно, на 1,4% и на 82,8%. Стоимость центрального отопления в ноябре оставалась неизменной, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост цены составил 61,5%. Цена на электроэнергию продолжает тенденцию на снижение, начатую в сентябре, однако темпы сократились до 3,7%. В агентстве указали, что данный эффект связан с рядом мер правительства Австрии, реализованных в конце 2022 года и направленных на компенсацию гражданам расходов на электричество. По сравнению с аналогичным периодом предыдущего года рост цены на электроэнергию в ноябре составил всего 19,7%. Немного снизились в ноябре и цены на дизель - на 3,2% по сравнению с октябрем, однако по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года они выросли на 37,9%. Австрийское энергетическое агентство - научная экспертная организация, которая также реализует инициативу klimaaktiv по защите климата от имени федерального правительства Австрии. Членами агентства являются федеральное правительство, все федеральные земли, важные компании в энергетическом и транспортном секторах, заинтересованные группы и научные организации, говорится на сайте организации.

https://ria.ru/20230110/gaz-1843910927.html

https://ria.ru/20230109/gaz-1843768720.html

https://ria.ru/20230110/energetika-1843903979.html

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