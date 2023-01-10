13:13 10.01.2023 (обновлено: 14:06 10.01.2023)
Жильцы дома в Новосибирске заявили, что пятиэтажка "треснула от мороза"
В Новосибирске жильцы пятиэтажки заявили, что в их доме из-за мороза образовалась трещина
Новосибирск ночью. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 10 янв - РИА Новости. Прокуратура в Новосибирске проверяет информацию о том, что в жилом пятиэтажном доме из-за низкой температуры образовалась большая трещина, специалисты обследуют здание, сообщает надзорное ведомство.
Ранее в мессенджерах и социальных сетях появилось сообщение с видеороликом о том, что на улице Римского-Корсакова "от холода треснуло здание". Прокуратура по этому факту организовала проверку.
"Установлено, что 10 января в мэрию Новосибирска поступило обращение от жильцов многоквартирного дома по улице Римского Корсакова, 10 в Ленинском районе Новосибирска об образовании трещины", - сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время силами мэрии города, управляющая организация "Служба технического заказчика Ленинского района Новосибирска" с привлечением специализированной организации проводит мероприятия по выявлению причин дефекта.
Специалисты обследуют подвальные помещения и основные несущие конструкции дома, уточнили в прокуратуре, которая контролирует ход проверки.
В свою очередь, проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) организовали и следователи СК. По первоначальным данным регионального следственного управления, в стене дома образовалась трещина, "в результате чего в некоторых квартирах посыпалась штукатурка и кирпичи". Жильцы не пострадали.
"Следственная группа незамедлительно выехала на место, проводится осмотр места происшествия и опрашиваются жители дома и сотрудники управляющей организации… Руководством территориального следственного отдела запланирован личный прием жильцов дома", - говорится в сообщении.
На данный момент в Новосибирске около минус 28 градусов, в то время как еще вечером в воскресенье была плюсовая температура.
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