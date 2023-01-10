https://ria.ru/20230110/energetika-1843903979.html

Конфликт на Украине улучшил ситуацию в энергетике в ЕС, заявили в Австрии

Конфликт на Украине улучшил ситуацию в энергетике в ЕС, заявили в Австрии - РИА Новости, 10.01.2023

Конфликт на Украине улучшил ситуацию в энергетике в ЕС, заявили в Австрии

Конфликт на Украине привел к улучшению ситуации в энергетике в Европе, убедил европейцев в необходимости энергетического перехода, который является "ключом к... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:45

2023-01-10T14:45

2023-01-10T15:18

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ВЕНА, 10 янв - РИА Новости. Конфликт на Украине привел к улучшению ситуации в энергетике в Европе, убедил европейцев в необходимости энергетического перехода, который является "ключом к энергобезопасности", заявил журналистам прибывший на заседание во вторник вице-канцлер Австрии Вернер Коглер ("Зеленые"). "После начала войны... (общая - ред.) ситуация не улучшилась, но ситуация в энергетике в Европе улучшилась. Но за нее приходится заново бороться каждый месяц. Это делаем и мы в Австрии с целью, чтобы домохозяйства и далее получали дешевую энергию... из возобновляемых источников еще быстрее и во все большем объеме. Также и больницы, и предприятия", - заявил вице-канцлер, добавив, что "объединение под одной крышей экономики и окружающей среды сегодня разумно как никогда". По словам Коглера, энергетический переход к зеленой энергетике в Австрии "является ключом... к энергетической безопасности - это центральный пункт, к независимости или к большей независимости и к большей умеренности". Вице-канцлер пообещал, что правительство "разработает пакет, который будет предусматривать некоторое ускорение в правильном направлении" в вопросе развития возобновляемых источников энергии. Выездное заседание правительства Австрии продлится два дня, оно стартовало во вторник.

https://ria.ru/20230110/melnik-1843878319.html

https://ria.ru/20230109/aktivisty-1843613965.html

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