https://ria.ru/20230110/fsin-1843842984.html

В Новокубанске загорелся архив УФСИН

В Новокубанске загорелся архив УФСИН - РИА Новости, 10.01.2023

В Новокубанске загорелся архив УФСИН

Архив горел в понедельник в филиале уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району Краснодарского края на площади 8 квадратных метров, пострадавших... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T11:37

2023-01-10T11:37

2023-01-10T11:55

происшествия

новокубанск

новокубанский район

россия

краснодарский край

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/96754/53/967545303_0:18:3000:1706_1920x0_80_0_0_5092ce35083ff8adda6ebcd2e4a9388d.jpg

КРАСНОДАР, 10 янв – РИА Новости. Архив горел в понедельник в филиале уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району Краснодарского края на площади 8 квадратных метров, пострадавших нет.Уточняется, что возгорание произошло на площади 8 квадратных метров, в 4.27 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.В пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю уточнили РИА Новости, что возгорание произошло в архиве филиала уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району Кубани.В прокуратуре края сообщили РИА Новости, что при пожаре "пострадали только архивные дела". "По ним производство уже не ведется, по ним уже отбыто наказание, количество их подсчитывается - от 300 до 500", - пояснили в ведомстве."Сегодня полиция возбудит дело по части 2 статьи 167 УК РФ, а именно - уничтожение имущества общеопасным способом", - добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20230110/pozhar-1843794304.html

новокубанск

новокубанский район

россия

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, новокубанск, новокубанский район, россия, краснодарский край, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)