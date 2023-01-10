https://ria.ru/20230110/es-1843987793.html
Германия хочет помочь Украине приблизиться к стандартам ЕС, заявила Бербок
Германия хочет помочь Украине приблизиться к стандартам ЕС, заявила Бербок - РИА Новости, 10.01.2023
Германия хочет помочь Украине приблизиться к стандартам ЕС, заявила Бербок
Берлин планирует предложить Киеву конкретную помощь для борьбы с коррупцией и достижения необходимых для вступления в Европейский Союз евростандартов, заявила... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T19:52
2023-01-10T19:52
2023-01-10T19:52
в мире
анналена бербок
киев
украина
германия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
БЕРЛИН, 10 янв - РИА Новости. Берлин планирует предложить Киеву конкретную помощь для борьбы с коррупцией и достижения необходимых для вступления в Европейский Союз евростандартов, заявила во вторник министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего неанонсированного визита в Харьков. "Я хочу отметить успехи в процессе вступления (в ЕС - ред.). Мы в лице правительства ФРГ хотим сделать Украине конкретные предложения, чтобы добиться прогресса в укреплении верховенства закона, независимых институтов и борьбе с коррупцией, а также унификации со стандартами ЕС", - говорится в заявлении Бербок, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства ФРГ. Министр подчеркнула, что ей "важно, чтобы в эту военную зиму не забывалось место Украины в... европейской семье". Ранее Бербок пообещала Киеву новые поставки оружия, а также "зимней помощи" в виде генераторов, трансформаторов, топлива и одеял.
https://ria.ru/20230110/deklaratsiya-1843925606.html
киев
украина
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анналена бербок, киев, украина, германия, евросоюз
В мире, Анналена Бербок, Киев, Украина, Германия, Евросоюз
Германия хочет помочь Украине приблизиться к стандартам ЕС, заявила Бербок
Бербок: ФРГ хочет помочь Украине приблизиться к стандартам ЕС для перспективы вступления