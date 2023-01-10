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Германия хочет помочь Украине приблизиться к стандартам ЕС, заявила Бербок - РИА Новости, 10.01.2023
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Германия хочет помочь Украине приблизиться к стандартам ЕС, заявила Бербок
Германия хочет помочь Украине приблизиться к стандартам ЕС, заявила Бербок - РИА Новости, 10.01.2023
Германия хочет помочь Украине приблизиться к стандартам ЕС, заявила Бербок
Берлин планирует предложить Киеву конкретную помощь для борьбы с коррупцией и достижения необходимых для вступления в Европейский Союз евростандартов, заявила... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T19:52
2023-01-10T19:52
в мире
анналена бербок
киев
украина
германия
евросоюз
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БЕРЛИН, 10 янв - РИА Новости. Берлин планирует предложить Киеву конкретную помощь для борьбы с коррупцией и достижения необходимых для вступления в Европейский Союз евростандартов, заявила во вторник министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего неанонсированного визита в Харьков. "Я хочу отметить успехи в процессе вступления (в ЕС - ред.). Мы в лице правительства ФРГ хотим сделать Украине конкретные предложения, чтобы добиться прогресса в укреплении верховенства закона, независимых институтов и борьбе с коррупцией, а также унификации со стандартами ЕС", - говорится в заявлении Бербок, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства ФРГ. Министр подчеркнула, что ей "важно, чтобы в эту военную зиму не забывалось место Украины в... европейской семье". Ранее Бербок пообещала Киеву новые поставки оружия, а также "зимней помощи" в виде генераторов, трансформаторов, топлива и одеял.
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в мире, анналена бербок, киев, украина, германия, евросоюз
В мире, Анналена Бербок, Киев, Украина, Германия, Евросоюз
19:52 10.01.2023
 
Германия хочет помочь Украине приблизиться к стандартам ЕС, заявила Бербок

Бербок: ФРГ хочет помочь Украине приблизиться к стандартам ЕС для перспективы вступления

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 янв - РИА Новости. Берлин планирует предложить Киеву конкретную помощь для борьбы с коррупцией и достижения необходимых для вступления в Европейский Союз евростандартов, заявила во вторник министр иностранных дел Германии Анналена Бербок во время своего неанонсированного визита в Харьков.
"Я хочу отметить успехи в процессе вступления (в ЕС - ред.). Мы в лице правительства ФРГ хотим сделать Украине конкретные предложения, чтобы добиться прогресса в укреплении верховенства закона, независимых институтов и борьбе с коррупцией, а также унификации со стандартами ЕС", - говорится в заявлении Бербок, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства ФРГ.
Министр подчеркнула, что ей "важно, чтобы в эту военную зиму не забывалось место Украины в... европейской семье".
Ранее Бербок пообещала Киеву новые поставки оружия, а также "зимней помощи" в виде генераторов, трансформаторов, топлива и одеял.
Флаги стран-участниц НАТО - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 15:43Специальная военная операция на Украине
НАТО и ЕС в декларации о сотрудничестве заявили о поддержке Украины
 
В миреАнналена БербокКиевУкраинаГерманияЕвросоюз
 
 
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