https://ria.ru/20230110/gaz-1843910927.html
В Якутии открыли новое крупное месторождение газа
В Якутии открыли новое крупное месторождение газа - РИА Новости, 10.01.2023
В Якутии открыли новое крупное месторождение газа
Новое крупное месторождение газа открыли в Олекминском районе Якутии, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:08
2023-01-10T15:08
2023-01-10T15:51
экономика
олекминский район
сила сибири — 2
восточная сибирь — тихий океан
россия
республика саха (якутия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151258/45/1512584532_0:146:3113:1897_1920x0_80_0_0_b9e22b73d85c17b4526b5062b9287e48.jpg
ЯКУТСК, 10 янв — РИА Новости. Новое крупное месторождение газа открыли в Олекминском районе Якутии, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. "Предприятие "Туймааданефтегаз" открыло новое крупное газоконденсатное месторождение. <...> Его извлекаемые запасы оцениваются в 34,8 миллиарда кубометров", — заявили в ведомстве. По данным Минпромгеологии Якутии, месторождение было открыто при бурении на Мухтинском лицензионном участке. "Геологоразведочные работы, проведенные специалистами компании, подтвердили значительный газовый потенциал участка. Месторождение получило название "Мухтинское", — отметили в ведомстве. Первый заместитель министра промышленности и геологии Якутии Михаил Кириллин рассказал о том, что одно из главных преимуществ нового месторождения — его расположение, так как рядом находятся магистральный газопровод "Сила Сибири" и нефтепровод ВСТО. По его словам, это дает новые возможности для повышения потенциала как самого участка, так и предприятия.
https://ria.ru/20230109/gaz-1843768720.html
https://ria.ru/20230109/gaz-1843565829.html
олекминский район
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151258/45/1512584532_100:0:2829:2047_1920x0_80_0_0_1c8432b84ffc464b16c5ae6a99372c30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, олекминский район, сила сибири — 2, восточная сибирь — тихий океан, россия, республика саха (якутия)
Экономика, Олекминский район, Сила Сибири — 2, Восточная Сибирь — Тихий океан, Россия, Республика Саха (Якутия)
15:08 10.01.2023 (обновлено: 15:51 10.01.2023)
В Якутии открыли новое крупное месторождение газа
В Олекминском районе Якутии открыли новое крупное месторождение газа вблизи "Силы Сибири"
ЯКУТСК, 10 янв — РИА Новости.
Новое крупное месторождение газа открыли в Олекминском районе Якутии, сообщила
пресс-служба главы и правительства республики.
"Предприятие "Туймааданефтегаз" открыло новое крупное газоконденсатное месторождение. <...> Его извлекаемые запасы оцениваются в 34,8 миллиарда кубометров", — заявили в ведомстве.
По данным Минпромгеологии Якутии, месторождение было открыто при бурении на Мухтинском лицензионном участке.
"Геологоразведочные работы, проведенные специалистами компании, подтвердили значительный газовый потенциал участка. Месторождение получило название "Мухтинское", — отметили в ведомстве.
Первый заместитель министра промышленности и геологии Якутии Михаил Кириллин рассказал о том, что одно из главных преимуществ нового месторождения — его расположение, так как рядом находятся магистральный газопровод "Сила Сибири" и нефтепровод ВСТО.
По его словам, это дает новые возможности для повышения потенциала как самого участка, так и предприятия.