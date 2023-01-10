https://ria.ru/20230110/front-1843984736.html

СПЧ получил жалобы на отправку на фронт вылеченных без должной реабилитации

СПЧ получил жалобы на отправку на фронт вылеченных без должной реабилитации - РИА Новости, 10.01.2023

СПЧ получил жалобы на отправку на фронт вылеченных без должной реабилитации

Совет по правам человека при президенте РФ разбирается с жалобами врачей на отправку на фронт вылеченных без должной реабилитации, сообщила РИА Новости член СПЧ РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T19:25

2023-01-10T19:25

2023-01-10T19:51

специальная военная операция на украине

общество

россия

совет по правам человека при президенте рф (спч)

украина

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Совет по правам человека при президенте РФ разбирается с жалобами врачей на отправку на фронт вылеченных без должной реабилитации, сообщила РИА Новости член СПЧ Ольга Демичева. "Мы узнали о ситуации, в которой бойцы, получившие высокотехнологичную медицинскую помощь с рекомендациями по реабилитации и долечиванию, вместо реабилитации были сразу отправлены на фронт. В итоге те методы лечения, которые им были проведены, просто идут насмарку, и вместо здоровых людей мы можем получить людей инвалидизированных. Сейчас этот вопрос мы уже взяли в работу и будем решать", - рассказала Демичева. В адрес члена СПЧ поступили два обращения от коллектива медицинских учреждений Донецка и Москвы. "Одно обращение от врачей Донецкого травматологического центра, куда бойцы поступили с ранениями, и второе обращение от московской клиники, где они получали высокотехнологичную помощь – следующий этап лечения. Врачи просят меня разобраться с ситуацией, когда недолеченных пациентов вместо реабилитации отправили в часть. Такого быть не должно", - сказала Демичева. По ее словам, военнослужащие получили необходимую первую медицинскую помощь, затем высокотехнологичную медицинскую помощь. "После получения высокотехнологичной медицинской помощи у них была расписана программа реабилитации согласно тому протоколу, по которому они получили лечение. Но вместо медицинской реабилитации они были направлены на фронт", - добавила член СПЧ.

https://ria.ru/20230104/turchak-1843062344.html

https://ria.ru/20230109/zaklyuchennye-1843702450.html

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донецк

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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