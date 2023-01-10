https://ria.ru/20230110/donory-1844000161.html
США проведут встречу доноров военной помощи Украине на следующей неделе
США проведут встречу доноров военной помощи Украине на следующей неделе - РИА Новости, 10.01.2023
США проведут встречу доноров военной помощи Украине на следующей неделе
Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе созывает очередную встречу доноров военной помощи Украине с ожидаемым участием коллег из полусотни стран,... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T21:41
2023-01-10T21:41
2023-01-10T21:41
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Министр обороны США Ллойд Остин на следующей неделе созывает очередную встречу доноров военной помощи Украине с ожидаемым участием коллег из полусотни стран, сказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Ежемесячное заседание "контактной группы" пройдет на американской авиабазе Рамштайн в Германии. Вместе с Остином в Германию летит председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли. Темами подобных совещаний, которые проводятся в очном и виртуальном формате с лета прошлого года, обычно становятся оперативная ситуация в зоне украино-российского конфликта и согласование планов военной помощи Киеву.
https://ria.ru/20230108/kadyrov-1843436418.html
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в мире, сша, министерство обороны сша, украина, ллойд остин, марк милли, германия, патрик райдер
В мире, США, Министерство обороны США, Украина, Ллойд Остин, Марк Милли, Германия, Патрик Райдер
США проведут встречу доноров военной помощи Украине на следующей неделе
Пентагон: США проведут встречу стран-доноров военной помощи Украине на следующей неделе