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Максима Галкина* лишат наград Кемеровской области - РИА Новости, 10.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230110/galkin-1843841172.html
Максима Галкина* лишат наград Кемеровской области
Максима Галкина* лишат наград Кемеровской области - РИА Новости, 10.01.2023
Максима Галкина* лишат наград Кемеровской области
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал обращение ветеранов, которые потребовали лишить артиста Максима Галкина* (признан иноагентом) областных... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:33
2023-01-10T11:33
шоубиз
общество
максим галкин
сергей цивилев
кемеровская область
россия
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КЕМЕРОВО, 10 янв – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал обращение ветеранов, которые потребовали лишить артиста Максима Галкина* (признан иноагентом) областных наград, сообщил в своем телеграм-канале глава региона. В начале января в соцсетях появилось видео, на котором артист во время выступления в Дубае произнес со сцены лозунг украинских националистов. "Обращаемся к вам с просьбой лишить артиста эстрады Максима Галкина* медали "За веру и добро", врученной ему в 2004 году, и Ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году. Этих наград удостаиваются граждане Российской Федерации за активную общественную деятельность, направленную на развитие Кузбасса и России. В сентябре 2022 года Максим Галкин* был признан в нашей стране иностранным агентом. В числе источников его финансирования указана Украина", - говорится в обращении Кемеровской областной ветеранской организации, которое опубликовано на официальном сайте администрации правительства региона. По мнению ветеранов, такое отношение к своей стране неприемлемо. "Такой человек, по сути, предавший интересы своего Отечества, не достоин его наград", - заключили ветераны Кузбасса. Губернатор Кемеровской области в свою очередь поддержал просьбу регионального совета ветеранов о лишении артиста наград.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
https://ria.ru/20221121/gazmanov-1833156727.html
https://ria.ru/20221206/galkin-1836699052.html
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общество, максим галкин, сергей цивилев, кемеровская область, россия
Шоубиз, Общество, Максим Галкин, Сергей Цивилев, Кемеровская область, Россия
11:33 10.01.2023
 
Максима Галкина* лишат наград Кемеровской области

Губернатор Кузбасса Цивилев поддержал идею лишить Максима Галкина региональных наград

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкМаксим Галкин (иноагент)
Максим Галкин (иноагент) - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Максим Галкин (иноагент). Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 10 янв – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал обращение ветеранов, которые потребовали лишить артиста Максима Галкина* (признан иноагентом) областных наград, сообщил в своем телеграм-канале глава региона.
В начале января в соцсетях появилось видео, на котором артист во время выступления в Дубае произнес со сцены лозунг украинских националистов.
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"Обращаемся к вам с просьбой лишить артиста эстрады Максима Галкина* медали "За веру и добро", врученной ему в 2004 году, и Ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году. Этих наград удостаиваются граждане Российской Федерации за активную общественную деятельность, направленную на развитие Кузбасса и России. В сентябре 2022 года Максим Галкин* был признан в нашей стране иностранным агентом. В числе источников его финансирования указана Украина", - говорится в обращении Кемеровской областной ветеранской организации, которое опубликовано на официальном сайте администрации правительства региона.
По мнению ветеранов, такое отношение к своей стране неприемлемо. "Такой человек, по сути, предавший интересы своего Отечества, не достоин его наград", - заключили ветераны Кузбасса.
Губернатор Кемеровской области в свою очередь поддержал просьбу регионального совета ветеранов о лишении артиста наград.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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ШоубизОбществоМаксим ГалкинСергей ЦивилевКемеровская областьРоссия
 
 
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