https://ria.ru/20230110/evrosoyuza-1843928270.html
Глава Евросовета заявил, что ЕС не планирует отказываться от идеи автономии
Глава Евросовета заявил, что ЕС не планирует отказываться от идеи автономии - РИА Новости, 10.01.2023
Глава Евросовета заявил, что ЕС не планирует отказываться от идеи автономии
Евросоюз не собирается отказываться от идеи автономии, несмотря на расширение сотрудничества с НАТО, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам подписания в РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:50
2023-01-10T15:50
2023-01-10T15:50
в мире
шарль мишель
евросоюз
евросовет
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831506248_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e0c88c40367dcc2f1d6faeb15f050edf.jpg
БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Евросоюз не собирается отказываться от идеи автономии, несмотря на расширение сотрудничества с НАТО, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам подписания в Брюсселе декларации о сотрудничестве ЕС и НАТО. "Нет и тени сомнения, что стратегическая автономия Евросоюза необходима как никогда", - сказал Мишель. Он пояснил, что Совет ЕС ранее утвердил необходимость достижения автономии в вопросах энергетики, обороны и безопасности, а также технологий. Мишель напомнил, что именно ЕС смог активировать возможность поставок вооружений Украине при финансировании общеевропейского Фонда мира, что "стало ключевым моментом для Евросоюза в сфере оборонного сотрудничества". "Стратегическая автономия ЕС означает больше влияния, больше устойчивости", - добавил глава Евросовета. По его мнению, НАТО и Евросоюз дополняют друг друга в том, что касается оборонной политики и политики в области безопасности.
https://ria.ru/20230109/nato-1843770818.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0f/1831506248_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_c2542d5881889b7f098c814e37a192f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шарль мишель, евросоюз, евросовет, нато
В мире, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет, НАТО
Глава Евросовета заявил, что ЕС не планирует отказываться от идеи автономии
Мишель: ЕС не планирует отказываться от идеи автономии, несмотря на сотрудничество с НАТО
БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Евросоюз не собирается отказываться от идеи автономии, несмотря на расширение сотрудничества с НАТО, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам подписания в Брюсселе декларации о сотрудничестве ЕС и НАТО.
"Нет и тени сомнения, что стратегическая автономия Евросоюза необходима как никогда", - сказал Мишель. Он пояснил, что Совет ЕС ранее утвердил необходимость достижения автономии в вопросах энергетики, обороны и безопасности, а также технологий.
Мишель напомнил, что именно ЕС смог активировать возможность поставок вооружений Украине
при финансировании общеевропейского Фонда мира, что "стало ключевым моментом для Евросоюза в сфере оборонного сотрудничества".
"Стратегическая автономия ЕС означает больше влияния, больше устойчивости", - добавил глава Евросовета. По его мнению, НАТО и Евросоюз дополняют друг друга в том, что касается оборонной политики и политики в области безопасности.