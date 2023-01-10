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СМИ нашли различия в истории с секретными документами Байдена и Трампа - РИА Новости, 10.01.2023
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СМИ нашли различия в истории с секретными документами Байдена и Трампа
СМИ нашли различия в истории с секретными документами Байдена и Трампа - РИА Новости, 10.01.2023
СМИ нашли различия в истории с секретными документами Байдена и Трампа
Продемократические и республиканские СМИ различно трактуют истории с обнаружением секретных документов в офисе президента США Джо Байдена и экс-главы... РИА Новости, 10.01.2023
2023-01-10T19:39
2023-01-10T19:39
в мире
джо байден
дональд трамп
сша
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Продемократические и республиканские СМИ различно трактуют истории с обнаружением секретных документов в офисе президента США Джо Байдена и экс-главы государства Дональда Трампа: первые оправдывают, вторые заявляют о лицемерии. Ведущая телеканала MSNBC Рэйчел Мэддоу заявила, что аналитический центр - "практически дом Байдена в контексте его работы". "Адвокаты Байдена в тот же день сообщили в национальный архив о документах, а там даже не знали, что материалы пропали", - резюмировала она. На CNN инфографикой объяснили "ключевые различия", в основном заключающиеся в цифрах: у Трампа нашли 60 сверхсекретных бумаг, а у Байдена всего ничего - около 10 и "только некоторые" высшей секретности; адвокаты действующего президента сами сдали документы, бывший глава государства ждал ФБР. Прореспубликанские СМИ согласны с основным посылом о том, что ситуации различны, но трактуют его диаметрально противоположно и в пользу Трампа. Fox News говорит о двойных стандартах, эксперт телеканала, бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби заявил о "тотальном лицемерии", задавшись вопросом, почему к Байдену до сих пор не едет спецназ, чтобы обыскать его дом и порыться в шкафах жены и детей. "Конечно, к нему будут относиться также", - иронизировал Хакаби. Телеканал Newsmax процитировал республиканского спикера палаты представителей Кевина Маккарти, который заявил, что с Трампом правоохранительные органы "перестарались" и нынешняя ситуация с обнаруженными в офисе Байдена спустя годы секретными документами этот тезис подтверждает. Другой важный тезис: в полномочия Трампа входило снятие грифа секретности с документов, а вице-президент Байден такого сделать не мог. Ранее телеканал CBS News сообщил, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался указанными офисными помещениями в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.
https://ria.ru/20230110/tramp-1843858721.html
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в мире, джо байден, дональд трамп, сша
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, США
19:39 10.01.2023
 
СМИ нашли различия в истории с секретными документами Байдена и Трампа

Американские СМИ перечислили различия в истории с секретными документами Байдена и Трампа

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 янв - РИА Новости. Продемократические и республиканские СМИ различно трактуют истории с обнаружением секретных документов в офисе президента США Джо Байдена и экс-главы государства Дональда Трампа: первые оправдывают, вторые заявляют о лицемерии.
Ведущая телеканала MSNBC Рэйчел Мэддоу заявила, что аналитический центр - "практически дом Байдена в контексте его работы". "Адвокаты Байдена в тот же день сообщили в национальный архив о документах, а там даже не знали, что материалы пропали", - резюмировала она.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 12:18
Трамп поинтересовался, будет ли обыск у Байдена
На CNN инфографикой объяснили "ключевые различия", в основном заключающиеся в цифрах: у Трампа нашли 60 сверхсекретных бумаг, а у Байдена всего ничего - около 10 и "только некоторые" высшей секретности; адвокаты действующего президента сами сдали документы, бывший глава государства ждал ФБР.
Прореспубликанские СМИ согласны с основным посылом о том, что ситуации различны, но трактуют его диаметрально противоположно и в пользу Трампа. Fox News говорит о двойных стандартах, эксперт телеканала, бывший губернатор Арканзаса Майк Хакаби заявил о "тотальном лицемерии", задавшись вопросом, почему к Байдену до сих пор не едет спецназ, чтобы обыскать его дом и порыться в шкафах жены и детей. "Конечно, к нему будут относиться также", - иронизировал Хакаби.
Телеканал Newsmax процитировал республиканского спикера палаты представителей Кевина Маккарти, который заявил, что с Трампом правоохранительные органы "перестарались" и нынешняя ситуация с обнаруженными в офисе Байдена спустя годы секретными документами этот тезис подтверждает.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 11:50
В США обеспокоены из-за обнаружения секретных документов Байдена
Другой важный тезис: в полномочия Трампа входило снятие грифа секретности с документов, а вице-президент Байден такого сделать не мог.
Ранее телеканал CBS News сообщил, что секретные документы обнаружили в кабинете Байдена в аналитическом центре его имени в Вашингтоне. Материалы, которые относятся к периоду, когда лидер США был вице-президентом, обнаружили его доверенные лица накануне промежуточных выборов в начале ноября. Белый дом признал, что Байден пользовался указанными офисными помещениями в Вашингтоне в период с 2017 по 2020 годы. Хранение секретных материалов, вывезенных из Белого дома, в прошлом году стало поводом для обыска в имении Трампа Мар-а-Лаго и грозит ему уголовным преследованием.
Телефон с приложением TikTok - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
Вчера, 08:00
Америка испугалась тиктокеров
 
В миреДжо БайденДональд ТрампСША
 
 
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