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В "Современнике" началось прощание с Леонидом Эрманом - РИА Новости, 10.01.2023
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Культура
https://ria.ru/20230110/erman-1843843412.html
В "Современнике" началось прощание с Леонидом Эрманом
В "Современнике" началось прощание с Леонидом Эрманом - РИА Новости, 10.01.2023
В "Современнике" началось прощание с Леонидом Эрманом
Прощание с российским деятелем искусств России Леонидом Эрманом началось на основной сцене театра "Современник" во вторник, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:39
2023-01-10T12:07
культура
ольга любимова
александр калягин
олег ефремов
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константин хабенский
михаил швыдкой
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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Прощание с российским деятелем искусств России Леонидом Эрманом началось на основной сцене театра "Современник" во вторник, передает корреспондент РИА Новости.Легендарный директор театра "Современник", а также театра МХТ Леонид Эрман скончался в воскресенье на 96-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза театральных деятелей РФ.На церемонии собрались друзья, коллеги и близкие покойного. В холле стоит корзина с белыми цветами и портретами покойного. На Основной сцене театра присутствовали актер Константин Хабенский, Владислав Ветров, Авангард Леонтьев, Евгений Миронов, искусствовед Михаил Швыдкой, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий."Я, к сожалению, не был знаком с Леонидом Иосифовичем.. Сейчас, когда мы стояли смотрели на радостные фотографии разных периодов его жизни, я все-таки хочу надеяться, что все в руках Господа и чуть-чуть в наших руках", - сказал в ходе церемонии прощания актер Константин Хабенский.Актер Евгений Миронов отметил, что Леонид Иосифович давал возможность творить таким художникам, как Олегу Ефремову и Олегу Табакову."На меня (Эрман) произвел впечатление строгого человека, мощного. А вот сейчас, спустя время, я думаю, как повезло театру с таким директором и как повезло ему… Он умел общаться с чиновниками и давать возможность художникам Ефремову, Табакову давать возможности творить… Светлая память, Леонид Иосифович", - сказал Миронов.Ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий отметил, что Эрман был "в первых рядах людей, посвятивших себя культуре"."Он был выдающийся деятель театра, таких уже нет просто. Это уникальное дарование. От его работы зависело очень многое. Мы очень многое вам недодали по жизни, но поверьте, что место ваше в наших сердцах никем не будет занято", - сказал в ходе церемонии искусствовед Михаил Швыдкой.Ранее министр культуры Ольга Любимова написала в правительственной телеграмме, адресованной театру "Современник", что Эрману удавалось объединять одарённых артистов, режиссёров, драматургов и художников, и отметила, что он всю свою жизнь посвятил служению театру "Современник", у истоков которого он стоял.
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ольга любимова, александр калягин, олег ефремов, россия, евгений миронов, константин хабенский, михаил швыдкой
Культура, Ольга Любимова, Александр Калягин, Олег Ефремов, Россия, Евгений Миронов, Константин Хабенский, Михаил Швыдкой
11:39 10.01.2023 (обновлено: 12:07 10.01.2023)
 
В "Современнике" началось прощание с Леонидом Эрманом

На основной сцене "Современника" началось прощание с Леонидом Эрманом

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкФотографии Леонида Эрмана в фойе театра "Современник" в Москве
Фотографии Леонида Эрмана в фойе театра Современник в Москве - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Фотографии Леонида Эрмана в фойе театра "Современник" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Прощание с российским деятелем искусств России Леонидом Эрманом началось на основной сцене театра "Современник" во вторник, передает корреспондент РИА Новости.
Легендарный директор театра "Современник", а также театра МХТ Леонид Эрман скончался в воскресенье на 96-м году жизни, сообщили РИА Новости в пресс-службе Союза театральных деятелей РФ.
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкХудожественный руководитель Государственного театра наций, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ Евгений Миронов на церемонии прощания с директором театра "Современник" Леонидом Эрманом
Художественный руководитель Государственного театра наций, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ Евгений Миронов на церемонии прощания с директором театра Современник Леонидом Эрманом - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Художественный руководитель Государственного театра наций, член Совета по культуре и искусству при президенте РФ Евгений Миронов на церемонии прощания с директором театра "Современник" Леонидом Эрманом
На церемонии собрались друзья, коллеги и близкие покойного. В холле стоит корзина с белыми цветами и портретами покойного. На Основной сцене театра присутствовали актер Константин Хабенский, Владислав Ветров, Авангард Леонтьев, Евгений Миронов, искусствовед Михаил Швыдкой, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.
"Я, к сожалению, не был знаком с Леонидом Иосифовичем.. Сейчас, когда мы стояли смотрели на радостные фотографии разных периодов его жизни, я все-таки хочу надеяться, что все в руках Господа и чуть-чуть в наших руках", - сказал в ходе церемонии прощания актер Константин Хабенский.
Актер Евгений Миронов отметил, что Леонид Иосифович давал возможность творить таким художникам, как Олегу Ефремову и Олегу Табакову.
"На меня (Эрман) произвел впечатление строгого человека, мощного. А вот сейчас, спустя время, я думаю, как повезло театру с таким директором и как повезло ему… Он умел общаться с чиновниками и давать возможность художникам Ефремову, Табакову давать возможности творить… Светлая память, Леонид Иосифович", - сказал Миронов.
Ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий отметил, что Эрман был "в первых рядах людей, посвятивших себя культуре".
"Он был выдающийся деятель театра, таких уже нет просто. Это уникальное дарование. От его работы зависело очень многое. Мы очень многое вам недодали по жизни, но поверьте, что место ваше в наших сердцах никем не будет занято", - сказал в ходе церемонии искусствовед Михаил Швыдкой.
Ранее министр культуры Ольга Любимова написала в правительственной телеграмме, адресованной театру "Современник", что Эрману удавалось объединять одарённых артистов, режиссёров, драматургов и художников, и отметила, что он всю свою жизнь посвятил служению театру "Современник", у истоков которого он стоял.
Леонид Эрман - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 16:23Культура
Умер Леонид Эрман, стоявший у истоков театра "Современник"
 
КультураОльга ЛюбимоваАлександр КалягинОлег ЕфремовРоссияЕвгений МироновКонстантин ХабенскийМихаил Швыдкой
 
 
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