https://ria.ru/20230110/donetsk-1843891100.html

Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов

Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов - РИА Новости, 10.01.2023

Украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по нему шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в... РИА Новости, 10.01.2023

2023-01-10T14:03

2023-01-10T14:03

2023-01-10T14:03

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

кировский район

донецкая народная республика

нато

сцкк

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ДОНЕЦК, 10 янв – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка, выпустив по нему шесть снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 13:10 (совпадает с мск) – населенный пункт Карловка – город Донецк (Кировский район): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - отмечается в Telegram-канале ведомства. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230110/donetsk-1843887454.html

донецк

кировский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, кировский район, донецкая народная республика, нато, сцкк