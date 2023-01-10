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В Якутии открыли новое крупное месторождение газа - РИА Новости, 10.01.2023
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В Якутии открыли новое крупное месторождение газа
В Якутии открыли новое крупное месторождение газа - РИА Новости, 10.01.2023
В Якутии открыли новое крупное месторождение газа
Новое крупное месторождение газа открыли в Олекминском районе Якутии, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:08
2023-01-10T15:51
экономика
олекминский район
сила сибири — 2
восточная сибирь — тихий океан
россия
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 10 янв — РИА Новости. Новое крупное месторождение газа открыли в Олекминском районе Якутии, сообщила пресс-служба главы и правительства республики. "Предприятие "Туймааданефтегаз" открыло новое крупное газоконденсатное месторождение. &lt;...&gt; Его извлекаемые запасы оцениваются в 34,8 миллиарда кубометров", — заявили в ведомстве. По данным Минпромгеологии Якутии, месторождение было открыто при бурении на Мухтинском лицензионном участке. "Геологоразведочные работы, проведенные специалистами компании, подтвердили значительный газовый потенциал участка. Месторождение получило название "Мухтинское", — отметили в ведомстве. Первый заместитель министра промышленности и геологии Якутии Михаил Кириллин рассказал о том, что одно из главных преимуществ нового месторождения — его расположение, так как рядом находятся магистральный газопровод "Сила Сибири" и нефтепровод ВСТО. По его словам, это дает новые возможности для повышения потенциала как самого участка, так и предприятия.
https://ria.ru/20230109/gaz-1843768720.html
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олекминский район
россия
республика саха (якутия)
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экономика, олекминский район, сила сибири — 2, восточная сибирь — тихий океан, россия, республика саха (якутия)
Экономика, Олекминский район, Сила Сибири — 2, Восточная Сибирь — Тихий океан, Россия, Республика Саха (Якутия)
15:08 10.01.2023 (обновлено: 15:51 10.01.2023)
 
В Якутии открыли новое крупное месторождение газа

В Олекминском районе Якутии открыли новое крупное месторождение газа вблизи "Силы Сибири"

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкЯкутия
Якутия - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Якутия. Архивное фото
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ЯКУТСК, 10 янв — РИА Новости. Новое крупное месторождение газа открыли в Олекминском районе Якутии, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
"Предприятие "Туймааданефтегаз" открыло новое крупное газоконденсатное месторождение. <...> Его извлекаемые запасы оцениваются в 34,8 миллиарда кубометров", — заявили в ведомстве.
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По данным Минпромгеологии Якутии, месторождение было открыто при бурении на Мухтинском лицензионном участке.
"Геологоразведочные работы, проведенные специалистами компании, подтвердили значительный газовый потенциал участка. Месторождение получило название "Мухтинское", — отметили в ведомстве.
Первый заместитель министра промышленности и геологии Якутии Михаил Кириллин рассказал о том, что одно из главных преимуществ нового месторождения — его расположение, так как рядом находятся магистральный газопровод "Сила Сибири" и нефтепровод ВСТО.
По его словам, это дает новые возможности для повышения потенциала как самого участка, так и предприятия.
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ЭкономикаОлекминский районСила Сибири — 2Восточная Сибирь — Тихий океанРоссияРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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