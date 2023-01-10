https://ria.ru/20230110/dozhd-1843900472.html

"Дождь"* перенесет редакционный центр в Амстердам

"Дождь"* перенесет редакционный центр в Амстердам - РИА Новости, 10.01.2023

"Дождь"* перенесет редакционный центр в Амстердам

Телеканал "Дождь"* в связи с получением нидерландской лицензии на вещание перенесет свой редакционный центр в Амстердам, эта студия станет основной. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:37

2023-01-10T14:37

2023-01-10T15:13

нидерланды

в мире

латвия

амстердам

дождь (телеканал)

европа

россия

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МОСКВА, 10 янв - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* в связи с получением нидерландской лицензии на вещание перенесет свой редакционный центр в Амстердам, эта студия станет основной.Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране "Дождя"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку"."Телеканал Дождь* получил европейскую лицензию на вещание. Она выдана медиарегулятором Нидерландов на пять лет. Это означает, что Дождь* может вернуться в кабельные сети, из которых телеканал был отключен в связи с отзывом лицензии по решению латвийского Национального совета по электронным СМИ (NEPLP) от 6 декабря. Кроме того, в связи с получением нидерландской лицензии на вещание Дождь* перенесет свой редакционный центр в Амстердам, и амстердамская студия телеканала станет основной, как только сотрудники получат разрешение на работу в Нидерландах", - говорится в Telegram-канале "Дождя"*.Отмечается, что телеканал 9 января оспорил в суде решение латвийского медиарегулятора об отзыве лицензии. Добавляется, что канал не знает, на какой срок может растянуться судебное рассмотрение, а потому не будет добиваться возвращения латвийской лицензии."Решение NEPLP нам представляется несправедливым: телеканал Дождь* не является угрозой национальной безопасности Латвии, а само постановление было принято за закрытыми дверьми без возможности представителям телеканала высказать свои аргументы. Мы будем отстаивать в суде свою репутацию, на которую работали последние 13 лет", - поясняется в сообщении.Также подчеркивается, что декабрьское решение NEPLP может послужить негативным прецедентом для других СМИ, зарегистрированных в Латвии, но вещающих на русском языке или на аудитории в других странах, а также может иметь негативные последствия для латвийской медиасреды в целом, на что указывала Латвийская ассоциация журналистов."Мы планируем сохранить бюро и часть сотрудников в Риге, поскольку Латвия остается для нас важнейшим направлением с точки зрения информационной стратегии редакции. В данный момент телеканал Дождь* завершает процесс аудита компанией Deloitte в рамках стандарта Journalism Trust Initiative. Мы рассчитываем получить сертификат JTI в самое ближайшее время. Таким образом мы подтвердим высокие стандарты профессии, которым следуют сотрудники Дождя*. Мы верим, что это укрепит доверие широкой зрительской аудитории как в России, так и за ее пределами," - заключается в сообщении.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221224/tvrain-1841066176.html

https://ria.ru/20221219/dozhd-1839839238.html

https://ria.ru/20221207/zapad-1836932446.html

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европа

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нидерланды, в мире, латвия, амстердам, дождь (телеканал), европа, россия