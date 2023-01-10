Максима Галкина* лишат наград Кемеровской области
Губернатор Кузбасса Цивилев поддержал идею лишить Максима Галкина региональных наград
Максим Галкин (иноагент). Архивное фото
КЕМЕРОВО, 10 янв – РИА Новости. Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев поддержал обращение ветеранов, которые потребовали лишить артиста Максима Галкина* (признан иноагентом) областных наград, сообщил в своем телеграм-канале глава региона.
В начале января в соцсетях появилось видео, на котором артист во время выступления в Дубае произнес со сцены лозунг украинских националистов.
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"Обращаемся к вам с просьбой лишить артиста эстрады Максима Галкина* медали "За веру и добро", врученной ему в 2004 году, и Ордена Почета Кузбасса, врученного в 2013 году. Этих наград удостаиваются граждане Российской Федерации за активную общественную деятельность, направленную на развитие Кузбасса и России. В сентябре 2022 года Максим Галкин* был признан в нашей стране иностранным агентом. В числе источников его финансирования указана Украина", - говорится в обращении Кемеровской областной ветеранской организации, которое опубликовано на официальном сайте администрации правительства региона.
По мнению ветеранов, такое отношение к своей стране неприемлемо. "Такой человек, по сути, предавший интересы своего Отечества, не достоин его наград", - заключили ветераны Кузбасса.
Губернатор Кемеровской области в свою очередь поддержал просьбу регионального совета ветеранов о лишении артиста наград.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента
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