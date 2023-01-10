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Жильцы дома в Новосибирске заявили, что пятиэтажка "треснула от мороза" - РИА Новости, 10.01.2023
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Жильцы дома в Новосибирске заявили, что пятиэтажка "треснула от мороза"
Жильцы дома в Новосибирске заявили, что пятиэтажка "треснула от мороза" - РИА Новости, 10.01.2023
Жильцы дома в Новосибирске заявили, что пятиэтажка "треснула от мороза"
Прокуратура в Новосибирске проверяет информацию о том, что в жилом пятиэтажном доме из-за низкой температуры образовалась большая трещина, специалисты обследуют РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T13:13
2023-01-10T14:06
происшествия
новосибирск
ленинский район
новосибирская область
россия
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НОВОСИБИРСК, 10 янв - РИА Новости. Прокуратура в Новосибирске проверяет информацию о том, что в жилом пятиэтажном доме из-за низкой температуры образовалась большая трещина, специалисты обследуют здание, сообщает надзорное ведомство.Ранее в мессенджерах и социальных сетях появилось сообщение с видеороликом о том, что на улице Римского-Корсакова "от холода треснуло здание". Прокуратура по этому факту организовала проверку."Установлено, что 10 января в мэрию Новосибирска поступило обращение от жильцов многоквартирного дома по улице Римского Корсакова, 10 в Ленинском районе Новосибирска об образовании трещины", - сообщили в прокуратуре Новосибирской области.В ведомстве уточнили, что в настоящее время силами мэрии города, управляющая организация "Служба технического заказчика Ленинского района Новосибирска" с привлечением специализированной организации проводит мероприятия по выявлению причин дефекта.Специалисты обследуют подвальные помещения и основные несущие конструкции дома, уточнили в прокуратуре, которая контролирует ход проверки.В свою очередь, проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) организовали и следователи СК. По первоначальным данным регионального следственного управления, в стене дома образовалась трещина, "в результате чего в некоторых квартирах посыпалась штукатурка и кирпичи". Жильцы не пострадали."Следственная группа незамедлительно выехала на место, проводится осмотр места происшествия и опрашиваются жители дома и сотрудники управляющей организации… Руководством территориального следственного отдела запланирован личный прием жильцов дома", - говорится в сообщении.На данный момент в Новосибирске около минус 28 градусов, в то время как еще вечером в воскресенье была плюсовая температура.
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происшествия, новосибирск, ленинский район, новосибирская область, россия
Происшествия, Новосибирск, Ленинский район, Новосибирская область, Россия
13:13 10.01.2023 (обновлено: 14:06 10.01.2023)
 
Жильцы дома в Новосибирске заявили, что пятиэтажка "треснула от мороза"

В Новосибирске жильцы пятиэтажки заявили, что в их доме из-за мороза образовалась трещина

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкНовосибирск ночью
Новосибирск ночью - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Новосибирск ночью. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 10 янв - РИА Новости. Прокуратура в Новосибирске проверяет информацию о том, что в жилом пятиэтажном доме из-за низкой температуры образовалась большая трещина, специалисты обследуют здание, сообщает надзорное ведомство.
Ранее в мессенджерах и социальных сетях появилось сообщение с видеороликом о том, что на улице Римского-Корсакова "от холода треснуло здание". Прокуратура по этому факту организовала проверку.
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"Установлено, что 10 января в мэрию Новосибирска поступило обращение от жильцов многоквартирного дома по улице Римского Корсакова, 10 в Ленинском районе Новосибирска об образовании трещины", - сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
В ведомстве уточнили, что в настоящее время силами мэрии города, управляющая организация "Служба технического заказчика Ленинского района Новосибирска" с привлечением специализированной организации проводит мероприятия по выявлению причин дефекта.
Специалисты обследуют подвальные помещения и основные несущие конструкции дома, уточнили в прокуратуре, которая контролирует ход проверки.
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В свою очередь, проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности) организовали и следователи СК. По первоначальным данным регионального следственного управления, в стене дома образовалась трещина, "в результате чего в некоторых квартирах посыпалась штукатурка и кирпичи". Жильцы не пострадали.
"Следственная группа незамедлительно выехала на место, проводится осмотр места происшествия и опрашиваются жители дома и сотрудники управляющей организации… Руководством территориального следственного отдела запланирован личный прием жильцов дома", - говорится в сообщении.
На данный момент в Новосибирске около минус 28 градусов, в то время как еще вечером в воскресенье была плюсовая температура.
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