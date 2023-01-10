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В Новокубанске загорелся архив УФСИН - РИА Новости, 10.01.2023
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В Новокубанске загорелся архив УФСИН
В Новокубанске загорелся архив УФСИН - РИА Новости, 10.01.2023
В Новокубанске загорелся архив УФСИН
Архив горел в понедельник в филиале уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району Краснодарского края на площади 8 квадратных метров, пострадавших... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:37
2023-01-10T11:55
происшествия
новокубанск
новокубанский район
россия
краснодарский край
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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КРАСНОДАР, 10 янв – РИА Новости. Архив горел в понедельник в филиале уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району Краснодарского края на площади 8 квадратных метров, пострадавших нет.Уточняется, что возгорание произошло на площади 8 квадратных метров, в 4.27 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.В пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю уточнили РИА Новости, что возгорание произошло в архиве филиала уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району Кубани.В прокуратуре края сообщили РИА Новости, что при пожаре "пострадали только архивные дела". "По ним производство уже не ведется, по ним уже отбыто наказание, количество их подсчитывается - от 300 до 500", - пояснили в ведомстве."Сегодня полиция возбудит дело по части 2 статьи 167 УК РФ, а именно - уничтожение имущества общеопасным способом", - добавили в прокуратуре.
https://ria.ru/20230110/pozhar-1843794304.html
новокубанск
новокубанский район
россия
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происшествия, новокубанск, новокубанский район, россия, краснодарский край, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Происшествия, Новокубанск, Новокубанский район, Россия, Краснодарский край, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
11:37 10.01.2023 (обновлено: 11:55 10.01.2023)
 
В Новокубанске загорелся архив УФСИН

В Новокубанске загорелся архив УФСИН на площади восемь квадратных метров, пострадавших нет

© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в медиабанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Александр Кожохин
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Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 10 янв – РИА Новости. Архив горел в понедельник в филиале уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району Краснодарского края на площади 8 квадратных метров, пострадавших нет.
"В 04.16 9 января диспетчеру Новокубанского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании по адресу: Новокубанский район, город Новокубанск, улица Кооперативная", - говорится в сообщении регионального главка МЧС.
Уточняется, что возгорание произошло на площади 8 квадратных метров, в 4.27 пожар был ликвидирован. Погибших и пострадавших нет.
В пресс-службе УФСИН России по Краснодарскому краю уточнили РИА Новости, что возгорание произошло в архиве филиала уголовно-исполнительной инспекции по Новокубанскому району Кубани.
В прокуратуре края сообщили РИА Новости, что при пожаре "пострадали только архивные дела". "По ним производство уже не ведется, по ним уже отбыто наказание, количество их подсчитывается - от 300 до 500", - пояснили в ведомстве.
"Сегодня полиция возбудит дело по части 2 статьи 167 УК РФ, а именно - уничтожение имущества общеопасным способом", - добавили в прокуратуре.
Сотрудник пожарной службы - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
04:09
В Южно-Сахалинске выгорел этаж офисного здания
 
ПроисшествияНовокубанскНовокубанский районРоссияКраснодарский крайФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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