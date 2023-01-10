https://ria.ru/20230110/dtp-1843818221.html

В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком - РИА Новости, 10.01.2023

В Калмыкии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком

Четыре человека погибли при столкновении внедорожника с грузовиком на трассе в Малодербетовском районе Калмыкии, сообщает ГУМВД России по республике. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T10:22

2023-01-10T10:22

2023-01-10T10:59

происшествия

авто

россия

республика калмыкия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 янв – РИА Новости. Четыре человека погибли при столкновении внедорожника с грузовиком на трассе в Малодербетовском районе Калмыкии, сообщает ГУМВД России по республике. Авария произошла в 7.45 мск вторника на 95-м километре федеральной автодороги Р-22 "Каспий", в районе села Малые Дербеты. По предварительным данным полиции, 22-летний житель Татарстана за рулем Mercedes GLS не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине грузовик DAF. "В результате столкновения от полученных травм на месте происшествия скончались водитель и три пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причина и обстоятельства ДТП.

https://ria.ru/20230105/dtp-1843118231.html

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происшествия, авто, россия, республика калмыкия