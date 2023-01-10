https://ria.ru/20230110/gaz-1843910927.html

В Якутии открыли новое крупное месторождение газа

В Якутии открыли новое крупное месторождение газа - РИА Новости, 10.01.2023

В Якутии открыли новое крупное месторождение газа

Новое крупное месторождение газа открыли в Олекминском районе Якутии, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:08

2023-01-10T15:08

2023-01-10T15:51

экономика

олекминский район

сила сибири — 2

восточная сибирь — тихий океан

россия

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 10 янв — РИА Новости. Новое крупное месторождение газа открыли в Олекминском районе Якутии, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. "Предприятие "Туймааданефтегаз" открыло новое крупное газоконденсатное месторождение. <...> Его извлекаемые запасы оцениваются в 34,8 миллиарда кубометров", — заявили в ведомстве. По данным Минпромгеологии Якутии, месторождение было открыто при бурении на Мухтинском лицензионном участке. "Геологоразведочные работы, проведенные специалистами компании, подтвердили значительный газовый потенциал участка. Месторождение получило название "Мухтинское", — отметили в ведомстве. Первый заместитель министра промышленности и геологии Якутии Михаил Кириллин рассказал о том, что одно из главных преимуществ нового месторождения — его расположение, так как рядом находятся магистральный газопровод "Сила Сибири" и нефтепровод ВСТО. По его словам, это дает новые возможности для повышения потенциала как самого участка, так и предприятия.

https://ria.ru/20230109/gaz-1843768720.html

https://ria.ru/20230109/gaz-1843565829.html

олекминский район

россия

республика саха (якутия)

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экономика, олекминский район, сила сибири — 2, восточная сибирь — тихий океан, россия, республика саха (якутия)