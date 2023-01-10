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Российская ПВО сбила десять украинских дронов за сутки - РИА Новости, 10.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230110/drony-1843902975.html
Российская ПВО сбила десять украинских дронов за сутки
Российская ПВО сбила десять украинских дронов за сутки - РИА Новости, 10.01.2023
Российская ПВО сбила десять украинских дронов за сутки
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:43
2023-01-10T14:43
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ. "Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Оборотновка, Подкуйчанск, Червонопоповка, Голиково, Житловка и Кременная Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Волноваха и Евгеновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении. Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 370 украинских военных самолетов, 200 вертолетов, 2866 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7465 танков и других боевых бронированных машин, 975 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7992 единицы специальной военной автомобильной техники.
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы РФ
14:43 10.01.2023
 
Российская ПВО сбила десять украинских дронов за сутки

Минобороны: российская ПВО сбила десять украинских дронов за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкРабота зенитно-ракетного комплекса ЗРК "Стрела-10"в зоне проведения СВО
Работа зенитно-ракетного комплекса ЗРК Стрела-10в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Работа зенитно-ракетного комплекса ЗРК "Стрела-10"в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 10 янв – РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 10 украинских беспилотников, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Площанка, Оборотновка, Подкуйчанск, Червонопоповка, Голиково, Житловка и Кременная Луганской Народной Республики, Валерьяновка, Волноваха и Евгеновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Всего с начала проведения специальной военной операции было уничтожено 370 украинских военных самолетов, 200 вертолетов, 2866 беспилотных летательных аппаратов, 400 зенитных ракетных комплексов, 7465 танков и других боевых бронированных машин, 975 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3802 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 7992 единицы специальной военной автомобильной техники.
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