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Глава Евросовета заявил, что ЕС не планирует отказываться от идеи автономии - РИА Новости, 10.01.2023
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Глава Евросовета заявил, что ЕС не планирует отказываться от идеи автономии
Глава Евросовета заявил, что ЕС не планирует отказываться от идеи автономии - РИА Новости, 10.01.2023
Глава Евросовета заявил, что ЕС не планирует отказываться от идеи автономии
Евросоюз не собирается отказываться от идеи автономии, несмотря на расширение сотрудничества с НАТО, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам подписания в РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:50
2023-01-10T15:50
в мире
шарль мишель
евросоюз
евросовет
нато
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БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Евросоюз не собирается отказываться от идеи автономии, несмотря на расширение сотрудничества с НАТО, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам подписания в Брюсселе декларации о сотрудничестве ЕС и НАТО. "Нет и тени сомнения, что стратегическая автономия Евросоюза необходима как никогда", - сказал Мишель. Он пояснил, что Совет ЕС ранее утвердил необходимость достижения автономии в вопросах энергетики, обороны и безопасности, а также технологий. Мишель напомнил, что именно ЕС смог активировать возможность поставок вооружений Украине при финансировании общеевропейского Фонда мира, что "стало ключевым моментом для Евросоюза в сфере оборонного сотрудничества". "Стратегическая автономия ЕС означает больше влияния, больше устойчивости", - добавил глава Евросовета. По его мнению, НАТО и Евросоюз дополняют друг друга в том, что касается оборонной политики и политики в области безопасности.
https://ria.ru/20230109/nato-1843770818.html
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в мире, шарль мишель, евросоюз, евросовет, нато
В мире, Шарль Мишель, Евросоюз, Евросовет, НАТО
15:50 10.01.2023
 
Глава Евросовета заявил, что ЕС не планирует отказываться от идеи автономии

Мишель: ЕС не планирует отказываться от идеи автономии, несмотря на сотрудничество с НАТО

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкШарль Мишель
Шарль Мишель - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Шарль Мишель. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Евросоюз не собирается отказываться от идеи автономии, несмотря на расширение сотрудничества с НАТО, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам подписания в Брюсселе декларации о сотрудничестве ЕС и НАТО.
"Нет и тени сомнения, что стратегическая автономия Евросоюза необходима как никогда", - сказал Мишель. Он пояснил, что Совет ЕС ранее утвердил необходимость достижения автономии в вопросах энергетики, обороны и безопасности, а также технологий.
Мишель напомнил, что именно ЕС смог активировать возможность поставок вооружений Украине при финансировании общеевропейского Фонда мира, что "стало ключевым моментом для Евросоюза в сфере оборонного сотрудничества".
"Стратегическая автономия ЕС означает больше влияния, больше устойчивости", - добавил глава Евросовета. По его мнению, НАТО и Евросоюз дополняют друг друга в том, что касается оборонной политики и политики в области безопасности.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 21:03
ЕС и НАТО договорились укреплять сотрудничество из-за конфликта на Украине
 
В миреШарль МишельЕвросоюзЕвросоветНАТО
 
 
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