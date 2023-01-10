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Мобилизованные и добровольцы рассказали о танковой дуэли с ВСУ - РИА Новости, 10.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/duel-1843991261.html
Мобилизованные и добровольцы рассказали о танковой дуэли с ВСУ
Мобилизованные и добровольцы рассказали о танковой дуэли с ВСУ - РИА Новости, 10.01.2023
Мобилизованные и добровольцы рассказали о танковой дуэли с ВСУ
Российские мобилизованные бойцы и добровольцы, выполняющие задачи в составе 59-го танкового полка 144-й мотострелковой дивизии ЗВО, приняли участие в танковой... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T20:11
2023-01-10T21:52
специальная военная операция на украине
донбасс
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 10 янв — РИА Новости. Российские мобилизованные бойцы и добровольцы, выполняющие задачи в составе 59-го танкового полка 144-й мотострелковой дивизии ЗВО, приняли участие в танковой дуэли с украинскими войсками в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.В распоряжение агентства попали кадры этого уникального противостояния.Как сообщил боец с позывным Дим Димыч, он отправился в зону спецоперации добровольно, так как не мог оставаться в стороне и решил помочь своей Родине."В тот день с утра была получена задача, были получены координаты, ребята позвали на помощь. Танки противника просто не ожидали такого развития событий, что так в лоб, так нагло выдвинемся и отстреляемся", — рассказал он об обстоятельствах, предшествовавших танковому бою.В свою очередь, мобилизованный наводчик-оператор экипажа "Пламя" уточнил, что их задачей было вычислить точные координаты украинской бронемашины, пока два других российских танка отвлекали неприятеля. По его словам, бой завязался после того, как противник дал себя обнаружить, открыв огонь."Вражеский танк выстрелил, и тогда я уже, собственно говоря, стал искать его в прицел, когда увидел — нанес ответный огонь. Сделали ответный выстрел. Поразили (в ходе боя. — Прим. ред.) два танка", — рассказал он.Бойцы также сообщили, что в основном они работают с закрытых огневых позиций, но иногда случаются и прямые "стычки" с противником. "Мы выдвигаемся уже не первый раз туда: каждый раз, выдвигаясь, ждем ответку, ждем засаду, но тем не менее задача должна быть выполнена. Самое сложное — это поиск цели. Ты прекрасно понимаешь, когда едешь, что все в один момент может закончиться, но тем не менее ты берешь, едешь и выполняешь поставленную задачу", — рассказал Дим Димыч.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230110/vsu-1843796086.html
https://ria.ru/20221227/taktika-1841651577.html
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РИА Новости
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96
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353
60
Участники танковой дуэли о подробностях боя
Танкисты, участвовавшие в покорившей интернет танковой дуэли, рассказали, как проходил бой с противником. В составе экипажей были мобилизованные и доброволец. За работой бойцов 59-го танкового полка 144-й мотострелковой дивизии ЗВО наблюдал корреспондент РИА Новости
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донбасс, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Вооруженные силы РФ
20:11 10.01.2023 (обновлено: 21:52 10.01.2023)
 
Мобилизованные и добровольцы рассказали о танковой дуэли с ВСУ

Мобилизованные и добровольцы рассказали о танковой дуэли с ВСУ в Донбассе

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 10 янв — РИА Новости. Российские мобилизованные бойцы и добровольцы, выполняющие задачи в составе 59-го танкового полка 144-й мотострелковой дивизии ЗВО, приняли участие в танковой дуэли с украинскими войсками в Донбассе, передает корреспондент РИА Новости.
В распоряжение агентства попали кадры этого уникального противостояния.
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Вчера, 05:20Специальная военная операция на Украине
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Как сообщил боец с позывным Дим Димыч, он отправился в зону спецоперации добровольно, так как не мог оставаться в стороне и решил помочь своей Родине.
"В тот день с утра была получена задача, были получены координаты, ребята позвали на помощь. Танки противника просто не ожидали такого развития событий, что так в лоб, так нагло выдвинемся и отстреляемся", — рассказал он об обстоятельствах, предшествовавших танковому бою.
В свою очередь, мобилизованный наводчик-оператор экипажа "Пламя" уточнил, что их задачей было вычислить точные координаты украинской бронемашины, пока два других российских танка отвлекали неприятеля. По его словам, бой завязался после того, как противник дал себя обнаружить, открыв огонь.
"Вражеский танк выстрелил, и тогда я уже, собственно говоря, стал искать его в прицел, когда увидел — нанес ответный огонь. Сделали ответный выстрел. Поразили (в ходе боя. — Прим. ред.) два танка", — рассказал он.
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Бойцы также сообщили, что в основном они работают с закрытых огневых позиций, но иногда случаются и прямые "стычки" с противником.
"Мы выдвигаемся уже не первый раз туда: каждый раз, выдвигаясь, ждем ответку, ждем засаду, но тем не менее задача должна быть выполнена. Самое сложное — это поиск цели. Ты прекрасно понимаешь, когда едешь, что все в один момент может закончиться, но тем не менее ты берешь, едешь и выполняешь поставленную задачу", — рассказал Дим Димыч.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с амуницией становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеДонбассВооруженные силы РФ
 
 
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