Рейтинг@Mail.ru
В Польше из-за высоких цен на газ обанкротилась старейшая фабрика фарфора - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230110/farfor-1843993215.html
В Польше из-за высоких цен на газ обанкротилась старейшая фабрика фарфора
В Польше из-за высоких цен на газ обанкротилась старейшая фабрика фарфора - РИА Новости, 10.01.2023
В Польше из-за высоких цен на газ обанкротилась старейшая фабрика фарфора
Фабрика фарфора с почти двухсотлетней историей разорилась в Польше из-за высоких цен на газ, пишет газета Wyborcza. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T20:36
2023-01-10T21:58
польша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843996797_96:0:2308:1244_1920x0_80_0_0_c9872707c2a07151be89a0d22470f4bc.jpg
ВАРШАВА, 10 янв — РИА Новости. Фабрика фарфора с почти двухсотлетней историей разорилась в Польше из-за высоких цен на газ, пишет газета Wyborcza. "Массовые увольнения в известных компаниях. В районное управление труда в Валбжихе поступили два заявления. Первое касается фабрики фарфора Krzysztof, а второе — производителя керамической плитки Cersanite", — говорится в сообщении. Отмечается, что работу на фарфоровой фабрике Krzysztof потеряют 70 человек. По словам директора районного управления труда в Валбжихе Мажены Радохоньской, речь идет о прекращении компанией хозяйственной деятельности из-за высокой стоимости газа и отсутствия контрактов на его поставку.Первые проблемы на фабрике начались во время пандемии коронавируса. До этого здесь работали 320 человек, 80 процентов из которых были производственными рабочими. Ежегодно там изготавливали около десяти миллионов единиц столового фарфора. Однако вспышка пандемии ухудшила положение компании: уже в 2020 году она реализовала только 65 процентов запланированных продаж. Тогда же начались первые увольнения — работу потеряли 140 человек. Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
https://ria.ru/20230104/tseny-1843090800.html
https://ria.ru/20220909/germaniya-1815754718.html
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/0a/1843996797_373:0:2032:1244_1920x0_80_0_0_cc2e1ef7917f6c1e354da5c434ed3847.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша
Польша
20:36 10.01.2023 (обновлено: 21:58 10.01.2023)
 
В Польше из-за высоких цен на газ обанкротилась старейшая фабрика фарфора

В Польше из-за высоких цен на газ обанкротилась фабрика фарфора, работавшая почти 200 лет

CC BY-SA 4.0 / Lindeman97 / Ratusz w WałbrzychuРатуша в Валбжихе
Ратуша в Валбжихе - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
CC BY-SA 4.0 / Lindeman97 / Ratusz w Wałbrzychu
Ратуша в Валбжихе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 10 янв — РИА Новости. Фабрика фарфора с почти двухсотлетней историей разорилась в Польше из-за высоких цен на газ, пишет газета Wyborcza.
"Массовые увольнения в известных компаниях. В районное управление труда в Валбжихе поступили два заявления. Первое касается фабрики фарфора Krzysztof, а второе — производителя керамической плитки Cersanite", — говорится в сообщении.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 04.01.2023
4 января, 21:57
Ле Пен назвала "взрыв цен" на энергию невыносимым для французских компаний
Отмечается, что работу на фарфоровой фабрике Krzysztof потеряют 70 человек. По словам директора районного управления труда в Валбжихе Мажены Радохоньской, речь идет о прекращении компанией хозяйственной деятельности из-за высокой стоимости газа и отсутствия контрактов на его поставку.
Первые проблемы на фабрике начались во время пандемии коронавируса. До этого здесь работали 320 человек, 80 процентов из которых были производственными рабочими. Ежегодно там изготавливали около десяти миллионов единиц столового фарфора. Однако вспышка пандемии ухудшила положение компании: уже в 2020 году она реализовала только 65 процентов запланированных продаж. Тогда же начались первые увольнения — работу потеряли 140 человек.
"К сожалению, с ликвидацией фарфоровой фабрики Krzysztof заканчивается эпоха. Жаль, потому что это была последняя из действующих фарфоровых фабрик в Валбжихе", — заявил пресс-секретарь местного магистрата Эдуард Шевчак.
Западные страны столкнулись с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции из-за введения санкций против Москвы и курса на отказ от российского топлива. На фоне подорожания горючего, прежде всего газа, промышленность в Европе во многом лишилась конкурентных преимуществ, что повлияло и на другие сферы экономики. Также США и европейские государства столкнулись с рекордной за десятилетия инфляцией.
Промышленное предприятие Shell в Весселинге, Германия - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
9 сентября 2022, 18:50
Германию предупредили о мрачном будущем с волной банкротств
 
Польша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала