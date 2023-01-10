https://ria.ru/20230110/dtp-1843843968.html
Водитель каршеринга снес пять машин на парковке в центре Екатеринбурга
Водитель каршеринга снес пять машин на парковке в центре Екатеринбурга - РИА Новости, 10.01.2023
Водитель каршеринга снес пять машин на парковке в центре Екатеринбурга
Водитель каршерингового автомобиля Mercedes снес пять машин, припаркованных в центре Екатеринбурга, и сбежал с места происшествия, его разыскивают, сообщили РИА РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T11:41
2023-01-10T11:41
2023-01-10T11:41
происшествия
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екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 янв – РИА Новости. Водитель каршерингового автомобиля Mercedes снес пять машин, припаркованных в центре Екатеринбурга, и сбежал с места происшествия, его разыскивают, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской Госавтоинспекции. "Mercedes влетел в припаркованные автомобили, пострадали пять машин. Водитель каршеринга с места ДТП скрылся. Машина доставлена на штрафстоянку. В настоящее время автоинспекторы проводят оперативно-розыскные мероприятия для обнаружения виновного лица", - сказала собеседница агентства. Она отметила, что ДТП произошло в центре уральской столицы на улице Горького, пострадавших нет. Как добавили в пресс-службе, оставление места ДТП влечет за собой лишение водительских прав на срок от одного до полутора лет, либо административный арест до 15 суток.
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происшествия, авто, екатеринбург, горький, mercedes, россия, дтп
Происшествия, Авто, Екатеринбург, Горький, Mercedes, Россия, ДТП
Водитель каршеринга снес пять машин на парковке в центре Екатеринбурга
Водитель каршеринга Mercedes снес пять машин на парковке в центре Екатеринбурга и скрылся