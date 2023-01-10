https://ria.ru/20230110/dozhd-1843787809.html
Телеканал "Дождь"* получил лицензию на вещание в Нидерландах
Телеканал "Дождь"* получил лицензию на вещание в Нидерландах - РИА Новости, 10.01.2023
Телеканал "Дождь"* получил лицензию на вещание в Нидерландах
Телеканал "Дождь"* получил лицензию на вещание в Нидерландах, сообщил голландский медиарегулятор Commissariaat voor de Media. РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T00:39
2023-01-10T00:39
2023-01-10T05:28
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ПАРИЖ, 10 янв - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* получил лицензию на вещание в Нидерландах, сообщил голландский медиарегулятор Commissariaat voor de Media.Соответствующее решение было опубликовано 22 декабря.Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране "Дождя"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку".* СМИ, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20230106/litsenziya-1843304034.html
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нидерланды, россия, латвия
Нидерланды, Россия, Латвия
00:39 10.01.2023 (обновлено: 05:28 10.01.2023)
Телеканал "Дождь"* получил лицензию на вещание в Нидерландах
TVR Studios B.V. в Нидерландах получила разрешение на вещание телеканала "Дождь"