https://ria.ru/20230110/duda-1843949924.html

СМИ: Дуда уволил сотрудника канцелярии из-за своего разговора с пранкерами

СМИ: Дуда уволил сотрудника канцелярии из-за своего разговора с пранкерами - РИА Новости, 10.01.2023

СМИ: Дуда уволил сотрудника канцелярии из-за своего разговора с пранкерами

Беседа Анджея Дуды с российскими пранкерами по телефону стоила должности сотруднику канцелярии президента Польши, передает радиостанция RMF FM со ссылкой на... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T16:57

2023-01-10T16:57

2023-01-10T18:58

в мире

анджей дуда

польша

инцидент с падением ракет в польше

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ВАРШАВА, 10 янв — РИА Новости. Беседа Анджея Дуды с российскими пранкерами по телефону стоила должности сотруднику канцелярии президента Польши, передает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники. Утверждается, что именно Гиллерт формально отвечал за телефонную связь Дуды с лидерами других государств. В ноябре прошлого года в аккаунте пранкеров Вована и Лексуса в Rutube разместили их разговор с президентом Польши. Политик в беседе с россиянами, которые представились президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что не хочет войны с Россией из-за "ракетного инцидента". В канцелярии Дуды после этого заявили, что польский лидер во время разговора заподозрил обман и закончил разговор. Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета — погибли два человека. Изначально были предположения, что в этом замешана российская сторона. Однако позднее Анджей Дуда заявил: у него нет никаких доказательств и "высока вероятность", что ракета принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. Кроме того, МИД в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачит "провокацию".

https://ria.ru/20221122/polsha-1833372500.html

https://ria.ru/20221122/duda-1833429964.html

польша

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, анджей дуда, польша, инцидент с падением ракет в польше