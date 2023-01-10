Рейтинг@Mail.ru
В "Современнике" прошло прощание с Леонидом Эрманом - РИА Новости, 10.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20230110/erman-1843870564.html
В "Современнике" прошло прощание с Леонидом Эрманом
В "Современнике" прошло прощание с Леонидом Эрманом - РИА Новости, 10.01.2023
В "Современнике" прошло прощание с Леонидом Эрманом
Прощание с бывшим директором "Современника" и Московского Художественного театра Леонидом Эрманом прошло на основной сцене театра "Современник", передает... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:53
2023-01-10T12:53
культура
новости культуры
ольга любимова
александр калягин
олег ефремов
россия
театр
современник (театр)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843501114_0:19:420:255_1920x0_80_0_0_037a3e58a9e51f8f87bdc49c2d9e40a4.jpg
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Прощание с бывшим директором "Современника" и Московского Художественного театра Леонидом Эрманом прошло на основной сцене театра "Современник", передает корреспондент РИА Новости. На церемонии собрались друзья, коллеги и близкие покойного. Ранее министр культуры Ольга Любимова написала в правительственной телеграмме, адресованной театру "Современник", что Эрману удавалось объединять одаренных артистов, режиссеров, драматургов и художников. И отметила, что он всю свою жизнь он посвятил служению театру "Современник". Председатель СТД Александр Калягин назвал Эрмана уникальным директором, который вместе с Олегом Ефремовым стоял у истоков театра. Леонид Эрман скончался в воскресенье на 96-м году жизни.
https://ria.ru/20230110/erman-1843867203.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Громова
Елена Громова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843501114_0:0:388:291_1920x0_80_0_0_34452f6ae48dd2a0271f47aaf1bec48d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, ольга любимова, александр калягин, олег ефремов, россия, театр, современник (театр)
Культура, Новости культуры, Ольга Любимова, Александр Калягин, Олег Ефремов, Россия, Театр, Современник (театр)
12:53 10.01.2023
 
В "Современнике" прошло прощание с Леонидом Эрманом

В "Современнике" прошло прощание с Леонидом Эрманом, умершим на 96 году жизни

© Фото : МХТ им. ЧеховаЛеонид Эрман
Леонид Эрман - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© Фото : МХТ им. Чехова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Прощание с бывшим директором "Современника" и Московского Художественного театра Леонидом Эрманом прошло на основной сцене театра "Современник", передает корреспондент РИА Новости.
На церемонии собрались друзья, коллеги и близкие покойного.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Государственного театра наций, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ Евгений Миронов на церемонии прощания с директором театра "Современник" Леонидом Эрманом
Художественный руководитель Государственного театра наций, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ Евгений Миронов на церемонии прощания с директором театра Современник Леонидом Эрманом - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Художественный руководитель Государственного театра наций, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ Евгений Миронов на церемонии прощания с директором театра "Современник" Леонидом Эрманом
Ранее министр культуры Ольга Любимова написала в правительственной телеграмме, адресованной театру "Современник", что Эрману удавалось объединять одаренных артистов, режиссеров, драматургов и художников. И отметила, что он всю свою жизнь он посвятил служению театру "Современник".
Председатель СТД Александр Калягин назвал Эрмана уникальным директором, который вместе с Олегом Ефремовым стоял у истоков театра.
Леонид Эрман скончался в воскресенье на 96-м году жизни.
Фотографии Леонида Эрмана в фойе театра Современник в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
12:37Культура
Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Леонида Эрмана
 
КультураНовости культурыОльга ЛюбимоваАлександр КалягинОлег ЕфремовРоссияТеатрСовременник (театр)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала