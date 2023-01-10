https://ria.ru/20230110/drony-1843902975.html

Российская ПВО сбила десять украинских дронов за сутки

Российская ПВО сбила десять украинских дронов за сутки - РИА Новости, 10.01.2023

Российская ПВО сбила десять украинских дронов за сутки

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:43

2023-01-10T14:43

2023-01-10T14:43

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Оборотновка, Подкуйчанск, Червонопоповка, Голиково, Житловка и Кременная Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Волноваха и Евгеновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 370 украинских военных самолетов, 200 вертолетов, 2866 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7465 танков и других боевых бронированных машин, 975 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7992 единицы специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20230110/postavki-1843724277.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф