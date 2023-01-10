https://ria.ru/20230110/evro-1843914175.html
Премьер Польши предостерег от перехода страны на евро
Премьер Польши предостерег от перехода страны на евро - РИА Новости, 10.01.2023
Премьер Польши предостерег от перехода страны на евро
Переход Польши на валюту евро по примеру Хорватии приведет к ценовому хаосу и росту инфляции, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T15:18
2023-01-10T15:18
2023-01-10T15:30
польша
евро
матеуш моравецкий
в мире
валюта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792125373_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_f8500f0c874b7febf9005dac7e8402b3.jpg
ВАРШАВА, 10 янв – РИА Новости. Переход Польши на валюту евро по примеру Хорватии приведет к ценовому хаосу и росту инфляции, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. "Несколько дней назад Хорватия изменила свою валюту и вступила в зону евро. И что сейчас происходит в Хорватии? Хорваты переживают ценовой шок. Хорваты имеют дело с далеко идущим ценовым хаосом. Мы выразительно видим, что цены на полках в магазинах в Хорватии … выросли на 70-80% в течении только одной недели", - сказал Моравецкий. Он отметил, что разница в экономическом развитии с более богатыми странами Евросоюза не позволит Польше безболезненно перейти на европейскую валюту. "После присоединения Хорватии к зоне евро начали раздаваться голоса, что Польша должна пойти вслед за Хорватией. Сегодня мы очень выразительно видим и большинство поляков четко понимают, с какими рисками это связано в ситуации, когда есть такая большая разница в уровне экономического развития между Хорватией или, например, Польшей и основными странами еврозоны. Инфляционный хаос, о котором сигнализируют хорваты, является для нас очень серьезным предостережением", - заявил польский премьер. По его словам, переход Польши на европейскую валюту еще сильнее подстегнет рост потребительских цен. "Выбор в пользу евро в период, когда мы имеем высокую инфляцию – это подливание масла в огонь. Мы предостерегаем перед этим каждого, кто хочет принудить поляков к вступлению в зону евро", - сказал премьер. "Сама замена валюты с одной на другую ничего не даст. (Это - ред.) могло бы привести к резкому обнищанию польского общества. На этом этапе развития это может привести только к увеличению цен, к увеличению инфляции", - заключил он. Дискуссия о принятии Польшей валюты евро продолжается уже много лет, и среди политиков нет согласия по этому вопросу. В июле 2022 года глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что переход на евро губительно сказался бы на польской финансово-экономической системе. "Евро убил бы нас во время кризиса 2008-2009 годов и еще больше убил бы нас сегодня", - сказал он.
https://ria.ru/20230103/valyuta-1842900230.html
https://ria.ru/20230106/rezervy-1843231209.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792125373_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b69444203e46d3004de280b0e56f4daf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
польша, евро, матеуш моравецкий, в мире, валюта
Польша, евро, Матеуш Моравецкий, В мире, Валюта
15:18 10.01.2023 (обновлено: 15:30 10.01.2023)
Премьер Польши предостерег от перехода страны на евро
Премьер Польши Моравецкий: переход на евро приведет к ценовому хаосу и росту инфляции
ВАРШАВА, 10 янв – РИА Новости.
Переход Польши на валюту евро по примеру Хорватии приведет к ценовому хаосу и росту инфляции, заявил
журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.
"Несколько дней назад Хорватия изменила свою валюту и вступила в зону евро. И что сейчас происходит в Хорватии? Хорваты переживают ценовой шок. Хорваты имеют дело с далеко идущим ценовым хаосом. Мы выразительно видим, что цены на полках в магазинах в Хорватии … выросли на 70-80% в течении только одной недели", - сказал Моравецкий.
Он отметил, что разница в экономическом развитии с более богатыми странами Евросоюза не позволит Польше безболезненно перейти на европейскую валюту.
"После присоединения Хорватии к зоне евро начали раздаваться голоса, что Польша должна пойти вслед за Хорватией. Сегодня мы очень выразительно видим и большинство поляков четко понимают, с какими рисками это связано в ситуации, когда есть такая большая разница в уровне экономического развития между Хорватией или, например, Польшей и основными странами еврозоны. Инфляционный хаос, о котором сигнализируют хорваты, является для нас очень серьезным предостережением", - заявил польский премьер.
По его словам, переход Польши на европейскую валюту еще сильнее подстегнет рост потребительских цен. "Выбор в пользу евро в период, когда мы имеем высокую инфляцию – это подливание масла в огонь. Мы предостерегаем перед этим каждого, кто хочет принудить поляков к вступлению в зону евро", - сказал премьер.
"Сама замена валюты с одной на другую ничего не даст. (Это - ред.) могло бы привести к резкому обнищанию польского общества. На этом этапе развития это может привести только к увеличению цен, к увеличению инфляции", - заключил он.
Дискуссия о принятии Польшей валюты евро продолжается уже много лет, и среди политиков нет согласия по этому вопросу. В июле 2022 года глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский
заявил, что переход на евро губительно сказался бы на польской финансово-экономической системе. "Евро убил бы нас во время кризиса 2008-2009 годов и еще больше убил бы нас сегодня", - сказал он.