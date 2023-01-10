https://ria.ru/20230110/evrosoyuza-1843928270.html

Глава Евросовета заявил, что ЕС не планирует отказываться от идеи автономии

Глава Евросовета заявил, что ЕС не планирует отказываться от идеи автономии - РИА Новости, 10.01.2023

Глава Евросовета заявил, что ЕС не планирует отказываться от идеи автономии

Евросоюз не собирается отказываться от идеи автономии, несмотря на расширение сотрудничества с НАТО, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам подписания в РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:50

2023-01-10T15:50

2023-01-10T15:50

в мире

шарль мишель

евросоюз

евросовет

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БРЮССЕЛЬ, 10 янв – РИА Новости. Евросоюз не собирается отказываться от идеи автономии, несмотря на расширение сотрудничества с НАТО, заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам подписания в Брюсселе декларации о сотрудничестве ЕС и НАТО. "Нет и тени сомнения, что стратегическая автономия Евросоюза необходима как никогда", - сказал Мишель. Он пояснил, что Совет ЕС ранее утвердил необходимость достижения автономии в вопросах энергетики, обороны и безопасности, а также технологий. Мишель напомнил, что именно ЕС смог активировать возможность поставок вооружений Украине при финансировании общеевропейского Фонда мира, что "стало ключевым моментом для Евросоюза в сфере оборонного сотрудничества". "Стратегическая автономия ЕС означает больше влияния, больше устойчивости", - добавил глава Евросовета. По его мнению, НАТО и Евросоюз дополняют друг друга в том, что касается оборонной политики и политики в области безопасности.

https://ria.ru/20230109/nato-1843770818.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, шарль мишель, евросоюз, евросовет, нато