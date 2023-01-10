https://ria.ru/20230110/galkin-1843841172.html

Максима Галкина* лишат наград Кемеровской области

Максима Галкина* лишат наград Кемеровской области - РИА Новости, 10.01.2023

Максима Галкина* лишат наград Кемеровской области

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал обращение ветеранов, которые потребовали лишить артиста Максима Галкина* (признан иноагентом) областных... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:33

2023-01-10T11:33

2023-01-10T11:33

шоубиз

общество

максим галкин

сергей цивилев

кемеровская область

россия

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КЕМЕРОВО, 10 янв – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал обращение ветеранов, которые потребовали лишить артиста Максима Галкина* (признан иноагентом) областных наград, сообщил в своем телеграм-канале глава региона. В начале января в соцсетях появилось видео, на котором артист во время выступления в Дубае произнес со сцены лозунг украинских националистов. "Обращаемся к вам с просьбой лишить артиста эстрады Максима Галкина* медали "За веру и добро", врученной ему в 2004 году, и Ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году. Этих наград удостаиваются граждане Российской Федерации за активную общественную деятельность, направленную на развитие Кузбасса и России. В сентябре 2022 года Максим Галкин* был признан в нашей стране иностранным агентом. В числе источников его финансирования указана Украина", - говорится в обращении Кемеровской областной ветеранской организации, которое опубликовано на официальном сайте администрации правительства региона. По мнению ветеранов, такое отношение к своей стране неприемлемо. "Такой человек, по сути, предавший интересы своего Отечества, не достоин его наград", - заключили ветераны Кузбасса. Губернатор Кемеровской области в свою очередь поддержал просьбу регионального совета ветеранов о лишении артиста наград.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20221121/gazmanov-1833156727.html

https://ria.ru/20221206/galkin-1836699052.html

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, максим галкин, сергей цивилев, кемеровская область, россия