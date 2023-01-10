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Водитель каршеринга снес пять машин на парковке в центре Екатеринбурга - РИА Новости, 10.01.2023
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Водитель каршеринга снес пять машин на парковке в центре Екатеринбурга
Водитель каршеринга снес пять машин на парковке в центре Екатеринбурга - РИА Новости, 10.01.2023
Водитель каршеринга снес пять машин на парковке в центре Екатеринбурга
Водитель каршерингового автомобиля Mercedes снес пять машин, припаркованных в центре Екатеринбурга, и сбежал с места происшествия, его разыскивают, сообщили РИА РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:41
2023-01-10T11:41
происшествия
авто
екатеринбург
горький
mercedes
россия
дтп
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Водитель каршерингового автомобиля Mercedes снес пять машин, припаркованных в центре Екатеринбурга, и сбежал с места происшествия, его разыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской Госавтоинспекции. "Mercedes влетел в припаркованные автомобили, пострадали пять машин. Водитель каршеринга с места ДТП скрылся. Машина доставлена на штрафстоянку. В настоящее время автоинспекторы проводят оперативно-розыскные мероприятия для обнаружения виновного лица", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что ДТП произошло в центре уральской столицы на улице Горького, пострадавших нет. Как добавили в пресс-службе, оставление места ДТП влечет за собой лишение водительских прав на срок от одного до полутора лет, либо административный арест до 15 суток.
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происшествия, авто, екатеринбург, горький, mercedes, россия, дтп
Происшествия, Авто, Екатеринбург, Горький, Mercedes, Россия, ДТП
11:41 10.01.2023
 
Водитель каршеринга снес пять машин на парковке в центре Екатеринбурга

Водитель каршеринга Mercedes снес пять машин на парковке в центре Екатеринбурга и скрылся

© РИА Новости / Павел ЛисицынСотрудники ДПС
Сотрудники ДПС - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
Сотрудники ДПС. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Водитель каршерингового автомобиля Mercedes снес пять машин, припаркованных в центре Екатеринбурга, и сбежал с места происшествия, его разыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской Госавтоинспекции.
"Mercedes влетел в припаркованные автомобили, пострадали пять машин. Водитель каршеринга с места ДТП скрылся. Машина доставлена на штрафстоянку. В настоящее время автоинспекторы проводят оперативно-розыскные мероприятия для обнаружения виновного лица", - сказала собеседница агентства.
Она отметила, что ДТП произошло в центре уральской столицы на улице Горького, пострадавших нет. Как добавили в пресс-службе, оставление места ДТП влечет за собой лишение водительских прав на срок от одного до полутора лет, либо административный арест до 15 суток.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10:44
Пьяная стоматолог в Улан-Удэ предлагала вылечить зубы автоинспекторам
 
ПроисшествияАвтоЕкатеринбургГорькийMercedesРоссияДТП
 
 
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