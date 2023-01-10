https://ria.ru/20230110/donetsk-1843891100.html
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов - РИА Новости, 10.01.2023
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по нему шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T14:03
2023-01-10T14:03
2023-01-10T14:03
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
кировский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842727564_0:364:2974:2036_1920x0_80_0_0_d1d8483e20601208f688fe69a374f18b.jpg
ДОНЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по нему шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230110/donetsk-1843887454.html
донецк
кировский район
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/01/1842727564_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1477a40c7ba78499a3e56971b0bc53fc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Кировский район, Донецкая Народная Республика, НАТО, СЦКК
Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили по Донецку шесть снарядов натовского калибра