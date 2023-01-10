https://ria.ru/20230110/erman-1843870564.html
В "Современнике" прошло прощание с Леонидом Эрманом
В "Современнике" прошло прощание с Леонидом Эрманом - РИА Новости, 10.01.2023
В "Современнике" прошло прощание с Леонидом Эрманом
Прощание с бывшим директором "Современника" и Московского Художественного театра Леонидом Эрманом прошло на основной сцене театра "Современник", передает... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:53
2023-01-10T12:53
2023-01-10T12:53
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Прощание с бывшим директором "Современника" и Московского Художественного театра Леонидом Эрманом прошло на основной сцене театра "Современник", передает корреспондент РИА Новости. На церемонии собрались друзья, коллеги и близкие покойного. Ранее министр культуры Ольга Любимова написала в правительственной телеграмме, адресованной театру "Современник", что Эрману удавалось объединять одаренных артистов, режиссеров, драматургов и художников. И отметила, что он всю свою жизнь он посвятил служению театру "Современник". Председатель СТД Александр Калягин назвал Эрмана уникальным директором, который вместе с Олегом Ефремовым стоял у истоков театра. Леонид Эрман скончался в воскресенье на 96-м году жизни.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости культуры, ольга любимова, александр калягин, олег ефремов, россия, театр, современник (театр)
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Александр Калягин, Олег Ефремов, Россия, Театр, Современник (театр)
В "Современнике" прошло прощание с Леонидом Эрманом
В "Современнике" прошло прощание с Леонидом Эрманом, умершим на 96 году жизни
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Прощание с бывшим директором "Современника" и Московского Художественного театра Леонидом Эрманом прошло на основной сцене театра "Современник", передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии собрались друзья, коллеги и близкие покойного.
Ранее министр культуры Ольга Любимова написала в правительственной телеграмме, адресованной театру "Современник", что Эрману удавалось объединять одаренных артистов, режиссеров, драматургов и художников. И отметила, что он всю свою жизнь он посвятил служению театру "Современник".
Председатель СТД Александр Калягин назвал Эрмана уникальным директором, который вместе с Олегом Ефремовым стоял у истоков театра.
Леонид Эрман скончался в воскресенье на 96-м году жизни.