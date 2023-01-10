https://ria.ru/20230110/drony-1843902975.html
Российская ПВО сбила десять украинских дронов за сутки
Российская ПВО сбила десять украинских дронов за сутки - РИА Новости, 10.01.2023
Российская ПВО сбила десять украинских дронов за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:43
2023-01-10T14:43
2023-01-10T14:43
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Оборотновка, Подкуйчанск, Червонопоповка, Голиково, Житловка и Кременная Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Волноваха и Евгеновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 370 украинских военных самолетов, 200 вертолетов, 2866 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7465 танков и других боевых бронированных машин, 975 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7992 единицы специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила десять украинских дронов за сутки
Минобороны: российская ПВО сбила десять украинских дронов за сутки
МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Оборотновка, Подкуйчанск, Червонопоповка, Голиково, Житловка и Кременная Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Волноваха и Евгеновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 370 украинских военных самолетов, 200 вертолетов, 2866 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7465 танков и других боевых бронированных машин, 975 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7992 единицы специальной военной автомобильной техники.