СМИ нашли различия в истории с секретными документами Байдена и Трампа
Американские СМИ перечислили различия в истории с секретными документами Байдена и Трампа
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Продемократические и республиканские СМИ различно трактуют истории с обнаружением секретных документов в офисе президента США Джо Байдена и экс-главы государства Дональда Трампа: первые оправдывают, вторые заявляют о лицемерии.
Ведущая телеканала MSNBC Рэйчел Мэддоу заявила, что аналитический центр - "практически дом Байдена в контексте его работы". "Адвокаты Байдена в тот же день сообщили в национальный архив о документах, а там даже не знали, что материалы пропали", - резюмировала она.
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Прореспубликанские СМИ согласны с основным посылом о том, что ситуации различны, но трактуют его диаметрально противоположно и в пользу Трампа. Fox News говорит о двойных стандартах, эксперт телеканала, бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби заявил о "тотальном лицемерии", задавшись вопросом, почему к Байдену до сих пор не едет спецназ, чтобы обыскать его дом и порыться в шкафах жены и детей. "Конечно, к нему будут относиться также", - иронизировал Хакаби.
Телеканал Newsmax процитировал республиканского спикера палаты представителей Кевина Маккарти, который заявил, что с Трампом правоохранительные органы "перестарались" и нынешняя ситуация с обнаруженными в офисе Байдена спустя годы секретными документами этот тезис подтверждает.
Другой важный тезис: в полномочия Трампа входило снятие грифа секретности с документов, а вице-президент Байден такого сделать не мог.
Ранее телеканал CBS News сообщил, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался указанными офисными помещениями в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.
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