https://ria.ru/20230110/dozhd-1843787809.html

Телеканал "Дождь"* получил лицензию на вещание в Нидерландах

Телеканал "Дождь"* получил лицензию на вещание в Нидерландах - РИА Новости, 10.01.2023

Телеканал "Дождь"* получил лицензию на вещание в Нидерландах

Телеканал "Дождь"* получил лицензию на вещание в Нидерландах, сообщил голландский медиарегулятор Commissariaat voor de Media. РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T00:39

2023-01-10T00:39

2023-01-10T05:28

нидерланды

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латвия

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ПАРИЖ, 10 янв - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* получил лицензию на вещание в Нидерландах, сообщил голландский медиарегулятор Commissariaat voor de Media.Соответствующее решение было опубликовано 22 декабря.Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране "Дождя"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку".* СМИ, выполняющее функции иноагента в России

https://ria.ru/20230106/litsenziya-1843304034.html

нидерланды

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2023

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нидерланды, россия, латвия