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Под Ростовом в ДТП с участием шести автомобилей погиб человек - РИА Новости, 10.01.2023
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Под Ростовом в ДТП с участием шести автомобилей погиб человек
Под Ростовом в ДТП с участием шести автомобилей погиб человек - РИА Новости, 10.01.2023
Под Ростовом в ДТП с участием шести автомобилей погиб человек
Шесть автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, один человек погиб, сообщает управление ГИБДД по региону. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T19:55
2023-01-10T20:26
происшествия
ростов
угибдд
авто
гибдд мвд рф
ростовская область
аксайский район
аксай
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв - РИА Новости. Шесть автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, один человек погиб, сообщает управление ГИБДД по региону."Сегодня в 17.50 в Аксайском районе на 1056 километре автодороги М-4 "Дон" произошло столкновение шести транспортных средств", - говорится в сообщении.По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд водителя грузового автомобиля с полуприцепом на полосу встречного движения."На данный момент известно об одном погибшем в результате аварии, водителе легкового автомобиля", - сказано в сообщении.Как уточнили в областном ГУМЧС России, на улице Западная, 62 "В" в Аксае столкнулись фура с прицепом, грузовая Газель и четыре легковых автомобиля. "По оперативным данным, в результате ДТП пострадали два человека, в том числе один погиб", - отметили в ведомстве. Ведутся работы по деблокированию легкового автомобиля из-под грузовика.В настоящее время движение на данном участке перекрыто в обоих направлениях. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия и осуществляют отвод транспорта через город Аксай.
https://ria.ru/20230110/dtp-1843897993.html
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ростов
ростовская область
аксайский район
аксай
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происшествия, ростов, угибдд, авто, гибдд мвд рф, ростовская область, аксайский район, аксай
Происшествия, Ростов, УГИБДД, Авто, ГИБДД МВД РФ, Ростовская область, Аксайский район, Аксай
19:55 10.01.2023 (обновлено: 20:26 10.01.2023)
 
Под Ростовом в ДТП с участием шести автомобилей погиб человек

В УГИБДД сообщили, что под Ростовом в ДТП с участием шести автомобилей погиб человек

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв - РИА Новости. Шесть автомобилей столкнулись на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, один человек погиб, сообщает управление ГИБДД по региону.
"Сегодня в 17.50 в Аксайском районе на 1056 километре автодороги М-4 "Дон" произошло столкновение шести транспортных средств", - говорится в сообщении.
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По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд водителя грузового автомобиля с полуприцепом на полосу встречного движения.
"На данный момент известно об одном погибшем в результате аварии, водителе легкового автомобиля", - сказано в сообщении.
Как уточнили в областном ГУМЧС России, на улице Западная, 62 "В" в Аксае столкнулись фура с прицепом, грузовая Газель и четыре легковых автомобиля. "По оперативным данным, в результате ДТП пострадали два человека, в том числе один погиб", - отметили в ведомстве. Ведутся работы по деблокированию легкового автомобиля из-под грузовика.
В настоящее время движение на данном участке перекрыто в обоих направлениях. Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают безопасность дорожного движения на месте происшествия и осуществляют отвод транспорта через город Аксай.
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