https://ria.ru/20230110/dtp-1843988421.html

Под Ростовом в ДТП с участием шести автомобилей погиб человек

Под Ростовом в ДТП с участием шести автомобилей погиб человек - РИА Новости, 10.01.2023

Под Ростовом в ДТП с участием шести автомобилей погиб человек

Шесть автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, один человек погиб, сообщает управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T19:55

2023-01-10T19:55

2023-01-10T20:26

происшествия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв - РИА Новости. Шесть автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, один человек погиб, сообщает управление ГИБДД по региону."Сегодня в 17.50 в Аксайском районе на 1056 километре автодороги М-4 "Дон" произошло столкновение шести транспортных средств", - говорится в сообщении.По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд водителя грузового автомобиля с полуприцепом на полосу встречного движения."На данный момент известно об одном погибшем в результате аварии, водителе легкового автомобиля", - сказано в сообщении.Как уточнили в областном ГУМЧС России, на улице Западная, 62 "В" в Аксае столкнулись фура с прицепом, грузовая Газель и четыре легковых автомобиля. "По оперативным данным, в результате ДТП пострадали два человека, в том числе один погиб", - отметили в ведомстве. Ведутся работы по деблокированию легкового автомобиля из-под грузовика.В настоящее время движение на данном участке перекрыто в обоих направлениях. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия и осуществляют отвод транспорта через город Аксай.

https://ria.ru/20230110/dtp-1843897993.html

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аксайский район

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