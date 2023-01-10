10:22 10.01.2023 (обновлено: 10:59 10.01.2023)
В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком
В Малодербетовском районе Калмыкии внедорожник протаранил грузовик, погибли четверо
© Фото : ГУМВД России по Республике КалмыкияДТП на 95 километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий" в районе села Малые Дербеты
© Фото : ГУМВД России по Республике Калмыкия
ДТП на 95 километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий" в районе села Малые Дербеты
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв – РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении внедорожника с грузовиком на трассе в Малодербетовском районе Калмыкии, сообщает ГУМВД России по республике.
© Фото : ГУМВД России по Республике КалмыкияДТП на 95 километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий" в районе села Малые Дербеты
© Фото : ГУМВД России по Республике Калмыкия
ДТП на 95 километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий" в районе села Малые Дербеты
Авария произошла в 7.45 мск вторника на 95-м километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий", в районе села Малые Дербеты.
По предварительным данным полиции, 22-летний житель Татарстана за рулем Mercedes GLS не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик DAF.
"В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и три пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причина и обстоятельства ДТП.