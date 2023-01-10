https://ria.ru/20230110/duda-1843949924.html
СМИ: Дуда уволил сотрудника канцелярии из-за своего разговора с пранкерами
СМИ: Дуда уволил сотрудника канцелярии из-за своего разговора с пранкерами - РИА Новости, 10.01.2023
СМИ: Дуда уволил сотрудника канцелярии из-за своего разговора с пранкерами
Беседа Анджея Дуды с российскими пранкерами по телефону стоила должности сотруднику канцелярии президента Польши, передает радиостанция RMF FM со ссылкой на... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T16:57
2023-01-10T16:57
2023-01-10T18:58
в мире
анджей дуда
польша
инцидент с падением ракет в польше
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ВАРШАВА, 10 янв — РИА Новости. Беседа Анджея Дуды с российскими пранкерами по телефону стоила должности сотруднику канцелярии президента Польши, передает радиостанция RMF FM со ссылкой на неофициальные источники. Утверждается, что именно Гиллерт формально отвечал за телефонную связь Дуды с лидерами других государств. В ноябре прошлого года в аккаунте пранкеров Вована и Лексуса в Rutube разместили их разговор с президентом Польши. Политик в беседе с россиянами, которые представились президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что не хочет войны с Россией из-за "ракетного инцидента". В канцелярии Дуды после этого заявили, что польский лидер во время разговора заподозрил обман и закончил разговор. Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета — погибли два человека. Изначально были предположения, что в этом замешана российская сторона. Однако позднее Анджей Дуда заявил: у него нет никаких доказательств и "высока вероятность", что ракета принадлежала ПВО Украины. В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. Кроме того, МИД в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачит "провокацию".
https://ria.ru/20221122/polsha-1833372500.html
https://ria.ru/20221122/duda-1833429964.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, анджей дуда, польша, инцидент с падением ракет в польше
В мире, Анджей Дуда, Польша, Инцидент с падением ракет в Польше
16:57 10.01.2023 (обновлено: 18:58 10.01.2023)
СМИ: Дуда уволил сотрудника канцелярии из-за своего разговора с пранкерами
RMF FM: Дуда уволил начальника отдела канцелярии из-за своего разговора с пранкерами
ВАРШАВА, 10 янв — РИА Новости.
Беседа Анджея Дуды с российскими пранкерами по телефону стоила должности сотруднику канцелярии президента Польши, передает радиостанция RMF FM
со ссылкой на неофициальные источники.
"Есть кадровые последствия за провокацию российских шутников, которые опубликовали записанный разговор. По неофициальной информации, свой пост потерял директор Бюро международной политики канцелярии президента Петр Гиллерт", — говорится в сообщении.
Утверждается, что именно Гиллерт формально отвечал за телефонную связь Дуды с лидерами других государств.
В ноябре прошлого года в аккаунте пранкеров Вована и Лексуса в Rutube разместили их разговор с президентом Польши. Политик в беседе с россиянами, которые представились президентом Франции Эммануэлем Макроном, заявил, что не хочет войны с Россией из-за "ракетного инцидента". В канцелярии Дуды после этого заявили, что польский лидер во время разговора заподозрил обман и закончил разговор.
Вечером 15 ноября на территории Польши недалеко от границы с Украиной упала ракета — погибли два человека. Изначально были предположения, что в этом замешана российская сторона. Однако позднее Анджей Дуда заявил: у него нет никаких доказательств и "высока вероятность", что ракета принадлежала ПВО Украины.
В НАТО озвучили похожие данные. Минобороны России, в свою очередь, заявило, что никаких ударов по целям вблизи украинско-польской границы в тот день не наносилось. Кроме того, МИД в заявлении по "ракетному инциденту" выразил уверенность, что беспристрастное расследование и обнародование его результатов разоблачит "провокацию".