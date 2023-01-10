https://ria.ru/20230110/dtp-1843974130.html

Восемь человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Пензе

Восемь человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Пензе - РИА Новости, 10.01.2023

Восемь человек пострадали в ДТП с участием маршрутки в Пензе

Три легковых автомобиля и два микроавтобуса столкнулись на мосту в Пензе, в результате пострадали восемь человек, троих из них госпитализировали, сообщило... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T18:31

2023-01-10T18:31

2023-01-10T18:31

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САРАТОВ, 10 янв - РИА Новости. Три легковых автомобиля и два микроавтобуса столкнулись на мосту в Пензе, в результате пострадали восемь человек, троих из них госпитализировали, сообщило региональное управление ГИБДД. Столкновение автомобилей ВАЗ-21140, ВАЗ-21093, Renault Sandero и микроавтобусов "Газель" и Ford Transit произошло в 8.30 мск на Сурском мосту напротив дома №6А по улице Чаадаева. "По предварительным данным... в результате происшествия водитель и пассажирка 1987 года рождения автомобиля ВАЗ-21140, а также водитель автомобиля ВАЗ-21093 получили телесные повреждения и были госпитализированы; пассажирки автомобиля "ГАЗ А64R42" ("Газели") 1979, 1976, 1992, 2002 годов рождения после оказания медицинской помощи отпущены. Водитель автомобиля Renault Sandero 1962 года рождения осмотрен бригадой скорой помощи на месте происшествия и отпущен", - говорится в сообщении. На фото, опубликованном УГИБДД, запечатлено, что среди автомобилей, попавших в ДТП, есть маршрутная "Газель". ГИБДД по данному факту аварии проводит проверку, выясняет обстоятельства и причины происшествия, добавили в ведомстве.

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происшествия, авто, пенза, гибдд мвд рф, россия, дтп