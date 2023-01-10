https://ria.ru/20230110/erman-1843870564.html

В "Современнике" прошло прощание с Леонидом Эрманом

В "Современнике" прошло прощание с Леонидом Эрманом - РИА Новости, 10.01.2023

В "Современнике" прошло прощание с Леонидом Эрманом

Прощание с бывшим директором "Современника" и Московского Художественного театра Леонидом Эрманом прошло на основной сцене театра "Современник", передает... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T12:53

2023-01-10T12:53

2023-01-10T12:53

культура

новости культуры

ольга любимова

александр калягин

олег ефремов

россия

театр

современник (театр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/08/1843501114_0:19:420:255_1920x0_80_0_0_037a3e58a9e51f8f87bdc49c2d9e40a4.jpg

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Прощание с бывшим директором "Современника" и Московского Художественного театра Леонидом Эрманом прошло на основной сцене театра "Современник", передает корреспондент РИА Новости. На церемонии собрались друзья, коллеги и близкие покойного. Ранее министр культуры Ольга Любимова написала в правительственной телеграмме, адресованной театру "Современник", что Эрману удавалось объединять одаренных артистов, режиссеров, драматургов и художников. И отметила, что он всю свою жизнь он посвятил служению театру "Современник". Председатель СТД Александр Калягин назвал Эрмана уникальным директором, который вместе с Олегом Ефремовым стоял у истоков театра. Леонид Эрман скончался в воскресенье на 96-м году жизни.

https://ria.ru/20230110/erman-1843867203.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, ольга любимова, александр калягин, олег ефремов, россия, театр, современник (театр)