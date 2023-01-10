https://ria.ru/20230110/evro-1843914175.html

Премьер Польши предостерег от перехода страны на евро

Премьер Польши предостерег от перехода страны на евро - РИА Новости, 10.01.2023

Премьер Польши предостерег от перехода страны на евро

Переход Польши на валюту евро по примеру Хорватии приведет к ценовому хаосу и росту инфляции, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T15:18

2023-01-10T15:18

2023-01-10T15:30

польша

евро

матеуш моравецкий

в мире

валюта

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ВАРШАВА, 10 янв – РИА Новости. Переход Польши на валюту евро по примеру Хорватии приведет к ценовому хаосу и росту инфляции, заявил журналистам премьер-министр республики Матеуш Моравецкий. "Несколько дней назад Хорватия изменила свою валюту и вступила в зону евро. И что сейчас происходит в Хорватии? Хорваты переживают ценовой шок. Хорваты имеют дело с далеко идущим ценовым хаосом. Мы выразительно видим, что цены на полках в магазинах в Хорватии … выросли на 70-80% в течении только одной недели", - сказал Моравецкий. Он отметил, что разница в экономическом развитии с более богатыми странами Евросоюза не позволит Польше безболезненно перейти на европейскую валюту. "После присоединения Хорватии к зоне евро начали раздаваться голоса, что Польша должна пойти вслед за Хорватией. Сегодня мы очень выразительно видим и большинство поляков четко понимают, с какими рисками это связано в ситуации, когда есть такая большая разница в уровне экономического развития между Хорватией или, например, Польшей и основными странами еврозоны. Инфляционный хаос, о котором сигнализируют хорваты, является для нас очень серьезным предостережением", - заявил польский премьер. По его словам, переход Польши на европейскую валюту еще сильнее подстегнет рост потребительских цен. "Выбор в пользу евро в период, когда мы имеем высокую инфляцию – это подливание масла в огонь. Мы предостерегаем перед этим каждого, кто хочет принудить поляков к вступлению в зону евро", - сказал премьер. "Сама замена валюты с одной на другую ничего не даст. (Это - ред.) могло бы привести к резкому обнищанию польского общества. На этом этапе развития это может привести только к увеличению цен, к увеличению инфляции", - заключил он. Дискуссия о принятии Польшей валюты евро продолжается уже много лет, и среди политиков нет согласия по этому вопросу. В июле 2022 года глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский заявил, что переход на евро губительно сказался бы на польской финансово-экономической системе. "Евро убил бы нас во время кризиса 2008-2009 годов и еще больше убил бы нас сегодня", - сказал он.

https://ria.ru/20230103/valyuta-1842900230.html

https://ria.ru/20230106/rezervy-1843231209.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

польша, евро, матеуш моравецкий, в мире, валюта