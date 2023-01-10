https://ria.ru/20230110/es-1843987793.html

Германия хочет помочь Украине приблизиться к стандартам ЕС, заявила Бербок

Германия хочет помочь Украине приблизиться к стандартам ЕС, заявила Бербок - РИА Новости, 10.01.2023

Германия хочет помочь Украине приблизиться к стандартам ЕС, заявила Бербок

Берлин планирует предложить Киеву конкретную помощь для борьбы с коррупцией и достижения необходимых для вступления в Европейский Союз евростандартов, заявила... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T19:52

2023-01-10T19:52

2023-01-10T19:52

в мире

анналена бербок

киев

украина

германия

евросоюз

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БЕРЛИН, 10 янв - РИА Новости. Берлин планирует предложить Киеву конкретную помощь для борьбы с коррупцией и достижения необходимых для вступления в Европейский Союз евростандартов, заявила во вторник министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего неанонсированного визита в Харьков. "Я хочу отметить успехи в процессе вступления (в ЕС - ред.). Мы в лице правительства ФРГ хотим сделать Украине конкретные предложения, чтобы добиться прогресса в укреплении верховенства закона, независимых институтов и борьбе с коррупцией, а также унификации со стандартами ЕС", - говорится в заявлении Бербок, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства ФРГ. Министр подчеркнула, что ей "важно, чтобы в эту военную зиму не забывалось место Украины в... европейской семье". Ранее Бербок пообещала Киеву новые поставки оружия, а также "зимней помощи" в виде генераторов, трансформаторов, топлива и одеял.

https://ria.ru/20230110/deklaratsiya-1843925606.html

киев

украина

германия

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в мире, анналена бербок, киев, украина, германия, евросоюз