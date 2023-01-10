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Телеканал "Дождь"* получил лицензию на вещание в Нидерландах - РИА Новости, 10.01.2023
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Телеканал "Дождь"* получил лицензию на вещание в Нидерландах
Телеканал "Дождь"* получил лицензию на вещание в Нидерландах - РИА Новости, 10.01.2023
Телеканал "Дождь"* получил лицензию на вещание в Нидерландах
Телеканал "Дождь"* получил лицензию на вещание в Нидерландах, сообщил голландский медиарегулятор Commissariaat voor de Media. РИА Новости, 10.01.2023
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нидерланды
россия
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ПАРИЖ, 10 янв - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* получил лицензию на вещание в Нидерландах, сообщил голландский медиарегулятор Commissariaat voor de Media.Соответствующее решение было опубликовано 22 декабря.Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране "Дождя"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку".* СМИ, выполняющее функции иноагента в России
https://ria.ru/20230106/litsenziya-1843304034.html
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нидерланды, россия, латвия
Нидерланды, Россия, Латвия
00:39 10.01.2023 (обновлено: 05:28 10.01.2023)
 
Телеканал "Дождь"* получил лицензию на вещание в Нидерландах

TVR Studios B.V. в Нидерландах получила разрешение на вещание телеканала "Дождь"

© РИА Новости / Алексей Ничукин / Перейти в медиабанкЛоготип телеканала "Дождь"
Логотип телеканала Дождь - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Алексей Ничукин
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Логотип телеканала "Дождь". Архивное фото
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ПАРИЖ, 10 янв - РИА Новости. Телеканал "Дождь"* получил лицензию на вещание в Нидерландах, сообщил голландский медиарегулятор Commissariaat voor de Media.
"Commissariaat voor de Media выдал разрешение TVR Studios B.V. на предоставление услуг коммерческого телевизионного вещания в качестве коммерческого медиаучреждения через телеканал "Дождь"*, - говорится в сообщении.
Соответствующее решение было опубликовано 22 декабря.
Власти Латвии с 8 декабря аннулировали лицензию на вещание в стране "Дождя"* "в связи с угрозами государственной безопасности и общественному порядку".

* СМИ, выполняющее функции иноагента в России
Логотип телеканала Дождь* - РИА Новости, 1920, 06.01.2023
6 января, 20:03
"Дождь"* собирается обжаловать отзыв лицензии на вещание в Латвии
 
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