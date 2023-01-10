https://ria.ru/20230110/farfor-1843993215.html

В Польше из-за высоких цен на газ обанкротилась старейшая фабрика фарфора

В Польше из-за высоких цен на газ обанкротилась старейшая фабрика фарфора - РИА Новости, 10.01.2023

В Польше из-за высоких цен на газ обанкротилась старейшая фабрика фарфора

Фабрика фарфора с почти двухсотлетней историей разорилась в Польше из-за высоких цен на газ, пишет газета Wyborcza. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T20:36

2023-01-10T20:36

2023-01-10T21:58

польша

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ВАРШАВА, 10 янв — РИА Новости. Фабрика фарфора с почти двухсотлетней историей разорилась в Польше из-за высоких цен на газ, пишет газета Wyborcza. "Массовые увольнения в известных компаниях. В районное управление труда в Валбжихе поступили два заявления. Первое касается фабрики фарфора Krzysztof, а второе — производителя керамической плитки Cersanite", — говорится в сообщении. Отмечается, что работу на фарфоровой фабрике Krzysztof потеряют 70 человек. По словам директора районного управления труда в Валбжихе Мажены Радохоньской, речь идет о прекращении компанией хозяйственной деятельности из-за высокой стоимости газа и отсутствия контрактов на его поставку.Первые проблемы на фабрике начались во время пандемии коронавируса. До этого здесь работали 320 человек, 80 процентов из которых были производственными рабочими. Ежегодно там изготавливали около десяти миллионов единиц столового фарфора. Однако вспышка пандемии ухудшила положение компании: уже в 2020 году она реализовала только 65 процентов запланированных продаж. Тогда же начались первые увольнения — работу потеряли 140 человек. Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.

https://ria.ru/20230104/tseny-1843090800.html

https://ria.ru/20220909/germaniya-1815754718.html

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польша