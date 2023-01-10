https://ria.ru/20230110/erman-1843867203.html
Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Леонида Эрмана
Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Леонида Эрмана - РИА Новости, 10.01.2023
Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Леонида Эрмана
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной российского деятеля искусств Леонида Эрмана, отметив, что тот вписал немало... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T12:37
2023-01-10T12:37
2023-01-10T12:37
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной российского деятеля искусств Леонида Эрмана, отметив, что тот вписал немало страниц в историю театрального искусства, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина. Легендарный директор театра " Современник", а также театра МХТ Леонид Эрман скончался в воскресенье на 96-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза театральных деятелей РФ. Прощание с Эрманом началось на основной сцене театра "Современник" во вторник. "Это большая утрата для всех нас. Леонид Иосифович был человеком яркой судьбы, особого дарования, большого сердца и души. Он вписал немало страниц в историю театрального искусства, стоял у истоков создания "Современника", многое сделал для развития Московского художественного театра. Благодаря его невероятной энергии, глубокому таланту, верности художественным принципам на знаменитых подмостках царила творческая атмосфера, ставились уникальные спектакли, где главными были живые эмоции и чувства, искренность общения со зрителем. И потому каждая премьера становилась событием, собирала полные залы, дарила публике незабываемые впечатления", - говорится в телеграмме. Мишустин подчеркнул, что, хоть Леонида Эрмана больше нет, добрая память об этом светлом, неординарном и поистине легендарном человеке навсегда останется в сердцах.
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михаил мишустин, россия, культура, новости культуры
Культура, Михаил Мишустин, Россия, Культура, Новости культуры
Мишустин выразил соболезнования из-за смерти Леонида Эрмана
Премьер Мишустин: Леонид Эрман вписал немало страниц в историю театрального искусства
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной российского деятеля искусств Леонида Эрмана, отметив, что тот вписал немало страниц в историю театрального искусства, соответствующая телеграмма опубликована
на сайте кабмина.
Легендарный директор театра " Современник", а также театра МХТ Леонид Эрман скончался в воскресенье на 96-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза театральных деятелей РФ. Прощание с Эрманом началось на основной сцене театра "Современник" во вторник.
"Это большая утрата для всех нас. Леонид Иосифович был человеком яркой судьбы, особого дарования, большого сердца и души. Он вписал немало страниц в историю театрального искусства, стоял у истоков создания "Современника", многое сделал для развития Московского художественного театра. Благодаря его невероятной энергии, глубокому таланту, верности художественным принципам на знаменитых подмостках царила творческая атмосфера, ставились уникальные спектакли, где главными были живые эмоции и чувства, искренность общения со зрителем. И потому каждая премьера становилась событием, собирала полные залы, дарила публике незабываемые впечатления", - говорится в телеграмме.
Мишустин подчеркнул, что, хоть Леонида Эрмана больше нет, добрая память об этом светлом, неординарном и поистине легендарном человеке навсегда останется в сердцах.